IBC 2019: Какими бывают решения для вещателей и операторов

Все продемонстрированные на выставке IBC 2019 решения и технологии интересны для разных категорий потребителей.

Анонсированный компанией Sony 4K-камкодер PXW-Z750 обладает высокой чувствительностью и низким уровнем шумов. Решение оптимально для записи новостного и спортивного контента, а также для вещания в живом эфире в условиях низкой освещенности. Новинка ожидается в феврале 2020 г. Еще одна модель – PXW-FX9 с полнокадровым 6K-сенсором поддерживает 4K (4:2:2, 10 бит), функцию замедленного повтора (slow-motion) и съемку FullHD-видео с частотой 120 fps.

Интерес представляет и новинки от BlackMagic Design, среди которых – компактная Pocket Cinema Camera 6K с возможностью съемки в условиях низкой освещенности (поддерживается режим ISO до 25600).

Модель снимает в режимах 6144×3456 (50fps, 16:9), 6144×2560 (60fps, 2:4:1) и 5744×3024 (60fps, 17:9), а также – 2868×1512 (2K, 120fps, 17:9). Решение стоимостью $2495 поставляется в комплекте с ПО DaVinci Resolve Studio.

Canon Europe продемонстрировала C500 Mark II – профессиональную камеру с 5,9K-сенсором для вещателей и кинопроизводителей. С картами CFexpress девайс записывает видео XF-AVC в режиме 4K (4:2:2, 10 бит, 810 Мбит/с). Решение поддерживает 4K до 60fps и HD (120fps).

Aida Imaging (США, производство в Южной Корее) презентовала FullHD-камеру PTZ-X12-IP ($1395) для IP-стриминга с вещательным качеством.

Поддерживается H.264/H.265/HEVC, 3G-SDI, USB 3.0, HDMI. Минимальное освещение – 0,2 люкс (днем) и 0,1 люкс (ночью). Управление устройством выполняется через web-интерфейс RS232.

Среди представленных компанией Marshall Electronics (США) компактных 4K-камер отметим CV420-CS (4K60 (4096x2160p)/UHD60/HD). Поддерживаются 12G-SDI, HDMI.

Презентованная ранее компактная HDR-камера UHL-43 UHD от Ikegami Electronics весом 2,6 кг с тремя 2/3” 8,3 мегапиксельными CMOS-сенсорами (3840×2160) теперь доступна для европейских потребителей. Модель оптимальна для съемки спортивных мероприятий. Решение поддерживает 12G/3G-SDI, RJ45. Благодаря высокому соотношению сигнал/шум (62 дБ) камера может использоваться в условиях низкого освещения.

Решения для тестирования, мониторинга и измерения параметров

Wohler Technologies (США) представила iAM-12G-SDI – решение для мониторинга мультиканального аудио- и 12G/4K-видео, а также измерения уровня сигналов. Ранее представленная в виде прототипа финальная версия железа размещается в корпусе 2RU, монтируется в стандартную 19” стойку, и анализирует 2x12G/3G/HD/SD-SDI-сигналы, включая 2110 и 2022-6. Для управления используется тачскрин. Поддерживается Ethernet и удаленное администрирование через API. Для обновления софта используется порт USB или web-интерфейс. Потребляемая мощность 40 Вт.

IZT (Innovationszentrum fur Telekommunikationstechnik, Германия) презентовала IZT R5010 – широкополосный ресивер для частот до 18 ГГц с высокопроизводительной внутренней обработкой сигналов. Решение ориентировано на спутниковый мониторинг, измерение в сетях мобильных операторов и др. Может работать в автоматическом или ручном режимах. Для сверхточной настройки используется низкошумящий предварительный усилитель. Максимальная выходная стриминг-производительность 20 Гбит/с. Потребляемая мощность 100 Вт.

VATEQ (Канада) продемонстрировала прототип находящегося на тестировании решения для мониторинга AVQ200 с поддержкой DVB-T2/ATSC/ISDB-T.

