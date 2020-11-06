Нужно ли тратить 50 млрд рублей для единой системы интернет-трансляций российских телеканалов

Для того чтобы перейти на новую схему трансляции сигнала у абонентов нужно поменять приставку.

Именно такая цифра прозвучала вчера во многих публикациях, которые посвящены теме создания в интернете единого оператора, который имеет право транслировать в мировой сети телеканалы двух цифровых эфирных мультиплексов.

Именно у него должны брать поток для последующей ретрансляции те операторы, которые транслируют 20 основных федеральных телеканалов в интернет. Но многие операторы с этим не согласны и заявляют о том, что работа через единого российского броадкастера, который будет предоставлять сигнал, потребует замены оборудования у абонентов. И траты на эту замену могут составить до 50 миллиардов рублей.

«Вице-президент Ассоциации кабельного телевидения России Михаил Силин пояснил РБК, что в случае принятия законопроекта в нынешнем виде части абонентов операторов платного ТВ придется менять приставки, поскольку на них нельзя будет установить необходимое для единого плеера обновление. По его словам, 50 млрд рублей — это максимальная оценка, которая исходит из того, что платное ТВ с помощью такого оборудования смотрят примерно 15 млн абонентов, а приставка в среднем стоит дороже 3 тыс. рублей.»

Одним словом, по мнению уважаемых специалистов и представителей известных операторов (в т.ч. и «Триколора») для того чтобы перейти на новую схему трансляции сигнала у абонентов нужно поменять приставку. Чтобы телеканалы имели возможность получать информацию о количестве просмотров. Получать они эту информацию смогут лишь в том случае, если будут использоваться приставки с интегрированным ПО, на которое будет установлен некий плеер, через который будет идти трансляция 20 основных российских телеканалов. При этом остаётся непонятно каким образом пользователи такого интернет-телевидения будут смотреть другие телеканалы? Ведь, получается что как-то по другому ибо их не будет в том самом плеере, из-за которого разгорелся весь этот сыр-бор.

Есть мнение, что вся эта шумиха так или иначе связана в том числе и с рекламой. Ведь через единый плеер на федеральных каналах получат право транслировать рекламу не конечные операторы, а первоначальный вещатель данных каналов в сети интернет. Им может стать сервис «Витрина ТВ» или государственная «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), которая сейчас отвечает за распространение ТВ-эфира. Именно такой вещатель получит права на рекламные возможности трансляции основных телеканалов через мировую сеть. Разумеется, что такой подход российских операторов устроить не может. Потому что получится так, что государство обяжет операторов транслировать основные федеральные каналы, тратить на это свои деньги, а «сливки» будет собирать кто-то другой. Именно поэтому у спутниковых операторов для той аудитории, которая проживает в зоне покрытия цифрового эфирного сигнала, просмотр основных федеральных телеканалов по факту платный. Что-то похожее сейчас хотят сделать в интернете — чтобы был монополист на распространение сигнала через интернет, который бы диктовал операторам свои права. Это, безусловно, плохо и с этим нужно бороться.

Но бороться нужно умело. Озвучивая суммы про некие «50 миллиардов рублей» на замену абонентского оборудования представители операторов вряд ли и сами верят в сказанное. Просто нужно создать некий шум, чтобы потрепать нервы чиновникам, которые продвигают обсуждаемый Закон. Но мы-то знаем, что на наших чиновников такие меры вряд ли будут действовать. Если они захотели что-то сделать, даже если это и абсурдно, то они обязательно это сделают. И неважно что этот Закон нанесёт вред. В том числе репутационный, как это было с запретом Telegram, например.

Ведь в конечном итоге выиграют от этого Закона пиратские сервисы, которые сейчас преспокойно работают в сети, предоставляя конечному пользователю практически весь интересный контент за копейки. В том числе и трансляцию федеральных телеканалов. И запретить работать этим сервисам наши уважаемые законодатели не смогут. Да и некогда им — они единого оператора для интернет-трансляции придумывают.

Резюмирую. Конечно же никаких 50 миллиардов никто на обмен приставок тратить не будет. Ибо это изначально сомнительная идея. Скорее всего, наши уважаемые операторы всё «проглотят» и будут играть по правилам чиновников. А выиграют от всего этого, в конечном итоге пиратские интернет-сервисы. Ну и, разумеется, те, кто этот закон продвигает сейчас с таким упорством. Но выигрыш будет временный.

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