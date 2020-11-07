В Эстонии началось эфирное вещание телеканалов в стандарте HD

На первом этапе сигнал пакета с HD-каналами будет доступен на территории Северной Эстонии.

В то время как в России наконец-то отключают аналоговое эфирное вещание телеканалов, которые попали в два цифровых мультиплекса, а в Украине никак не найдут настоящего хозяина единственной эфирной цифровой сети Zeonbud, в Эстонии зрители получили возможность просмотра с эфирной антенны сразу 10 телеканалов в стандарте высокой чёткости.

Но прежде чем делать какие-то выводы нужно разобраться что это за вещание. А оно кардинально отличается от того, что есть в той же Российской Федерации.

На самом деле эта трансляция предназначена для пользователей сети Elisa Klassik, которая относится к местному кабельному оператору Elisa. Абоненты Elisa Klassik получают сигнал посредством наземного (эфирного) телевещания через свой телевизор, если он имеет поддержку сигнала DVB-T2/HEVC, либо через абонентскую приставку. Сигнал пакета кодирован в СУД Conax, поэтому для просмотра каналов также требуется модуль (для телевизоров) и карта доступа.

С 10 октября абоненты Elisa Klassik получили следующие каналы в HD-качестве: Kanal 2, Kanal 11,Kanal 12, TV3, TV6,TV3+, Sony Channel,Sony Turbo, Filmzone и Filmzone+.

«Этой весной HD-телесигнал стал стандартом для всех клиентов услуги кабельного телевидения Elisa Elamus, а с сегодняшнего дня детальной картинкой в телевизорах могут наслаждаться и клиенты, выбравшие беспроводной вариант получения телесигнала», заявил менеджер Elisa по ТВ-услугам Сильвер Соомре. На первом этапе сигнал пакета с HD-каналами будет доступен на территории Северной Эстонии.

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