Малоимущие итальянцы получат компенсацию за переход на DVB-T2

Местное правительство предоставит финансовую помощь для приобретения нового приемного оборудования.

Иногда очень полезно посмотреть как реализован план перехода на новый стандарт телевещания в странах мира.

Многие европейские страны, которые начали цифровое эфирное вещание в DVB-T, в настоящее время начали процесс перехода на DVB-T2. При этом, вещание в новом стандарте будет отличаться от российского тем, что оно будет идти в кодеке сжатия HEVC (в России используется MPEG-4). Но в данном материале речь не об этом. А о том, как будет идти компенсация перехода на новый стандарт для малоимущих слоёв населения. В частности, как это реализовано в Италии.

Не секрет, что в российских реалиях (отчасти это касается и других стран бывшего СССР) до сих пор ведётся аналоговое вещание из-за того что власти никак не решались его отключать. В 2015-ом году выяснилось, что ФЦП по переходу на цифровое вещание, по сути дела, благополучно провалена и население к окончательному отказу от аналогового эфирного телевидения не готово. После этого сроки отключения «аналога» неоднократно откладывались. Одной из причин такого решения называлась забота о малоимущих, которые не могут себе позволить приобретения цифровой эфирной приставки.

Как подобную проблему решили исправить в Италии? Местное правительство предоставит финансовую помощь для приобретения нового приемного оборудования.

Итальянцы смогут подать заявку на вышеупомянутую денежную компенсацию в срок от 15 ноября текущего года до 31 декабря 2022 года. Граждане, которые имеют доход ниже прожиточного минимума в 10 632 евро в год для физических лиц и 21 265 евро в год для семей с детьми, соответственно, имеют право на получение финансовой помощи от государства.

По оценкам правительства, от 10 до 15 процентов итальянцев должны воспользоваться данным предложением.

Теперь о сумме материальной помощи. Она составит 50 евро. В правительстве считают, что этой суммы достаточно для приобретения новой цифровой эфирной приставки. Что вполне логично, т.к. на рынке ассортимент моделей с поддержкой DVB-T2 в данном ценовом диапазоне внушителен.

Следует обратить внимание, что это пока только проект решения по переходу на новый стандарт вещания и он ещё будет дорабатываться. Но нам кажется, что этот процесс не растянется на несколько лет, как это произошло в России.

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