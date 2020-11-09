30 лет назад началось вещание немецкого телевидения с первого спутника Astra

7 декабря 1989 года на единственном тогда и первом спутнике компании SES ASTRA были активированы первые четыре телепрограммы на немецком языке.

Знаменательную дату отмечали недавно германские телевизионщики. 7 декабря 1989 года началось спутниковое телевизионное вещание на немецком языке со спутника ASTRA 1A в популярной ныне позиции 19,2 градуса восточной долготы.

Иногда в интернете можно встретить вырезку из журналов с напечатанной таблицей спутниковых каналов с этой орбитальной позиции. и она ошибочно датируется 1988 годом. На самом деле 1988-ой год — это год запуска первого спутника серии Astra на геостационарную орбиту. Впрочем, обо всём по порядку.

Итак, 7 декабря 1989 года на единственном тогда и первом спутнике компании SES ASTRA были активированы первые четыре телепрограммы на немецком языке. Это Были три канала из бывшей группы Лео Кирха, а именно SAT.1, ProSieben и Teleclub. Чуть позже канал RTL появился на последнем из свободных транспондеров Astra 1A. С запуском немецких телепрограмм SES совершил настоящий телевизионный прорыв в Германии.

Люксембургский оператор спутниковой связи SES (Société Européenne des Satellites) S.A., базирующийся в Бецдорфе (Люксембург), отметит 35-летие своей истории будущей весной. Компания была официально основана 1 марта 1985 года и подписала первое соглашение с европейской компанией Arianespace.

Три года спустя был запущен первый спутник связи под названием ASTRA 1A. Спутник имел на своём борту 16 транспондеров Ku-диапазона и был размещен в 1988 году на орбитальной позиции 19,2 градусов восточной долготы, которая зарекомендовала себя как наиболее важная позиция для приема каналов со спутника для немецкого телевизионного рынка и других европейских стран. Собственно, поэтому эта позиция и считается с тех времён как самая ключевая для спутникового телевидения Западной Европы.

В настоящее время Astra передает более 1200 телеканалов с четырех совместно расположенных спутников на этой самой важной орбитальной позиции Германии. Более половины из которых являются бесплатными и открытыми для просмотра, включая более 90 бесплатных телепрограмм в стандарте HD. В своём пресс-релизе по этому поводу SES Astra подчёркивает, что «только спутниковое телевидение предлагает самое большое разнообразие программ с отличным качеством изображения без ежемесячной абонентской платы».

Спустя 30 лет после запуска в эфир первых аналоговых спутниковых телеканалов, SES работает с 54 спутников на геостационарной спутниковой орбите, которые обслуживают более 355 миллионов домохозяйств по всему миру.

На территории парка антенн SES в Бетцдорфе используется более 44 антенн диаметром от 5,6 до 13 метров (работающие в Ku-, Kа-, K- и C-диапазонах) на площади около 34 000 квадратных метров. Они могут быть направлены на орбитальные позиции от 65 гр. восточной долготы до 65 градусов к западу. Все антенные системы доступны с резервированием сигнала, так что в случае отказа оборудования ему сразу же находится замена. Стабильность работы земной станции составляет более 99,9998 %.

В заключение остаётся сказать, что самыми первыми телеканалами, которые появились на спутнике Astra 1А стали Sky Channel, Eurosport, Sky News, Sky Movies, скандинавский канал TV3 и музыкальный MTV Europe. Первым каналом на спутнике, который начал трансляцию с 1 февраля 1989 года был тематический FilmNet.

Телеканалы RTL, Eurosport, Sat.1 и 3sat не меняли параметров аналогового вещания с самого начала трансляции, т.е. с 1989 года до 2012 г. — до самого конца истории аналогового спутникового телевидения.

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