Музыкальные телеканалы MTV уходят с Astra

Любителей музыки может утешать одно — каналы VH1 и VH1 Europe пока не планируют изменений в дистрибьюции своего сигнала.

Ожидается большое изменение в распределении некоторых программ Viacom International Media Network (VIMN) с главной европейской спутниковой позиции Astra (19,2 ° восточной долготы). Музыкальные каналы MTV покидают эту орбитальную точку. Напомним, что в начале этого года с этой же позиции окончатеьно прекратил вещание музыкальный телеканал из Германии VIVA TV.

Планируется, что 30 сентября 2019 года VIMN прекратит дистрибьюцию каналов MTV Dance, MTV Rocks и MTV Hits в 19.2 гр.в.д. Этот шаг повлияет на ряд операторов платных услуг, которые предоставляют эти каналы своим абонентам. Поэтому в течение нескольких месяцев вещатели должны решить, что делать дальше, если они хотят продолжить трансляцию вышеупомянутых каналов.

В частности, российский спутниковый DTH-оператор «НТВ-Плюс» предлагает эти каналы в рамках своего музыкального пакета, а каналы MTV Rocks и MTV Hits входят в пакет «Единый» оператора «Триколор».

С чем связано это решение VIMN пока неизвестно. По сообщению ресурса parabola.cz, VIMN решил перенести распространение на другую спутниковую систему — Thor 5/6/7 (0,8 градусов западной долготы). Операторам платного телевидения придётся либо поставить дополнительную антенну в эту точку, либо прекратить вещание музыкальных каналов MTV.

Любителей музыки может утешать одно — каналы VH1 и VH1 Europe пока не планируют изменений в дистрибьюции своего сигнала.

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