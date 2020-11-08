В 2021-ом году просмотр онлайн-видео через интернет возьмёт первую сотню

В настоящее время среднестатистический показатель потребления онлайн-видео составляет 84 минуты.

Компания Zenith обнародовала отчёт Zenith’s Online Video Forecasts 2019 в котором даны прогнозы на ближайшее время по развитию потребления видеоконтента пользователями на ближайшее время.

Из него следует что уже в 2021-ом году среднестатистический зритель будет ежедневно тратить 100 минут для просмотра видео через интернет. Нетрудно догадаться кто из вещателей контента потеряет в количестве зрительского внимания. Это линейное телевидение. Но даже в 2021-ом году оно ещё будет держать первое место по времени просмотра.

В настоящее время среднестатистический показатель потребления онлайн-видео составляет 84 минуты. Всего лишь за два года такой способ потребления прибавит около 20 минут. Это означает, что если сложить время просмотра видео через интернет, то для этого нужно будет потратить 25 дней в году.

В отчете отмечается, что в Китае и Швеции живут самые активные зрители онлайн-видео, и в среднем в каждой стране ожидается, что уже в этом году на просмотр онлайн-видео уйдет по 103 минуты в день. Это единственные страны, где просмотр онлайн-видео превышает 100 минут в день, но к 2021 году Zenith прогнозирует, что Канада, Индия, Мексика, Великобритания и США присоединятся к этому списку.

По словам Джонатана Барнарда (Jonathan Barnard), главы отдела прогнозирования в Zenith, «потребление онлайн-видео быстро растет, и скоро средний статистический пользователь будет тратить в два раза меньше времени на просмотр онлайн-видео, чем обычного телевидения».

«Это быстро растущее предложение для аудитории способствует активному росту заинтересованности со стороны рекламодателей, что делает онлайн-видео самым быстрорастущим цифровым каналом доставки контента за счет увеличения рекламы».

Zenith также прогнозирует, что рекламные расходы на онлайн-видео вырастут с 45 млрд долларов в этом году до 61 млрд долларов к 2021 году, в среднем на 18% в год, по сравнению с 10% в год для интернет-рекламы в целом. Между тем, расходы на телерекламу за тот же период сократятся с 183 до 180 млрд долларов, поскольку рейтинги на ключевых рынках продолжают падать. Таким образом, онлайн-видео в 2021 году увеличится до трети всего телевизионного рынка по сравнению с четвертью этого года.

Но, как мы видим из отчёта, пока не приводятся точные сроки когда онлайн-потребление видео догонит просмотр линейного телевидения. Хотя сомневаться, что рано или поздно это произойдёт, уже не приходится.

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