Как установить и настроить спутниковую антенну МТС

Рассказываем, как настроить спутниковую тарелку МТС ТВ самостоятельно.

Сотовый оператор МТС не так давно запустил собственное спутниковое телевидение, но многие уже успели оценить выгодные условия, которые предлагает компания.

Антенна МТС стоит 1200 рублей, приставка с пультом — около 2000, а ежемесячная абонентская плата составляет 140 рублей в месяц — определенно, это вариант для экономных. Если вы хотите купить себе «тарелку», расскажем, как самостоятельно настроить спутниковую антенну МТС ТВ, чтобы сэкономить еще и на услугах монтажа.

Шаг первый: покупка установочного пакета

Вы заключили договор с МТС и приобрели смарт-карту для доступа к услуге, но отказались от услуг установки. В этом случае вы можете прямо в салоне МТС приобрести установочный комплект для того, чтобы настраивать телевидение самостоятельно.

В полный комплект для подключения должны входить:

• спутниковая антенна-«тарелка»;

• ТВ-приставка со слотом под смарт-карту и кабелем HDMI;

• если вы подключили Интерактивное ТВ МТС — приставка с дополнительным слотом под SIM-карту и отдельная SIM с безлимитным мобильным интернетом;

• антенный кабель.

Перед тем, как подключить спутниковую антенну МТС, все это можно приобрести либо у самих МТС (обойдется примерно в 3-4 тысячи рублей), либо по отдельности в разных магазинах. Выбирайте, какой вариант для вас экономнее.

Шаг второй: выбор места установки антенны

Тем, кто выбрал телевидение МТС ТВ, повезло больше, чем, к примеру, клиентам Триколор ТВ. В МТС позаботились о том, как помочь вам установить спутниковую антенну самостоятельно.

Так, вы можете:

1. Зайти на сайт МТС, ввести в поле поиска на карте свой адрес, и сайт автоматически покажет вам зеленой линией, в какую сторону должна быть направлена антенна от вашего подъезда. Можно вручную перемещать маячок по дому, чтобы «прикинуть» место, куда устанавливать антенну именно на вашем балконе или окне. Кроме того, МТС автоматически рассчитает угол поворота конвертера антенны, а также угол наклона тарелки и ее поворота по отношению к северу. Вы можете воспользоваться приложением компаса на телефоне, чтобы с учетом этих данных определить, где должна стоять и куда должна быть направлена антенна.

2. Кроме того, МТС предлагает воспользоваться бесплатным приложением SatFinder. Оно доступно для Android и iOS, и позволяет в реальном времени «прикинуть» направление от разных точек в вашей квартире до спутника при помощи GPS. МТС ТВ вещает через спутник ABS 2 — его нужно выбрать в списке, нажав на значок с лупой для поиска, после чего встать со смартфоном в интересующей вас точке. Красная линия на карте покажет, куда от вашего дома должна быть направлена антенна. Скачать SatFinder Скачать SatFinder

3. Посмотрите из окна или с балкона в ту сторону, которую вам укажут карта МТС и SatFinder. Для большинства россиян это будет юго-восток. Между местом установки антенны и небом не должно быть видимых преград — других домов, деревьев, столбов электропередач. Они будут задерживать сигнал.

4. Выберите место установки с таким расчетом, чтобы антенна смотрела в нужную сторону, и при этом прямо в небо.

Шаг третий: сборка и установка антенны

После того как место для антенны выбрано, можно приступить к сборке антенны. Антенна МТС ТВ состоит из поворотного кронштейна, зеркала («тарелки»), штанги конвертера и самого конвертера спутникового сигнала, к которому крепится антенный кабель.

1. При помощи дрели или перфоратора сделайте отверстия в наружной стене и закрепите опору кронштейна, на которой будет держаться антенна. Если в вашем регионе бывают сильные ветры, позаботьтесь, чтобы усилить крепление опоры — а то тарелку может просто «сдуть».

2. Соберите кронштейн, зеркало и штангу конвертера, как показано в инструкции к вашей антенне. К антенне МТС ТВ прилагаются собственные болты, так что сверяйтесь с инструкцией, чтобы собирать устройство правильными креплениями.

3. Установите собранную антенну на опору. Поверните и наклоните зеркало под углами, которые вам указала карта МТС или SatFinder.

4. Вставьте конвертер в штангу так, чтобы он смотрел лицевой стороной в зеркало и поверните его влево или вправо под углом, который вам указала карта МТС или SatFinder.

5. Зачистите антенный кабель и прикрепите к нему F-разъем так, чтобы он плотно прилегал к оплетке.

6. Вставьте антенный кабель в разъем конвертера и заизолируйте место, где он будет входить, герметиком или изолентой. Чтобы сам кабель не свисал, его можно прикрепить несколькими кусочками изоленты к штанге конвертера.

7. Протяните кабель в комнату и подключите его к приставке, предварительно отключив ее от сети.

8. Вставьте в приставку смарт-карту МТС ТВ. Если вы выбрали Интерактивное ТВ МТС, также вставьте SIM-карту в соответствующий разъем.

9. Осталось подключить приставку к телевизору кабелем HDMI и включить ее в сеть.

Шаг четвертый: настройка сигнала

Включите телевизор. После этого следуйте инструкции, как самому настроить спутниковую антенну МТС:

1. Используя пульт ДУ телевизора, в меню настроек телевизора выберите источник сигнала — Видеовход, HDMI или аналогичный (в зависимости от модели ТВ).

2. Дождитесь, пока система запустится и появится меню настройки МТС ТВ. В меню может понадобиться выбрать пункт Настройка антенны или аналогичный (в зависимости от модели). Для этого используйте пульт ДУ приставки.

3. Вернитесь к антенне. Ослабьте болты фиксации кронштейна так, чтобы вся антенна (зеркало, штанга и конвертер с кабелем) могла поворачиваться и наклоняться на 1-2 см.

4. Поворачивайте и наклоняйте антенну в разных направлениях. После каждого изменения положения ждите 3-5 секунд, после чего проверяйте уровень сигнала в меню настройки. Лучше делать это вдвоем: один двигает антенну рукой, другой — следит за интенсивностью и качеством сигнала, которые, вне зависимости от модели вашей приставки, обычно отображаются в виде двух горизонтальных шкал.

5. Поймав сигнал наивысшего качества, закрепите антенну болтами в этом положении.

Шаг пятый: настройка каналов

Наконец, самое главное, ради чего стоило подключать спутниковое телевидение МТС — как настроить антенну на прием каналов:

1. В меню настроек МТС ТВ выберите пункт Поиск, Настройка каналов или аналогичный (в зависимости от модели приставки).

2. Выберите опцию Автопоиск каналов или аналогичную (при необходимости в зависимости от модели вашей приставки).

3. Дождитесь окончания поиска и нажмите ОК на пульте ДУ приставки.

На этом настройка МТС ТВ будет закончена, и телевизор начнет показывать видео со спутника.

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