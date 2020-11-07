Записки телезрителя. Выпуск второй

О, сколько нам ещё открытий чудных.

Реальный случай, который произошел на днях в Новомичуринске. Там вечером в эфире вместо телеканала НТВ стали транслировать порно. Но самое интересное не это. Просто зрители не сразу заметили разницу…

Подробности инцидента с показом порно в эфире «НТВ»

«Примерно за неделю до этого телеканалы сообщили о том, что будут переходить на спутники, предназначенные для цифрового вещания. Мы начали работы по переходу на другие спутники, выдернули один кабель из ресивера, по ошибке воткнули в другой, там оказался эротический канал. Это случайно произошло», — сказал ТАСС руководитель компании Алексей Амелькин.

Как человек, который представляет как и куда можно переткнуть, так и хочется сказать господину Амелькину «Не верю!». Ну скажи, что типа «проводится служебное расследование, приносим искренние извинения, виновные будут наказаны» и т.п., но публично озвучивать отмазку про кабель, который воткнулся в эротический канал — ну это фигня какая-то получается. Значит эта кабельная сеть нарушала Закон, транслируя параллельно эротический канал до 23 ч. по Москве.

А вообще есть более конкретные претензии. Почему именно «НТВ»? Мне кажется, что хорошее порно вместо «Пусть говорят» или «Вечера с Владимиром Соловьёвым» смотрелось бы куда логичней.

«Новость дня». Диана Шурыгина разводится с «мужем» и будет жить с миллионером.

Федеральный «Первый канал», живущий за счёт налогоплательщиков (да-да!, он убыточен и расходы покрываются из казны) показал молодёжи как нужно правильно себя вести, что бы чего-то добиться в этой жизни.

Цитаты великих людей.

«Знаю, что сейчас каждая уважающая себя женщина должна помимо тренера личностного роста иметь ещё и личного колдуна….» (Наиля Аскер-Заде, ведущая канала «Россия-24»)

Смотрю сейчас встречу господина Волина в Уфе с региональными телевизионщиками.

Сразу обращает на себя внимание что Алексей Константинович в начале заседания постоянно, извините, ржёт.

Ведь, правда весёлая тема — региональное ТВ (как парень невинную девушку) упрашивает государство в лице господина Волина — дай повещать в эфирной цифре. А тот всё ломается… Действительно, очень смешно…

Когда я читаю такие высказывания как «Кто-то ещё смотрит телевизор?» или «Я не смотрю телевизор вообще» мне искренне жаль этих людей. Смотреть видео на большом экране — это удовольствие. Можно не смотреть федеральные телеканалы, а наблюдать виды природы по «Нашей Сибири». Или смотреть матч местной команды через YouTube. Или просто включить Mezzo и дремать под классику. Я уже не говорю о куче кино, которое можно посмотреть через видеохостинги на большом экране. А эти чудаки пялятся в свои сантиметровые гаджеты и считают что это круто. Ха-ха!

Странно. Владимир Соловьёв во время очередной драки,которая произошла во время «Вечеров на хуторе близ Диканьки», говорит что нельзя драться потому что «вы у меня в гостях». А я-то всё время думал, что в гостях у государственного телевидения России. «Лица», так сказать, нашей страны.

Кто бы мог подумать, что постановочное шоу «Окна» с Дмитрием Нагиевым, которое выходило в начале «нулевых» на ТНТ, со временем претворится в реальность.

Кcтати, интересно что до «Вечера» в эфире «Россия-1» показывали очередную серию эпопеи про Екатерину, где показали, что Екатерине Великой нравилось совокупляться в позе «раком». Были ли какие-то возрастные метки в ходе показа данного шедевра российского сериального искусства? Даже если и были, то таким мелким шрифтом, что никто не заметил.

Вот и «Россия-1» окончательно превратилась в очередной государственный порноканал. И чем дальше ТВ будет терять свою аудиторию, тем больше подобного будет в эфире.

Сегодня утром (т.е. 25.11.2019) на радио «Вести FM» господин слева в очках, обсуждая идиотов в Америке, заявил что «креативность» в переводе на русский язык означает «глупость». Остальные обладатели высшего российского образования (других сюда не берут) не смогли ему ничем возразить.

О, сколько нам ещё открытий чудных…

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