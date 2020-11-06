Как сделать антенну для цифрового ТВ своими руками

Универсальная антенна для приема двух диапазонов частот готова к использованию внутри помещения.

Нет желания покупать антенну для эфирного стандарта DVB-T2? Мы расскажем, как быстро смастерить самодельную из подручных материалов.

Не так давно мы публиковали подборку антенн, подходящих для эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2. Но их вовсе не обязательно покупать, тем более, что стоимость устройства вместе с цифровым приемником может вылиться в приличную сумму. Причем, такая антенна должна подходить по параметрам частотного диапазона, который применяется в районе вашего проживания. Иначе используемый в антенне мультиплекс не будет принимать все доступные каналы ТВ.

Мы расскажем, как узнать частотный диапазон вашего региона и рассчитать параметры нужной антенны. Также, наша пошаговая инструкция поможет быстро сделать из подручных материалов качественную антенну для приема эфирных каналов нового цифрового стандарта DVB-T2.

Мультиплекс (от англ. multiplex — смесь, смешанное; также мукс) — объединение в единый цифровой пакет телевизионных каналов при цифровом телевещании

Что понадобится для сборки цифровой антенны

Как самому сделать антенну для цифрового ТВ? Главным условием для самостоятельной сборки цифровой антенны является использование провода или трубки (медного или алюминиевого) диаметром 3 мм (площадь сечения чуть меньше 6 мм2). Найти такой материал не всегда удается даже в специализированных хозяйственных и электро-магазинах. Поэтому мы выбрали из огромного разнообразия типов самодельных антенн самый оптимальный и наименее затратный — с использованием в качестве основного материала — сам антенный провод.

Выбирая такой кабель в магазине необходимо исходить из параметров, что он должен обладать волновым сопротивлением в 75 Ом, а его сечение (включая оболочку) составлять не менее 6 мм. Очень желательно, чтобы центральная жила и экранирующая оплетка были медными. В продаже бывают антенные кабели с стальным центральным проводом, покрытым медью. Это бюджетный вариант и он не очень желателен для использования.

Для самой антенны потребуется отрезок кабеля около 2 м в совокупности, а для подключения к вашему ТВ вам необходимо самим определить необходимое расстояние.

Помимо самого антенного кабеля вам понадобится:

• паяльник с припоем и канифолью;

• острый нож с коротким лезвием

• плоскогубцы с функцией кусачек и изолента

• герметик или клеевой пистолет с соответствующими расходными пластиковыми стержнями (если вы собираетесь размещать антенну снаружи).

Особенности конструкции антенны

Большинство предлагаемых на просторах Интернета антенн имеют уголковую конструкцию из медных или алюминиевых трубок (или толстых проводов), которая отлично работает на открытой местности при прямой видимости транслятора. Другой тип имеет в своей основе круг из антенного кабеля.

И та и другая конструкция обеспечивают не очень хороший прием в плотной городской застройке или в местах, закрытых от прямой видимости транслятора.

Наш вариант антенны (подсмотренный на просторах популярного видеохостинга) ориентирован как на прямой сигнал, так и на отраженный от зданий в городе. Именно поэтому конструкция состоит из двух концентрических колец, сделанных из антенного кабеля, что существенно упрощает ее изготовление.

Это может быть интересно:

• Какую приставку для цифрового телевидения лучше купить

• Какую антенну купить для цифрового ТВ? Сравниваем варианты

Как сделать антенну для цифрового телевидения своими руками: пошаговая инструкция

Прежде, чем начинать резать и зачищать провод, нужно определить правильную длину отрезков кабеля для составляющих нашей антенны. Для этого нужно узнать частоту вещания цифрового телевидения в вашем районе. Но как рассчитать антенну для цифрового ТВ? Зайдите на официальный сайт карта.ртрс.рф и найдите район вашего проживания. В левом меню выделите чекбокс «Частотные зоны». Теперь на карте, помимо диапазонов частот, будут отображены мультиплексные пакеты и указаны количество входящих в них каналов. Например, почти по всей Московской области в I-мультиплекс (РТРС-1) входит 10 каналов (они вещаются на канале 30) и поймать его можно на частоте 546 МГц, во II-мультиплекс (РТРС-2) входит также 10 каналов и вещаются они на канале 24 на частоте 498 МГц.

