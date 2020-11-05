На Hot Bird появится канал про лошадей в HD

Канал не планируется делать платным.

Всем телезрителям, которые любят смотреть лошадиные скачки, но не имеют возможности смотреть канал «Конный мир», будет предложена альтернатива.

Это будет телестанция, которая скоро должна начать вещание с популярной спутниковой группировки Hot Bird в позиции 13 градусов восточной долготы. Канал не планируется делать платным, поэтому он будет доступен для просмотра любому обладателю спутникового HD-ресивера. Именно HD, так как трансляции канала будут идти в стандарте высокой чёткости. Он будет называться HRN HD (Horse Racing Network).

Первоначально HRN TV тестировался в разрешении SD, а недавно канал был переведён в стандарт HD. На момент написания материала, сообщает сайт parabola.cz, транслировалась только инфокарта.

Новый HD-канал HRN может стать заменой итальянской телевизионной станции Class Horse TV, которая в марте перешла с SD на HD-вещание, а затем стала платной и теперь доступна исключительно для абонентов платного телевидения Sky Italia.

В дополнение к Hot Bird, телеканал HRN также будет транслироваться популярных орбитальных позиций в Северной Африке и на Ближнем Востоке — Nilesat / Eutelsat (7 гр.зап.долг.) и Arabsat/Badr (26 градусов восточной долготы). Но поклонникам «лошадиного» спорта оптимально будет принимать вещание с позиции 13 гр.вост.долг. (Hot Bird).

Параметры вещания: Eutelsat Hot Bird 13C (13 гр.в.д.), частота. 11,747 Ггц, пол. гориз, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.

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