В Великобритании традиционное ТВ сохраняет лидерство

Изменения в потреблении традиционного линейного телевидения наиболее чётко выражены среди молодежи в категории от 16 до 24 лет, чей просмотр сократился вдвое с 2010 года.

Несмотря на то, что подписки на потоковые видеосервисы значительно выросли в этой стране, и примерно половина домов в настоящее время пользуются такой услугой, традиционные вещатели все еще пользуются влиянием в Великобритании. Их доля составляет почти 70% телевизионного времени, говорится в исследовании, проведенном регулятором вещания Ofcom и опубликованном 7 августа текущего года.

В докладе Media Nations, посвященном изучению основных тенденций в британском телевидении, радио и аудио, говорится, что число британских домохозяйств, подключенных к самым популярным потоковым платформам, таким как Netflix, Amazon Prime Video, NOW TV и Disney Life, возросло с 11,2 миллиона (39 %) в 2018 году до 13,3 миллиона (47 %) в 2019 году. Помимо того, что многие домохозяйства пользуются более чем одной услугой просмотра видеоконтента, общее количество подписок на потоковые видеосервисы в Великобритании выросло на четверть в 2018 году — с 15,6 до 19,1 миллиона.

Тем не менее, хотя опрос показал, что просмотр традиционных телепередач в 2018 году продолжал снижаться с небольшим ускорением, обусловленным изменяющимися привычками и предпочтениями зрителей Великобритании, он также показал, что общественные вещатели Великобритании — BBC, ITV, Channel 4, Channel 5 и S4C — показали более чем в 100 раз больше оригинальных, отечественных шоу, чем зарубежные потоковые платформы. Традиционный просмотр телевидения занимал большую часть телевизионного времени (69%) и составил 3 часа 12 минут в среднем за день. Это было на девять минут меньше, чем в 2017 году, на 11 минут меньше по сравнению с 2018 годом и на 50 минут меньше, чем в 2010 году. Изменения в потреблении традиционного линейного телевидения наиболее чётко выражены среди молодежи в категории от 16 до 24 лет, чей просмотр сократился вдвое с 2010 года.

Напротив, было установлено, что среднесуточный просмотр потоковых сервисов увеличился на семь минут в 2018 году и составил в среднем 26 минут, а просмотр на YouTube увеличился на шесть минут (до 34 минут в день). Впервые зафиксировано, что молодые зрители проводят на YouTube больше часа каждый день — 64 минуты, а ранее данный показатель составлял 59 минут.

Две пятых взрослого населения Великобритании — по сравнению с 37% в 2018 году — теперь считают онлайн-видеоуслуги основным способом просмотра программ и фильмов. При этом, они могут рассматривать вариант, что вообще откажутся от традиционного линейного телевидения в течение ближайших пяти лет. При этом, несмотря на общее снижение количества просмотров традиционного вещательного телевидения, пять основных британских телеканалов сохранили свою долю просмотров у пользователей и даже немного её увеличили — 52% в 2018 году по сравнению с 51% в 2017 году. И три четверти зрителей данных каналов утверждают, что они либо очень, либо вполне удовлетворены линейными общественными вещателями (PBS).

Кроме того, в 2018 году традиционные вещатели представили на суд зрителей более 32 000 часов оригинальной домашней телепродукции по своим каналам, что примерно в 125 раз больше, чем было показано на платных потоковых сервисах (всего 221 час). Подавляющее большинство видеопрограмм, доступных на потоковых платформах в Великобритании, — это произведения американского производства, созданные для показа во многих странах. Несмотря на то, что расходы на общественное вещание в 2018 году были на 5% ниже, чем в 2016 году, Ofcom отметила, что британские телевизионщики нашли новые способы финансирования видеоконтента, которые компенсировали это снижение. Было установлено, что финансирование программ, включая совместное производство, более чем удвоилось за 10 лет до 455 миллионов фунтов стерлингов в 2018 году.

«Варианты времяпровождения у телевизора меняются быстрее, чем когда-либо прежде. В течение семи лет услуги потокового вещания выросли из ничего и охватили почти половину британских домов, — сказал Йих-Чунг Тех, директор по стратегии и исследованиям группы Ofcom, комментируя доклад Media Nations — но традиционные вещатели по-прежнему играют жизненно важную роль, создавая интересные британские телепрограммы, с которыми конкурируют зарубежные технологические гиганты. Мы хотим сохранить наш местный контент для будущих поколений и поэтому ведем общенациональные дебаты о будущем общественного вещания»

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