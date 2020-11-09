MPEG-2 уходит в прошлое

В настоящее время из 102 транспондеров спутниковой группировки Eutelsat Hot Bird сорок остаются в DVB-S, а 58 работают в более современном стандарте DVB-S2.

Будет ли количество телеканалов в MPEG-2/SD значительно сокращено в 2020 году?

Таким вопросом задалось на днях польское издание satkurier.pl. Новые стандарты трансляции спутникового сигнала DVB-S2, MPEG-4 и HD давно стали распространенными не только среди вещателей, но и среди самих телезрителей. В Польше практически никто не использует обыкновенные SD-приемники, и в мультиплексах DVB-S популярной орбитальной позиции Eutelsat Hot Bird (13 градусов восточной долготы) становится больше свободного места.

Каналов, транслирующихся в MPEG-2/SD становится, в свою очередь, всё меньше и меньше, и это относится ко всем телекоммуникационным спутникам, в какой-то мере напоминая конец истории аналогового спутникового телевидения. По состоянию на 13 ноября 2019 года на транспондерах DVB-S/QPSK, которые работают с группы спутников Eutelsat Hot Bird 13B/13C/ 13E, транслировалось 154 канала MPEG-2/SD. Для сравнения, за тот же период 10 лет назад было доступно около 420-440 каналов MPEG-2/SD! Обладатели HD-ресиверов могут смотреть еще 197 открытых каналов, в том числе 93 в стандарте высокой чёткости (HD).

В настоящее время из 102 транспондеров спутниковой группировки Eutelsat Hot Bird сорок остаются в DVB-S, а 58 работают в более современном стандарте DVB-S2. Оставшиеся 4 транспондера сейчас не задействованы. 10 лет назад, в этот же месяц, в DVB-S2 транслировалось только 13 транспондеров, а HD-каналы считались премиальным контентом и оплачивались абонентами дополнительно. Долгое время единственным открытым HD-каналом был франко-германский ARTE.

Большинство телеканалов в DVB-S/MPEG-2/ SD вещается провайдерами MX1, GlobeCast, MB Satellite, Telespazio, Eutelsat, iKOMG, M-Three satcom и Arabsat для одиночных вещателей и их открытых (FTA) каналов. Некоторые каналы вещают для итальянского рынка для платформ RAI, TivùSat и Sky Italia.

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