Два новых спутника Eutelsat проходят тестовые испытания

Eutelsat 7C расположен в точке 1,7 градусов восточной долготы рядом с другим новым спутником Eutelsat 5 West B, который находится на 1,5 гр.в.д.

Два новых телекоммуникационных спутника Eutelsat 7C и Eutelsat 5 West B размещены на временных орбитальных позициях, где проводятся первые технические испытания до того, как спутники поступят в коммерческую эксплуатацию.

Eutelsat 7C расположен в точке 1,7 градусов восточной долготы рядом с другим новым спутником Eutelsat 5 West B, который находится на 1,5 гр.в.д.

Оба новых спутника предназначены для обеспечения непрерывности обслуживания на штатных позициях, то есть 7 градусов восточной долготы и 5 градусов западной долготы, а в случае с Eutelsat 7C — для расширения телекоммуникационных возможностей быстро растущего африканского рынка.

Но у Eutelsat 5 West B есть проблемы с одной из солнечных батарей. Пока неизвестно, может ли проблема быть решена, и повлияет ли она на движение к целевой позиции 5 гр.зап.долг и в какой степени.

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