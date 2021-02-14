Просил 10 тысяч на карту: алматинка сделала заявление после увольнения двух стоматологов

Ранее алматинка жаловалась на врача городской поликлиники.

Жительница города Алматы сделала заявление после увольнения двух стоматологов №5 городской больницы, сообщает zakon.kz.

7 февраля алматинка пожаловалась на стоматолога 5 горбольницы. На портале egov.press она сообщила, что врач потребовал за услуги 10 тыс. тенге, а после отказа выполнил работу не до конца.

Также было отмечено, что два врача были освобождены от занимаемых должностей.

Женщина отметила, что после инцидента, на следующей день ей позвонил главный врач больницы.

Он принес извинения за своих сотрудников. Также сказал, что уволили врачей - стоматологов Ермека и Насирова Маммадали. К Ермеку притензии не имею, хоть он был дежурным в тот злополучный день, и нес ответственность за работу своих сотрудников. Главный врач пообещал и сдержал слово, что с моим сыном будут работать лучшие врачи, - рассказала она.

По словам матери, новую процедуру провели успешно и совершенно бесплатно. Она также выразила благодарность главврачу больницы, врачу-стоматологу, анестезиологу и медсестрам за их безупречную работу.

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