Lounge HD — новый телеканал для релакса

На следующем этапе Lounge HD будет закодирован и доступен только клиентам новой DTH-платформы Dotel Fotelka.

В пакете словацкой дистрибьютерской спутниковой платформы Pantelio (вещает на спутнике Hispasat 30W-5 в позиции 30 градусов западной долготы) появилось вещание нового чешского телеканала высокой четкости (HDTV) — Lounge HD. В рамках промовещания канал временно транслируется открыто (FTA). На последующем трансляция будет закодирована PanAccess.

У Pantelio есть еще один эксклюзивный канал. Месяц назад оператор запустил телевизионный канал Romana для национального меньшинства рома (цыган), а теперь прибавил еще одну эксклюзивную станцию - TV Lounge HD.

Новый Lounge HD может смотреть все спутниковые зрители, которые имеют возможность приёма позиции 30 градусов западной долготы. Вещание транслируется в незашифрованном виде в рамках рекламного вещания для кабельных операторов и других платформ. Обыкновенные зрители также имеют возможность познакомиться с новым телеканалом, который не предлагается ни одной спутниковой платформой.

На следующем этапе Lounge HD будет закодирован и доступен только клиентам новой DTH-платформы Dotel Fotelka.

Lounge HD — это расслабляющий (relax) телеканал с показом видов природы, спорта и тому подобного. Трансляция идёт в разрешении Full HD 1920×1080 с аудио AAC. Под логотипом станции находится текст «Channel with energy».

Данную информацию сообщает популярный чешский сайт parabola.cz, а на м остаётся добавить, что приём с Hispasat 30W-5 на территории западных областей и юга Росиии, а также в Беларуссии и на Украине доступен на антенны разумного диаметра. Но есть одна существенная сложность — данный КА находится очень низко над горизонтом.

Параметры вещания Lounge HD: Hispasat 30W-5 (30 гр.зап.долг.), частота. 11,891 Ггц, пол. вертикальная, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, открыто.

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