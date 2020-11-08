В чем секрет успеха производителя антенного оборудования РЭМО

Как победить китайских производителей

Недавно генеральный директор РЭМО Аркадий Волошин ответил на несколько вопросов представителей блогосферы.

Напомним, саратовский завод РЭМО является одним из крупнейших в Европе и ведущим в России производителей эфирного антенного оборудования. И что примечательно, это, вероятно, единственное из российских предприятий в данном сегменте рынка, вышедшее со своей продукцией на международные рынки, и даже потеснившее на нём китайцев.

Итак, далее ответы Аркадия Волошина.

В чем секрет успеха РЭМО?

«Нет никаких секретов. Есть лишь упорный и длительный труд. Иногда до одури. Иногда без шанса на победу. Наверное, на самом деле, факторов много, не все можно так сформулировать. Есть еще и личностные моменты. Я козерог, а козлы если уж упрутся, ничем не сдвинешь. Мне сильно помогает «советское прошлое». У меня были обалденные учителя…. Вот пожалуй и весь секрет — правильные цели и добиваться выполнения. Не жалея себя (иногда и других, но они потом понимают, что это так нужно было). Первые 10 лет существования РЭМО в отпуск не ходил, да и потом на 10 дней максимум. Выходной – пол воскресенья. С утра до 10-11 часов вечера… Наверное, таких «идиотов» мало, вот и стагнация. На самом деле, это плохо, что только так можно выживать в производстве. Поэтому очень мало желающих, проще уйти в «наем» или строить бизнес на торговле, еще на чем-то…»

Есть ли помощь государства и нужна ли она вообще новым рос. предприятиям для развития бизнеса?

«Помощь есть последние пару лет, но ее крайне мало. Конечно, нужна. Иначе как конкурировать с тем же Китаем, где эта помощь очень даже ощутима. Не буду сейчас рассказывать, в чем она выражается в Китае, но, поверьте, она есть! Самое главное — нужна помощь в оснащении, перевооружении. Деньги в России есть. Но почему-то все монетарные власти боятся инфляции, не пускают их в экономику. У меня есть совет, на первый взгляд, кажущийся абсурдным. Дать деньги промышленным предприятиям на покупку оборудования. Не сильно вдаваясь в обоснования. При этом, купленный станок остается государственным, мне его дают «в аренду», за символические деньги. На первый взгляд — чушь? Но ведь такие вложения не разгонят инфляцию, так? Эти деньги не попадут на потребительский рынок. Это даст возможность увеличить производство оборудования, если есть такие предложения. Отсутствует риск воровства — куда я убегу с лазерным комплексом? Кроме того, оборудование будет страховаться, да и руководитель берет на себя ответственность. Что случится — будешь отвечать, как за хищение госсобственности. Опасность коррупции? Есть, конечно, но не больше, чем сейчас. Сделать процедуру прозрачной и все ок. Может быть, оборудование возьмут, а использовать не будут? Может. Но контроль никто не отменял, а потом, зачем я буду брать то, что не нужно? А вот резко обновить основные фонды это позволит. Значит промышленность станет более конкурентной. Увы, это и не услышит никто, да и не пойдет на это… А ведь могло бы способствовать тому «прорыву», о котором нам говорят с высоких трибун. Конечно, я могу еще долго говорить на эту тему, но формат не позволяет».

Почему так мало в нынешней России успешных производств?

«В общем-то вопрос перекликается с предыдущим. Все относительно. И насчет «мало» и насчет «успеха»… Но в условиях сегодняшней общеэкономической ситуации по-настоящему успешными быть невозможно. Стабильности явно не хватает. Если уж откровенно — нет у нас в стране промышленной политики, нет понимания, какой станет промышленность через 10-20 и более лет…

Будет порядок в экономике, будет эта экономика настоящей, а не кривой, как сейчас, будут и расти как грибы успешные производства! Сегодня же промышленность в России живет… нет, выживает. Вопреки!»

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