Мониторы для вещателей

Компания TV Logic презентовала линейку мониторов. Среди них – анонс F-10A (ожидается в ноябре) – 10˝ FullHD HDR-монитор с поддержкой 3G-SDI, HDMI. Модель поддерживает разрешение 1920×1080 и имеет угол обзора 160 град. Решение S-46P – студийный настенный монитор с диагональю 46˝, углом обзора 178 град. поддерживает FullHD, HDR. Присутствует функция отображения сигнала в волновой и векторной форме. Модель для монтажа в стойку R-5T (3×5,5˝, LCD, FullHD) с углом обзора 160 град. поддерживает 12G/6G/3G-SDI, HDMI. Следующие модели поддерживают 4K/UHD, HDR, 12G-SDI, HDMI. Это LUM-242H и LUM-242G (диагональ 24˝; угол обзора 178 град.), а также LUM-310X с диагональю 31˝. У всех указанных моделей (LUM-242H, LUM-242G, LUM-310X) есть функция отображения сигнала в волновой и векторной формах.

Atomos анонсировала 17˝ монитор Neon 17 (ожидается в 2020 г.). Модель поддерживает разрешение 2048×1080 (17:9), HDMI, и ожидается по цене $3699 (для Европы) и $3999 (для США).

Zhangzhou Seetec Optoelectronics Technology (ТМ Seetec , Китай) презентовала 7˝ тачскрин-монитор LUT7/LUT7S (1920×1200), который можно использовать даже при ярком солнечном свете. Поддерживается 3G, SDI, 4K, HDMI. Решение оптимально для предварительной обработки видео, пост-продакшена; снабжено анализатором сигнала в волновой, векторной и гистограммной форме.

DEC Visual (Китай) представила видеопанель 108˝ (1920×1080, 2,4м x 1,35м) для видео-стен, а бренд Lilliput анонсировал модель Q17 – 17,3” монитора с поддержкой 4K, 12G-SDI, HDR, HDMI.

Среди продемонстрированных компанией TVC решений – передвижная телестудия (ПТС) на базе грузового автотрейлера Iveco для Национального телевидения Беларуси. Грузовой трейлер был подготовлен к работе и дебютировал летом 2019 г. во время спортивных соревнований – II Европейских Игр. ПТС укомплектована камерами и slow-motion-серверами Grass Valley, измерительным оборудованием Tektronix, системой мониторинга от Ikegami, Sony, Lawo; коммуникационным железом Clear-Com, Riedel и др. Для данного решения TVC дополнительно реализовала внутренний подогрев пола телестудии и обогрев внешних фрагментов механических элементов с учетом эксплуатации в условиях холодного климата.

Lynx Technik презентовала Yellobrik OTR 1A41 для передачи четырёх независимых друг от друга 12G/3G/HD/SD-SDI-каналов (каждый с разрешением 2160p/60 Гц) по оптоволоконным сетям. Поддерживается трансляция нескольких видео с разрешением 8K. Комплект включает передатчик, приемник и блок питания. Решение ожидается в I квартале 2020 г.

OptoMedia Technology (Тайвань) презентовала два минипередатчика (12G/6G/3G/HD/SD-SDI) для передачи по оптическим сетям под трендом ViiTA: 12G SDI CWDM optical SPF+ с дальностью связи по оптике до 10 км и 12G SDI Video Copper SPF+ (дальность связи до 65 м при 12 Гбит/с и до 250 м при 270 Мбит/с).

Matrox Graphics (Matrox Digital Video Solutions) анонсировала модель Matrox Monarch EDGE – 4K/multi-HD-декодер с поддержкой режима 4:2:0 (8 бит) или 4:2:2 (10 бит). Задержка между входной картинкой и выходным потоком составляет всего 50 мс.

