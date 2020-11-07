Как настроить универсальный пульт к телевизору со смартфона

Технология дистанционного управления техникой с мобильного телефона отнюдь не нова.

Пульт от телевизора — вечный предмет спора между домочадцами, а от кондиционера — между коллегами. В преддверии потепления и Чемпионата мира по футболу-2018 расскажем о нескольких приложениях для смартфона, которые позволяют удаленно управлять бытовой техникой.

Для чего смартфону ИК-порт? Чтобы сделать пульт для телевизора! О том, каким образом это делается, расскажем в этом практическом материале.

Что понадобится для создания универсального пульта?

Технология дистанционного управления техникой с мобильного телефона отнюдь не нова. Еще во времена повсеместного распространения инфракрасных портов для сотовых телефонов существовали Java-мидлеты и приложения под Symbian, позволяющие переключать телеканалы.

irRemote — некогда популярная программа-пульт под Symbian

С распространением смартфонов технология ИК-порта, казалось бы, ушла в прошлое. Но быстро вернулась: в мир пришли «умные дома» и «интернет вещей». ИК-порты начали возвращаться обратно в телефоны, потому что мобильное устройство превратилось в единый пульт управления для «умной» бытовой техники.

Впрочем, добавились и новые технологии, более типичные для смартфонов. К примеру, Wi-Fi, при помощи которого современная смарт-техника объединяется в единую домашнюю сеть. С учетом вышесказанного, сделать из смартфона универсальный пульт управления телевизором и другой бытовой техникой очень просто.

Для этого должно быть соблюдено одно из условий:

• Либо в вашем смартфоне должен быть инфракрасный порт (или ИК-модуль, подключаемый к 3,5-мм разъему или microUSB);

• Либо ваша бытовая техника должна иметь встроенные модули Wi-Fi, чтобы сопрягаться с вашим смартфоном.

ИК-пульт для смартфона на 3,5 мм-джек

Далее потребуется установить одно из приложений, представленных ниже. И все —можно подключать к смартфону вашу технику для удаленного управления.

Рассмотрим два лучших приложения для создания универсального пульта. Оба приложения бесплатны, доступны для Android и iOS и поддерживают управление как при помощи ИК, так и по Wi-Fi.

Sure Universal Remote

Преимущества

Интуитивно понятный интерфейсПоддержка русского языкаВстроенный плеер потокового видеоГолосовое управление

Недостатки

Ограниченная база устройствРеклама в плеереНавязчивые покупки в приложении

SURE Universal Remote — это универсальное приложение для дистанционного управления бытовой и цифровой техникой. Приложение одновременно является ИК- и WiFi-пультом дистанционного управления. Для его использования требуется смартфон с ИК-портом, к примеру, одна из последних моделей Samsung, LG или HTC.

Приложение способно заменить пульты для телевизоров, Smart TV (LG и Samsung), кабельных и цифровых приставок, кондиционеров, медиаплееров Roku, Apple TV и Chromecast, AV-ресиверов, домашних кинотеатров, CD- и DVD-проигрывателей, проекторов, а также домашней автоматики, к примеру, светодиодного освещения.

Настройка проста: устанавливаем приложение, выбираем тип подключения, тип устройства, запускаем поиск, подключаемся к найденным устройствам и управляем ими при помощи интуитивно понятных кнопок на экране.

SURE также позволяет организовать дома так называемую систему устройств, в рамках которой несколько приборов в одной комнате (например, телевизор, AV-ресивер и видеопроектор в зале) объединяются в одну группу. После этого включать их можно нажатием на одну общую кнопку в приложении. Важно: в одну и ту же систему могут входить только ИК- или только WiFi-устройства.

Кроме того, приложение позволяет передавать подключенным устройствам проигрывание фото, видео (в том числе потокового) и аудио со смартфона через встроенный плеер. Таким образом, можно просматривать свою мобильную галерею на большом экране, «стримить» фильмы со смартфона прямо на телевизор или слушать свои треки на домашней стереосистеме.

Наконец, SURE Universal Remote позволяет управлять техникой не только нажатием кнопок на экране смартфона, но и голосом при помощи системы преобразования голосовых команд Alexa Voice.

Скачать Sure Universal Remote — Google Play

Скачать Sure Universal Remote — AppStore

ZaZa Remote

Преимущества

Огромная база устройств, поддерживаемая сообществомВозможность считывания кодов с неизвестных устройствВозможность управления устройствами собственной сборки

Недостатки

Некачественная русская локализацияРеклама устройств от компании-разработчикаОтсутствие ряда устройств, популярных в России

Другое приложение для управления устройствами в качестве пульта дистанционного управления — ZaZa Remote. Оно точно так же поддерживает и смарт-устройства по Wi-Fi, и старые устройства с ИК-пультом, только нужен соответствующий смартфон или подключаемый модуль.

Приложение умеет управлять кондиционерами, телевизорами, цифровыми и спутниковыми приставками, проекторами, DVD-проигрывателями, усилителями, вентиляторами (!), роботами-пылесосами, зеркальными фотокамерами, светодиодным освещением и многим, многим другим.

Настройка приложения тоже интуитивная. Устанавливаем, выбираем тип устройства, ищем его модель и запускаем соединение. Главное преимущество приложения — его огромная база устройств. Она содержит более 6000 марок бытовой техники и около 80 000 поддерживаемых пультов. Все это доступно в приложении даже оффлайн.

Но даже если вашего устройства вдруг нет в базе, это не проблема. Интеллектуальный поиск, встроенный в программу, позволяет считать ID устройства и осуществить поиск его модели в Интернете, а также самостоятельно подберет вам совместимый с ним пульт из имеющихся в онлайн-базе (а там их более 250 000).

И даже если вы радиолюбитель и собрали устройство своими руками, вы можете зарегистрировать его в базе приложения и после непродолжительной подстройки управлять им со смартфона, подобрав пульт по своему вкусу. Для этого в приложении есть функция DIY, позволяющая поймать ИК-сигнал с вашего радиоуправляемого устройства и настроить для него пульт.

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