Как правильно выбрать диагональ телевизора

Как рассчитать диагональ телевизора для того, чтобы получать максимальное удовольствие от просмотра? Ничего сложного: объясняем простым языком.

Телевизоры становятся все более и более доступными: например, самые простые 50-дюймовые модели сейчас стоят около 20 000 руб. Многим кажется, что чем больше экран — тем больше впечатлений, тем глубже погружение в происходящее.

Но на самом деле это не так. Посмотрите на план любого кинотеатра: самые дорогие билеты всегда в средних рядах. Если сесть на первый или второй, картинка будет слишком большой — смотреть фильм окажется крайне некомфортно. Поэтому нужно найти оптимальную диагональ телевизора, исходя из особенностей планировки и обстановки вашей квартиры. Но как выбрать телевизор по диагонали?

Что будет, если неправильно подобрать диагональ экрана?

Конечно, ничего катастрофического. Но со временем вы начнете обращать внимание на некоторые нюансы.

Глаза устают. Помните советы наших родителей: «не сиди близко к телевизору». Действительно, когда яркое и контрастное изображение находится слишком близко, глаза быстро устают. Если вы сидите слишком далеко, придется тем более напрягать зрение.

Качество картинки будет хуже. Это относится к тем случаям, когда расстояние между телевизором и креслом/диваном слишком маленькое. При небольшом разрешении экрана (скажем, HD Ready), изображение будет недостаточно четким.

Комфорт при просмотре – ниже обычного. Опять-таки такое случается при слишком близком расположении телевизора. Всё как в кинотеатре: если вы сидите на первом ряду, приходится периодически вращать головой, потому что вы не можете уловить в поле зрения весь экран. С ТВ большой диагонали примерно то же самое.

Как выбрать диагональ телевизора для комнаты?

Чтобы точно определиться с размером диагонали, нужно знать, куда именно вы хотели бы поставить телевизор. Затем измерить расстояние от основного места, откуда будут смотреть ТВ, до самого «ящика». И, наконец, следовать «золотому правилу»: для максимально комфортного просмотра необходимо устанавливать телевизор на расстоянии 2,5-3 его диагоналей. Диагональ телевизора измеряется в дюймах, 1 дюйм равен 2,54 см.

Что это означает на практике? Например, от вашего любимого дивана до противоположной стены, где предположительно разместится «телек» — 3 метра. Это 300 см. Делим эту цифру на 2,5 (помним про 2,5-3 диагонали), затем на 2,54 (переводим в дюймы) — получаем примерно 47. То есть в конкретном случае правильным выбором будет телевизор диагональю 47-48 дюймов.

300 / 2,5 / 2,54 = 47,24

Такая математика справедлива для устройств с экраном разрешением HD Ready и Full HD. Но сегодня уже достаточно много моделей и с 4К. Чем они отличаются с точки зрения размещения? Поскольку четкость картинки выше, даже с близкого расстояния она не будет выглядеть размытой. То есть теоретически тот же 48-дюймовый телевизор можно без проблем смотреть с 2-2,5 м. Но это лишь один пункт из тех трех, которые мы привели выше. Огромное по размеру изображение все также будет напрягать, если вы находитесь от него слишком близко. Вот, например, рекомендации Samsung по соотношению диагоналей и расстояния.

Кстати, когда мы говорим о телевизорах 4К, подразумеваем наличие 4К-контента. Потому что именно с ним разрешение картинки будет тем самым 3840*2160. А что случится, если такого контента нет? Тогда электроника начнет растягивать, например, стандартный Full HD на разрешение 4К. У некоторых моделей это получается неплохо: разница в качестве не сильно заметна. Но иногда после «оптимизации» границы объектов начинают выглядеть нерезкими, с близкого расстояния можно заметить «пикселизацию». То есть, если вы поставите такой ТВ слишком близко, возникнут те же проблемы, что и с обычными телеками.

С любыми телевизорами пользуйтесь классической формулой: расстояние до экрана должно быть 2,5-3 размера его диагонали.

Какую диагональ телевизора выбрать для кухни?

Скажем прямо: редко кто на кухне сосредоточенно смотрит ТВ. Чаще всего «телек» просто покупают для того, чтобы не пропустить чего-то важного или просто смотреть (или скорее слушать) программы фоном, параллельно работая руками или челюстями. Поэтому те принципы, по которым мы выбирали телевизор для комнаты, можно пренебречь. Что действительно важно?

