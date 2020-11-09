Belintersat 1 ищет клиентов

Демонстрационные каналы Белинтерсат рекламируют спутниковую ёмкость и возможность распространять свои программы или услуги передачи данных через этот спутник.

Белорусский телекоммуникационный спутник Belintersat-1, который работает в позиции 51,5 градусов восточной долготы, возобновил промовещание. Новый пакет, который появился на данном КА, включает трансляцию канала «Беларусь 24 HD», а также демо-каналы оператора «Белинтерсат» (Belintersat).

Мультиплекс работает на частоте 11,350 ГГц. В рамках пакета транслируется белорусский новостной канал «Беларусь 24 HD», а также демонстрационные программы Белинтерсат в SD и HD на французском и русском языках. Все программы транслируются в некодированном виде (FTA).

Демонстрационные каналы Белинтерсат рекламируют спутниковую ёмкость и возможность распространять свои программы или услуги передачи данных через этот спутник.

На днях информационное агентство БелаПАН со ссылкой на заместителя директора по развитию госпредприятия «Завод точной электромеханики» и руководителя проекта «Белинтерсат» Андрея Абрамова сообщило, что в настоящий момент задействовано всего лишь 35% транспондерной ёмкости белорусского телекоммуникационного спутника. В основном это частотный план C-диапазона, который используется для предоставления услуг на территории Африки.

В настоящий момент, как сообщает источник БелаПАН, завершаются переговоры о продаже одному заказчику всей емкости спутника по восточному лучу — до 10 транспондеров.

Технические параметры вещания промопакета Belintersat: частота 11,350 Ггц, пол. гориз., SR 45000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.

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