Чтобы, исходя из частотных карт, вычислить длину отрезков кабеля для антенны, нужно использовать формулу определения длины волны:

λ=300/F, где F — частота передаваемого сигнала в МГц.

Например, для частоты 546 МГц длина волны получается около 550 мм. Именно такой отрезок кабеля нужно использовать для получения первой окружности антенны.

Для приема второго мультиплекса с частотой 498 МГц длина антенного кабеля должна составлять около 600 мм.

Первый шаг — отрежьте кабель нужными отрезками. В нашем случае это 550 и 600 мм. После этого каждый конец кабеля освобождается на 15 мм от внешней оплетки, а экранирование скрутите в тугую косичку и залудите паяльником. Центральную часть провода оставьте не тронутой в оплетке. Она не понадобится.

Второй шаг — спаяйте правый конец залуженной косички экрана одного провода с другим, затем также поступите с левыми концами кабеля. Центральные провода антенного кабеля не трогайте. Их даже можно обмотать изолентой, чтобы концы не соприкасались друг с другом.

Таким образом, основа нашей концентрической антенны сделана.

Третий шаг — сверните оба отрезка в кольца и расположите концентрически, т.е. одно кольцо внутри другого, например, на картонке из под обуви и закрепите ближе к концам упаковочными проволочками. Дело остается за малым — подсоединением антенного кабеля, ведущего к вашему телевизору и изоляцией оголенных контактов.

Четвертый шаг — возьмите ваш антенный кабель необходимой длины, зачистите его оба конца от внешней оплетки примерно на 15 мм. Конец кабеля, ведущий к антенне, зачистите особым способом: оплетку экранирующего кабеля скрутите в тугую косичку и залудите.

А центральный провод зачистите от оставшейся оплетки на 10 мм, оставив около 5 мм оплетки для зашиты от замыкания с проводом экрана.

Пятый шаг — подведите антенный кабель с подготовленными концами к полученной ранее антенне из концентрических колец и скрутите конец оплетки от него с концом от левой части антенны, спаяйте полученное соединение.

Шестой шаг — изоляция оголенных проводов. Для этих целей можно использовать изоленту или клеевой пистолет (если он у вас есть).Второй провод — центральную жилу кабеля, скрутите с концом оплетки правой части антенны и спаяйте соединение. Таким образом, вы получите припаянную оплетку экрана к левой части кольца, а центральную жилу — к правой части контура.

Седьмой шаг — подсоединение кабеля к антенному штекеру. Для этого обрежьте примерно на 15 мм внешнюю пластиковую оболочку кабеля и выверните наизнанку экранирующую проволоку, натянув ее на оболочку. Аккуратно зачистите на 10 мм центральную жилу. Вставьте ее в центральную часть штекера (если конструкция позволяет), а затем навинтите внешнюю экранирующую гайку, чтобы она плотно охватила экранирующую часть провода. Остатки экрана можно аккуратно отрезать.

Таким образом, наша универсальная антенна для приема двух диапазонов частот готова к использованию внутри помещения. Антенна не требует усиления и дополнительных блоков питания. Но в плотной городской застройке все еще остается вопрос, как правильно установить антенну для цифрового телевидения. Для этого попробуйте экспериментальным путем определить место наилучшего приема.

Если ваш телевизор не оснащен современным ресивером для приема эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2, потребуется докупить этот блок. Какой из них лучше всего работает вы можете почитать в нашей статье.

Если вы считаете процедуру самостоятельного изготовления антенны сложной, готовую антенну для приема DVB-T2 можно купить примерно за 400-1200 рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!