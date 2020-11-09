В Италии планируют развивать эфирное телевещание в HD

В 2022 году каналы SD будут отключены, и зрители будут принимать каналы только в технически лучших форматах — HD и, возможно, UHD.

Какие-то фантастические новости приходят из этой европейской страны. Особенно, если их сравнивать с российскими эфирными реалиями. После перехода на вещание в DVB-T2 практически все итальянские наземные телеканалы будут транслироваться в стандарте высокой чёткости. А зрители спутниковой платформы TivúSat также получат выгоду от этих изменений.

Все общенациональные станции, вещающие в итальянских эфирных мультиплексах DVB-T, переключатся на разрешение HD после перехода на вещание в DVB-T2/HEVC. Эту информацию предоставил местный регулятор Agcom — Управление по делам связи, которое базируется в Неаполе (см. фото). Практически все каналы будут транслироваться в HD-разрешении: Rai (13), MEDIASET (14), Discovery (8), La 7 (2), Sky (3), Viacom (4) и др.

Таким образом, зрители смогут принимать около 60 общенациональных программ и около 20 региональных станций. Некоторые региональные каналы, при этом, продолжат свои трансляции в SD.

Кроме того, общественное телевидение Rai планирует к запуску четыре программы Ultra HD, которые займут два эфирных мультиплекса. Но официальной информации по этому поводу пока нет.

В 2022 году каналы SD будут отключены, и зрители будут принимать каналы только в технически лучших форматах — HD и, возможно, UHD.

Agcom разработал закон, который в настоящее время находится на стадии обсуждения чтобы предписывать общенациональным телевизионным станциям вещать только в формате HD после перехода на вещание в DVB-T2. Однако, учитывая положительное отношение к HD со стороны большинства телевизионных вещателей, этот закон вряд ли понадобится.

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