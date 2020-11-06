Как смотреть фильмы онлайн прямо на телевизоре

Подключиться к IPTV можно как с помощью компьютера, так и через ТВ-приставку.

Смотреть фильмы онлайн на большом экране телевизора всегда приятнее, чем на дисплее монитора. Это можно делать, даже если ваш телевизор не Smart и не подключен к интернету – делимся разными вариантами.

Неважно, есть ли у вас Smart TV и вообще, подключен ли телевизор к интернету — всегда можно найти способ смотреть фильмы и видео на большом экране. Собрали 5 самых популярных.

Подключаем к компьютеру или ноутбуку

Телевизор можно подключить как второй монитор к системному блоку или ноутбуку. Проще всего это сделать, используя кабель HDMI (конечно, если у вас не допотопный бабушкин телевизор с «тюльпанами»). После подключения видеоконтент с компьютера можно будет воспроизводить на телевизоре с помощью компьютерного же софта. Например, нажмите правой клавишей мыши на видеофайл и найдите «Воспроизвести на…».

Подключаем к планшету или смартфону проводом

Все больше контента мы смотрим с мобильных гаджетов. Их тоже можно подключить к телевизору с помощью HDMI. На некоторых планшетах уже есть полноценный разъем HDMI, но если его нет можно купить переходник microUSB-HDMI. Управлять изображением вы, естественно, сможете с планшета.

Беспроводное подключение к гаджетам

Конечно, подключаться можно и без проводов. Практически любая современная модель телевизора (даже бюджетная) сегодня имеет модуль Wi-Fi. Если его нет, приобретите его дополнительно — полезная штука. Итак, как подключить планшет к телевизору через Wi-Fi?

• Заходим в настройки гаджета, раздел «Беспроводные сети», находим там пункт Wi-Fi Direct, включаем опцию (ставим галочку).

• То же делаем и на телевизоре (как правило, путь «Сеть — Wi-Fi Direct»).

• Спариваем два устройства и наслаждаемся.

Используем возможности Smart TV

Не можем обойти вниманием самый банальный способ смотреть фильмы на телевизоре напрямую. И не только фильмы — с помощью Smart TV можно просматривать видео на YouTube и других ресурсах, находить телевизионные программы (причем не пиратские копии передач, а качественный контент в приложениях самих телеканалов).

• Если вы хотите смотреть фильмы, проще всего оформить подписку в одном из онлайн-кинотеатров. В них же есть и бесплатное кино — например, советская классика.

• Чтобы смотреть видео с известных ресурсов, поищите их в предустановленных приложениях. По крайней мере YouTube там должен быть.

• Чтобы смотреть телепередачи не по расписанию, зайдите в «магазин приложений» и найдите дополнение нужного канала. Установите его — внутри будут разные вкладки с передачами.

Используем ТВ-приставку

Приставки для телевизоров во многом повторяют функционал Smart TV, но их возможности шире, а управление — проще. Самый наглядный пример — это приставка Apple TV. Подсоединив ее к телевизору, вы получаете доступ к своим фильмам и фотографиям в iTunes и iCloud. Можно даже в игры поиграть, если подключить к приставке пару геймпадов.

Разумеется, Apple TV работает в рамках экосистемы Apple строго с лицензионным контентом. А вот приставки на Android традиционно дают большую свободу действий. Вы можете просматривать не только фильмы, но и любые видео на сайтах и контент из приложений Android из Play Market. По сути возможности те же, что и у самих мобильных устройств на Android. А еще к таким приставкам можно купить клавиатуру, чтобы быстрее набирать тексты.

Используем IPTV

Фильмы выходят не так часто, а вот программы на телеканалах идут непрерывно. Через общую антенну их может быть не так много, но их легко найти с помощью IPTV (Internet Protocol Television — телевидение по протоколу интернета). Это то же цифровое телевидение, но без всяких тарелок и кабельного — передача информации проходит по тому же каналу, что и интернет.

Подключиться к IPTV можно как с помощью компьютера (а затем транслировать сигнал на ТВ), так и через ТВ-приставку. Конечно, есть и бесплатные ресурсы (скорее всего, минимальный пакет каналов будет включен в ваш тариф провайдером), но больше возможностей даст подключение платной подписки с оптимальным набором каналов.

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