ООО «Эрливидео» (ТМ Flussonic) презентовала транскодер (решение называется просто – coder) с низким энергопотреблением (120 Вт). Решение поддерживает транскодирование 48 FullHD, 64 HD или 96 SD-каналов. Есть функция PVR, CatchUP, DRM. Модель ожидается в течение двух месяцев.

Vitec анонсировала декодер MGW Diamond, а также представила анонсированную ранее финальную версию энкодера.

LiveU проапгрейдила свое высокопроизводительное решение для трансляции новостного, спортивного и ивентного видеоконтента в режиме реального времени. Энкодер LU600 5G снабжен встроенными 5G-модемами и позволяет (при наличии покрытия 5G) передавать данные через такие сети. В странах, где 5G недоступен, или же абонент попадает в зону без 5G-сети, устройство автоматически подключается к доступной сети 3G/4G. Поддерживается до десяти сетей одновременно: 2x5G, 4xLTE-A (встроенные модемы) и 1x5G/LTE/A (сотовый модем); Wi-Fi 802.11a/b/g, 2xEthernet. Решение предлагается в трех конфигурациях: HD, 4K-HDMI и 4K-SDI. Время работы на батарее до четырех часов.

Adder Technology продемонстрировала приемник и передатчик серии ADDERLink Infinity 4000 (4K IP KVM). Решение поддерживает 4K60, USB 2.0 и обеспечивает качественную картинку и быструю коммутацию. Потребляемая мощность 20 Вт.

Rohde&Schwarz анонсировала усилитель для спутниковых сигналов PKU100-0750.

Cloudian B.V (Нидерланды) анонсировала Cloudian HyperStore Xtreme – модульное решение с поддержкой шифрования AES-256 на стороне сервера, которое должно заинтересовать продакшн-студии. В корпусе 4U вмещается 1,5 Петабайт (в стойке дата-центра до 18 ПТб). При стоимости менее полцента за 1Гб/мес. решение позволяет экономить более 70% по сравнению с традиционными корпоративными или облачными публичными хранилищами данных. В решении используется воздушное охлаждение.

Среди решений для хранения данных отметим Toshiba Electronics Europe, которая продемонстрировала серию HDD-MG08 емкостью 16 Тб. Жесткие диски имеют кеш 512 Мб, скорость 7200 об/мин., время наработки на отказ 2,5 млн. часов.

Slomo.tv анонсировала Arrow III вещательный сервер на базе SSD/HDD в корпусе 2U по цене 21 тыс. евро. Решение оптимально для записи и вещания спортивных мероприятий и различных телешоу. Железо обеспечивает одновременную запись (для 96-ти), поиск (для 6-ти) и воспроизведение (для 2-х) HD/SD-каналов. Компания также представила анонсированный ранее 4K/3G/HD-сервер Dominator AT/12G (от 70 тыс. евро) размером 4U с поддержкой 14 каналов (запись) + 14 (поиск) + 2 (воспроизведение) для 3G/HD и 6 каналов (запись) + 6 (поиск) + 2 (воспроизведение) для 4K.

Облегчить работу спортивных арбитров поможет решение REFCAM от Movicom Group. Камера для судей (хоккей на льду, хоккей на траве, планируется для скачек) весит всего 190 г; крепится на шлем и обеспечивает передачу fullHD-видео (60p) на расстояние до 3 км. В качестве беспроводного трансмиттера используется решение IMT/Dragonfly. Устройство легко крепится на шлем. REFCAM применим для большинства шлемов, включая футбол, конные скачки.

Stream Labs анонсировала multituner для многоканального мониторинга потокового FM/DAB-радио. Устройство в корпусе 1U монтируется в стойку 19˝, управляется через web-интерфейс и может использоваться в качестве шлюза для конвертирования в IP для последующего реброадкастинга через IP-сети и Internet-стриминга. Решение поддерживает стриминг в IP-сети до 16 вещательных стереоканалов (количество каналов зависит от версии «железа» и может быть 4/8/12 или 16). При кодировании и компрессии FM-каналов можно использовать постоянный или переменный битрейт.