Место крепления. Чем больше диагональ телевизора, тем меньше вариантов его размещения. Например, компактный 32-дюймовый можно повесить на кронштейне над холодильником. И стоить такое устройство будет заметно меньше, чем, скажем, 40-дюймовый: например, вот этот Philips 32PHS4132 обойдется всего в 13 000 руб.

Масса телевизора. Еще один аргумент с пользу моделей с небольшой диагональю. На кухне вы вряд ли будете ставить ТВ на тумбочку или в нишу мебельного гарнитура. Скорее всего, повесите на стену. А межкомнатные стены в старых домах могут быть сделаны едва ли не из опилок: большой вес они не выдержат. Так что на кухню до 14 кв. м лучше выбирать все те же 32-дюймовые телевизора. Например, вот этот LG 32LJ510U весит меньше 5 кг.

Как выбрать диагональ, покупая телевизор в 2018-2019 годах?

Казалось бы, все правила выбора телевизора не имеют никакого отношения к текущему году. Но это не совсем так. Дело в том, что с 2018 года наша страна переходит на цифровой формат вещания. До этого большинство каналов транслировались в аналоговом. Но как это влияет на выбор диагонали? Непосредственным образом!

Аналоговое вещание велось в формате 4:3. Современные ЖК-телевизоры имеют другие пропорции: обычно 16:9. Соответственно, если у вас был ТВ с экраном диагональю 40 дюймов, вы использовали не всю его площадь: про просмотре передач в эфире по краям экрана образовывались черные полосы. Соответственно, скорее всего, вы комфортно себя чувствовали даже находясь на близком расстоянии.

Цифровое вещание будет вестись в теперь уже более привычном нам широком формате: 16:9. Это относится как к телевидению высокой (ТВЧ, HDTV), так и стандартной чёткости (SDTV). Поэтому картинка на экране станет больше, и с вашего традиционного места смотреть каналы, возможно, станет уже неудобно.

Еще пара нюансов, важных при выборе места размещения

Теперь вы знаете все о выборе и зависимости диагонали телевизора от расстояния. Хотим лишь напомнить несколько правил, которые помогут определить оптимальное место для ТВ в вашей комнате. С дистанцией мы уже разобрались, что же еще?

Наиболее комфортный режим для просмотра — когда ваши глаза находятся на уровне центра экрана или чуть выше. Если брать в расчет традиционный диван, на котором обычно сидят зрители, это примерно 0,9-1,1 м. Соответственно, телевизор должен располагаться таким образом, чтобы его центр оказался на этой высоте. Обычно мебельные гарнитуры и делают с таким расчетом. Исключение — все та же кухня, где ТВ может быть подвешен над холодильником или столом.

Если телевизор расположен слишком высоко, ваши глаза будут пересыхать, потому что веки тоже подняты слишком высоко. Вы автоматически начнете больше моргать, но даже при этом гораздо быстрее устанете при просмотре фильма. К тому же, если придется запрокидывать голову, это приведет в возникновению повышенных нагрузок на позвоночник.

А если слишком низко? Банально можете задеть пылесосом во время уборки или стулом, когда будете накрывать стол для гостей. Это уже никак не относится к комфорту просмотра, но, согласитесь, обидно собственноручно вывести из строя дорогую технику.

Какие еще советы можно дать при определении места установки телевизора?

• Не ставьте телевизор у окна. Не стоит смотреть на изображение при контровом свете: если вы поставите телевизор у окна и будете смотреть в его направлении, картинка будет тусклой. Придется выкручивать на максимум яркость и контрастность, нагружая таким образом глаза.

• Дальше от дверей. Располагайте ТВ так, чтобы невозможно было задеть его комнатной дверью или дверцей шкафа.

• Строго напротив вас. Ваш телевизор должен стоять строго напротив зрителя. Если придется поворачивать голову в сторону, мышцы шеи могут затекать.

• Предусмотрите подсветку. Смотреть телевизор в темноте вредно — слишком велика нагрузка на глаза. Желательно предусмотреть искусственное фоновое освещение: например, торшер или настольную лампу.

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