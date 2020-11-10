Museum HD начал спутниковое вещание на русском языке

Трансляция шла на английском и французском языках.

Этот телеканал начал открытое спутниковое вещание и доступен для просмотра всеми желающими. Но, как оказалось, это ещё не всё. Провайдер Telekom Austria Group (TAG) будет транслировать платный канал Museum HD среди русскоязычных зрителей в Европе. Вещание осуществляется в настоящий момент открыто со спутника Eutelsat 9B (9 градусов восточной долготы).

Оператор запустил несколько дней назад вещание Museum HD на частоте 11,727 ГГц, пол. V (SR: 30000, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK). Трансляция шла на английском и французском языках. 30 ноября канал был адаптирован для русскоязычной аудитории. Появилась звуковая дорожка и графическое оформление на русском языке. Museum HD — первый канал, полностью посвященный искусству, предлагающий высококачественный контент по данной теме. Новостные сюжеты, познавательные и художественные программы наполняют его эфир. На сервисе «Яндекс Телепрограмма» можно познакомиться с программой передач данного канала.

Остаётся надеяться, что появление спутниковой трансляции русскоязычной версии данного канала заинтересует операторов российского платного телевидения и телеканал, несмотря на свою специфичность, появится в предложении данных вещателей.

Параметры вещания: Eutelsat 9B (9 гр.в.д.) (11,727 GHz, pol. V, SR: 30000, FEC: 3/4; DVB-S2/8PSK, открыто).

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