Среди новинок Newtec – спутниковые модемы с поддержкой DVB-S2X: финальная версия MDM5010 с высокой пропускной способностью (более 500 Мбит/с для upstream/downstream) для высоконагруженных сервисов в корпоративном сегменте. Еще одна модель 3310 – двунаправленное высокопроизводительное решение для Internet/intranet, VoIP и др.

Презентованные компанией ASTRO Strobel Kommunikationssysteme (Германия) оптические продукты для оптоволоконных/коаксиальных HFC-сетей ориентированы на кабельных операторов. Среди них: настенный оптический мини-передатчик для кабельного телевидения ODMTX-M-1550/ODMTX-M-1310 с прямой модуляцией с длиной волны 1310нм или 1550нм (диапазон частот 47-1000 МГц).

Функции:

• Оптический мини-передатчик.

• Автоматическая регулировка усиления на входе.

• Оптическая выходная мощность + 3 дБм.

• DFB-лазер.

• Штепсельная вилка питания постоянного напряжения 12 В.

• Оптический разъем SC/APC.

Применение:

• Передача по прямой линии в сетях CATV и HFC на очень короткие расстояния (до 5 км).

• Оптические каналы для головных станций CATV с DVB-C и аналоговыми телевизионными сигналами.

19-дюймовый оптический передатчик с прямой модуляцией на 1550 нм и 1310 нм для DOCSIS 3.1 (1218 МГц), монтируемый в стойку – ODMTXe.

Функции:

• Автоматическая или ручная регулировка усиления.

• Схема предварительного устранения искажений.

• 1218 МГц (DOCSIS 3.1).

• Встроенный компенсатор дисперсии до 50 км с шагом в 1 км.

• Высокая выходная мощность 10 дБм.

• Высоколинейный лазер DFB.

• SNMP / web-интерфейс / ЖК-панель.

• 2 резервных источника питания переменного или постоянного тока с горячей заменой.

Применение:

• Передача по прямой линии в кабельных сетях и сетях HFC.

• PAL и QAM передача на расстояния до 30 км и более по одномодовым волокнам.

• Чистый QAM на дистанции до 50 км.

Оптический многопортовый усилитель 1550 нм для внешней установки и эксплуатации в суровых условиях – OHPAo.

Функции:

• 19˝, корпус 2U / глубина всего 24 см для монтажа в стойку;

• доступны различные варианты, в зависимости от количества выходов и мощности портов, опционально – WDM-фильтры для GPON/EPON;

• «закаленная» лазерная технология накачки для расширенного диапазона температур окружающей среды от -30°C до +65°C;

• низкий уровень шума обеспечивает превосходную производительность;

• SNMP: HMS-SCTE MIBS / web-интерфейс / ЖК-панель;

• сменный вентилятор доступен с передней панели;

• все соединения доступны на лицевой панели с оптическими разъемами, размещенными под углом 30° для экономии места изгиба патч-корда;

• 2 источника постоянного или переменного тока с возможностью горячей замены, заменяемые с лицевой стороны.

Дополнительные функции:

• опциональный переключатель оптического входа;

• удаленное обновление ПО;

• протокол NTP;

• удаленная перезагрузка;

• восстановление заводских настроек по умолчанию;

• встроенный оптический аттенюатор 0-3 дБ;

• блокировка клавиш со съемным ключом в положениях ON или OFF;

• ЖК-панель на устройстве с кнопками;

• Pre-Stage лазер с ТЕС.

Применение:

• Оптический усилитель для сложных условий эксплуатации (при использовании шкафа) в сетях HFC и FTTH с прямым каналом передачи.

• RF Overlay в FTTH-сетях GPON / EPON.

• Оптическое усиление сигналов PAL, NTSC и QAM для сетей HFC и FTTH.

Волоконный узел сети для приложений DOCSIS 3.1 – OFN210-FR.

