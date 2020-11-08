Грузинский Music Box вышел в эфир

Тбилисский Music Box является частью международной группы MUSIC BOX, основанной в 1996 году в Венгрии и представленной в Румынии, Великобритании, Италии, Израиле, России и других странах.

На азербайджанском телекоммуникационном спутнике AzerSpace-1 (46 градусов восточной долготы) началось вещание грузинской версии музыкального интерактивного канала Music Box.

Данный телеканал транслируется в европейском луче и его сигнал можно принимать на антенны небольших диаметров как на территории соответствующей части России, так и на Украине, в Белоруссии и в прибалтийских странах.

Music Box Tbilisi транслировался на AzerSpace-1 несколько лет назад в составе платформы платного телевидения. Теперь канал вернулся на спутник, расширяя свою зрительскую аудиторию.

Тбилисский Music Box является частью международной группы MUSIC BOX, основанной в 1996 году в Венгрии и представленной в Румынии, Великобритании, Италии, Израиле, России и других странах. Music Box вещает в Грузии с 2005 года и использует новейшие информационные технологии с момента своего запуска. По первоначальной задумке это 100% интерактивное телевидение. Зрители смотрят видеоклипы, а также с помощью своих голосов решают, какие видео будут транслироваться. В грузинской версии канала, помимо музыки, в эфир выходит новостные выпуски и программы о моде.

Технические параметры вещания Music Box Tbilisi:

спутник — Azerspace 1 (46 гр.вост.долг.), частота 11,095 ГГц, поляризация горизонтальная, SR 30000, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, открыто.

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