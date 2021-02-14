Жаль, что вакцина - это не тот самый "чип" моего отца: дочь Билла Гейтса сделала прививку

Она получает медицинское образование в Стэнфордском университете.

Дочь миллиардера Билла Гейтса 24-летняя Дженнифер сообщила, что прошла вакцинацию от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Фонтанка.

Об этом она написала 14 февраля в своем Instagram.

Жаль, что вакцина - это не тот самый "чип" моего гениального отца. Разве что mRNA обладает такой властью, — пошутила Дженнифер Гейтс.

Она намекает на необоснованную теорию заговора, согласно которой Билл Гейтс замышляет "чипирование" людей.

Ранее миллиардер признался, что сталкивался с подобными инсинуациями и до COVID-19, и посетовал, что недоверие к вакцинам может замедлить борьбу с пандемией. Самому Биллу Гейтсу прививку сделали еще 22 января.

Дженнифер Гейтс — дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, который считается одним из богатейших людей мира и обладает состоянием, оцениваемым в 124,3 миллиарда долларов. Она получает медицинское образование в Стэнфордском университете.

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