Функции:

• Литой корпус волоконного узла согласно спецификации DOCSIS 3.1.

• Автоматический контроль усиления (AGC).

• Высокий уровень выходного радиосигнала, используемый для коаксиальных сетей MDU или более крупных сетей (несущая 120xQAM256, уровень радиочастотного шума до 106 дБмкВ).

• Обратный канал с помощью функций «OBI free» или «непрерывного» режима.

• DFB лазер с длиной волны 1310 нм в обратном канале (опция лазера CWDM DFB).

• Гибкая DS/US полоса с подключаемым диплексером: 65/85 МГц или 204/258 МГц (на более поздней стадии устанавливается высокая US полоса пропускания без замены аппаратного обеспечения).

• Эквалайзер и ATT с электронной настройкой.

• Диапазон частот до 1218 МГц.

• Раздельное оптическое соединение DS и US (2 x SC/APC).

Применение:

• Сложные волоконно-оптические сети с использованием DOCSIS 3.1.

• Двунаправленные сети для телевизионного вещания/кабельных модемов на основе стандарта DOCSIS3.1.

Оптический FTTH-приемник кабельного телевидения с блочным фильтром OFN45 в двух версиях: компактная версия OFN45C и версия в корпусе с волокном OFN45.

Функции:

• Прямой канал RX для сетей кабельного телевидения с максимальной производительностью.

• Расширенный оптический входной диапазон для автоматического контроля усиления: -12 дБм…+ 2 дБм.

• Варианты корпуса: компактный или в герметичном корпусе.

• Блочный фильтр (с длиной волны для сетей CATV от 1540 до 1560 нм).

• Радиочастотный диапазон 45 – 1006 МГц.

• Штепсельная вилка питания постоянного напряжения 12В.

• Очень низкое энергопотребление.

Применение:

• Терминация RF-оверлейного телевизионного вещания для сетей, включающих услуги передачи данных GPON/EPON или PtP.

• Однонаправленные сети для телевещания.

Самый большой, по словам компании Portaprompt (Великобритания), телесуфлер размером 32˝ (1366×768) и весом 8,9 кг позволяет удалить «подсказчика» на расстояние до 18-20 м.

В противоположность данному решению, компания Fortinge анонсировала «наладонный» суфлер NOA – гаджет весом 1,4 кг, к которому через Bluetooth подключаются «наладонники» Apple или Android размером от 7˝ до 11˝.

Guntermann&Drunck Gmbh (Германия) представила финальную версию ControlCenter-IP – решения KVM-over-IP (4K@60).

KVM-Tec Electronic Gmbh (Австрия) анонсировала media4KConnect – решение для передачи видео 4096×2160@60p (4:4:4) по оптике на расстояние до 300м с малой задержкой сигнала.

AEQ (Испания) анонсировала решение Atrium – цифровую микшер-консоль для вещателей. Питание может выполняться через PoE+ (под заказ). Обеспечивается микширование до 1000 сигналов.

Deltacast (Бельгия) анонсировала видеокарты 4x12G-SDI с поддержкой HDR.

Безопасность и защита данных

С ростом популярности решений «умный дом» увеличивается и количество уязвимостей IoT-устройств. Для обеспечения безопасности таких решений компания Irdeto представила Irdeto Trusted Home, которое позволяет провайдерам «обезопасить» все элементы «умного дома» за роутером и повысить средний доход с абонента (ARPU). Irdeto Trusted Home предлагается в виде Android- и iOS-приложений, самонастраиваемых под управлением AI.

Борьба с пиратством продолжает оставаться проблемой для многих вещателей, правообладателей и операторов платного ТВ. Их должен заинтересовать аналитический инструмент Piracy-iQ от Friend MTS. Решение позволяет в режиме реального времени формировать аналитику по использованию нелегально транслируемого видеоконтента и отслеживать источники утечки.

