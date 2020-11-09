В Германии посчитали телевизоры

К концу 2018 года в Германии было продано 9,5 миллиона телевизоров Ultra HD.

И обнаружилось, что самым популярным способом получения телевизионного сигнала остаётся спутниковое телевидение. Что и неудивительно, так как все основные немецкие телеканалы транслируются с группировки спутников Astra (позиция 19,2 градусов восточной долготы) совершенно бесплатно и сигнал с данной точки принимается на небольшую спутниковую антенну.

Институт исследования рынка TNT Kantar на основании заказа SES (Astra) провёл выборочный социологический опрос среди 6 тысяч домохозяйств по всей Германии и опубликовал полученные результаты в документе ASTRA TV Monitor 2018.

Из него следует что из общего числа домохозяйств спутниковые телепрограммы получают 45,6% (2017 г.: 45,9%). Кабельное телевидение заняло второе место с 42,2% (2017 год: 42,5%). Способ получения сигнала посредством IPTV зарегистрировал незначительное увеличение на 140 000 человек в 2018 году. Количество домохозяйств, пользующихся только наземным эфирным вещанием увеличилось на 50 тысяч.

Число домовладений, получающих сигнал в стандарте высокой четкости в Германии увеличилось в прошлом году до 29,84 миллиона (2017 год: 27,48 миллиона). Почти 78% всех домохозяйств, получающих телесигнал, могли смотреть программы высокой четкости. Среди немецких телезрителей HDTV спутник является ведущим вариантом получения сигнала с 13,51 миллионами домов, за которым следуют кабельное (12,08 миллиона), IPTV (2,52 миллиона) и наземное телевидение (1,73 миллиона). По сравнению с 2012 годом количество домохозяйств в Германии, получающих сигнал в стандарте высокой чёткости, выросло более чем вдвое. Несмотря на явный рост HD, в Германии по-прежнему существует значительное число (8,5 млн.) домов, которые могут принимать телевизионные программы только в разрешении SD.

К концу 2018 года в Германии было продано 9,5 миллиона телевизоров Ultra HD.

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