Антенное оборудование

Hilton Communications (Германия) продемонстрировала новую модель антенны – HMAM-PM. Моторизированное решение предлагается в двух вариантах с тарелкой на 1,8 м и 2,4 м. Время настройки и установки не превышает 2 часа. Обеспечивается плавная настройка по полярным осям; точное и быстрое настраивание на любой спутник (не более 30 с). Настройка выполняется через web-интерфейс. Решение оптимально для мониторинга и автоматизированного резервирования.

Компания Funke Antennen BV (бренд Funke Digital TV, Нидерланды), помимо нескольких моделей с добавленной поддержкой 5G (ODSC 100, DSC310, DSC550), презентовала новую модель антенны YAGI NX+, и анонсировала новую модель без названия, ожидаемую в 2020 г. Обе новинки реализованы на низкошумящем усилителе, поддерживают DVB-T/T2, ISDB-T, а также 5G/LTE, и работоспособны при скорости ветра до 120 км/ч.

Технологии и интересные решения

Интерес к восстановлению старых кинолент и оцифровке их в новые форматы наблюдается у многих телестудий. Здесь поможет малоформатный SCANBOX – новое решение от CTM Group (Франция) для сканирования в режиме реального времени с разрешением до 2K/4K. Емкость бобины с кинолентой (16/9,5/8 мм) – 600 м. Решение обеспечивает очистку от пыли и загрязнений, а также уменьшение числа царапин на кинопленке. Еще одно решение этого же производителя ориентировано на очистку кинопленки (8, 16 и 35 мм) – Compact Clean – эффективно удаляет с пленки отпечатки пальцев, грязь, пыль, не повреждая сам носитель. Скорость обработки (чистки) варьируется (максимально 2000 м/час).

Пример использования искусственного интеллекта продемонстрировал бренд LightFlow (by epic labs) – автоматизированное AI-решение LightFlow Media для улучшения качества видео и снижения затрат. Технология LightFlow анализирует видео и оптимизирует его стриминг. По данным разработчиков, это позволяет сэкономить до 40% и оптимизировать доставку контента (от SD до 4K) на любые устройства. Пользователям остается выбрать между качеством и экономией.

Еще один пример использования AI представила Agora.ai – решение для наложения видеокартинки с камеры практически на любой фон.

Презентованный компанией Hengli Digital Industrial (TM Hengli, Китай) компактный проектор HL-P03 обеспечивает на расстоянии 3,1м экранную картинку с диагональю 100˝ (на 1,5 м – 50˝). Гарантируемое время работы светодиодной лампы OSRAM Q8 RGB LED – 20 тыс. часов. Девайс стоимостью $400 позволяет формировать изображение от 40˝ до 300˝ на расстоянии от 0,5 м до 9 м. Решение работает под управлением ОС Android 6.0 и реализовано на чипсете ARM Cortex A53 с графическим чипсетом Mali720MP4. Поддерживается USB, HDMI, RJ45.

Рекламщиков и любителей современных визуальных решений заинтересует новый вертикальный прозрачный 55˝ OLED-монитор от бренда Leyard – Planar LookThru с размерами 79,9×244,3 см.

Заключение

Все продемонстрированные на выставке IBC 2019 решения и технологии интересны для разных категорий потребителей. Но производители должны понимать, что конкретное железо (в частности, оборудование с поддержкой 5G) будет востребовано на данный момент в ограниченном числе стран. И даже если в новые модели смартфонов или других мобильных гаджетов будет интегрирована данная технология, и данные модели появятся у нас, оценить преимущества технологии потребители смогут, увы, только за пределами Украины. Это же относится и к формату 8K, поэтому телеприемники данного разрешения вряд ли станут продаваемыми в Украине, кроме как для рекламных целей.

Системы виртуальной реальности (VR) перспективны, но основной упор необходимо уделить качеству картинки. А вот искусственный интеллект используется довольно широко. И решения на его основе будут активно продвигаться и далее. Как и перспективные технологии компрессии контента без потери качества (VVC, MPEG-5 и др.).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!