10 способов подключить мобильный гаджет к телевизору

Однако не каждый пользователь знает, как подключить свой любимый гаджет к домашнему телевизору.

Как подключить смартфон к телевизору? Этот вопрос задают многие владельцы мобильных телефонов, которые хотят смотреть свои фотографии и видеозаписи на большом экране. Chip подготовил подборку из 10 полезных аксессуаров и готовых решений, с помощью которых картинку с гаджета можно вывести на большой экран.

Большинство современных мобильных телефонов с операционной системой Android или iOS обладают мощной начинкой, обеспечивая пользователя функциями полноценного ПК, а также оснащены продвинутыми камерами, что превращает их в настоящую машину по производству любительского фото и видео. Конечно, для всего этого просто необходима возможность подключения к телевизору, чтобы продемонстрировать близким и друзьям ваши отпускные фото и видеоролики.

Однако не каждый пользователь знает, как подключить свой любимый гаджет к домашнему телевизору. Если с бытовыми плеерами проблем нет — подключение выполняется через HDMI-кабель, то в смартфон его не воткнешь. Даже обладая современным Smart TV (телевизором с функцией подключения к интернету и различными встроенными приложениями), настроить возможность передачи контента со смартфона или планшета на большой экран не так то просто.

10 различными способами подключения телефона к телевизору, а также расскажет о плюсах и минусах каждого из них.

Что лучше: по кабелю или по Wi-Fi?

Сегодня уже не многие помнят, что большинство моделей смартфонов обладали не столь скоростным модулем Wi-Fi, и производители, видя необходимость передачи контента на TV, оснащали свои устройства специальном чипом видеовывода через HDMI. Например, смартфон LG 2X имел для этих целей на верхней грани отдельный Micro HDMI порт и позволял транслировать на телевизор все, что происходило на экране смартфона в оригинальном качестве.

Смартфон LG 2X оснащается отдельным портом Micro HDMI для подключения к телефизору

Сегодня этот разъем ушел в прошлое, а на смену ему пришел универсальный USB-C и еще несколько удобных способов подключения смартфона к телевизору.

Подключение через USB Type-C

Этот способ подходит для Android-устройств. Флагманские модели смартфонов, имеющие разъем USB Type-C, можно подключать к разным телевизорам, используя переходник. На одном конце переходника должен быть штекер USB Type-C, на другом — HDMI, VGA, DVI, Display Port или miniDP, в зависимости от входа на вашем телевизоре.

Лучше всего приобретать универсальные переходники: на них несколько портов, в которые можно вставлять кабели от разных телевизоров, а также мониторов и проекторов.

Универсальный переходник с USB Type-C на ТВ

Может иметь разъемы HDMI, DVI, VGA, mini jack 3,5 mm.

• Список смартфонов, подключающихся к телевизору по USB Type-C

Подключение через MHL

Позже производители даже недорогих моделей смартфонов и планшетов на процессорах MTK стали внедрять в свои устройства стандарт MHL (Mobile High-Definition Link) — позволяющий брать видеосигнал непосредственно с порта передачи данных и зарядки Micro USB. Правда, для этого нужен был специальный адаптер MHL. Таким образом пользователь получал возможность смотреть со своего смартфона любой видеоконтент, включая отснятые в отпуске фото и видео, а также играть в игры на большом экране телевизора.

Адаптер MHL

Минусом такого адаптера было то, что для передачи сигнала необходимо было подключать к нему отдельно кабель питания 5 В, чтобы усилить передаваемый на большой экран сигнал. Но при этом смартфон подпитки не получал и довольно быстро разряжался. Кроме того, на максимальном качестве изображения 1080р при трансляции наблюдаются лаги.

В настоящее время недорогих мобильных устройств — смартфонов и планшетов с поддержкой технологии MHL — практически нет в продаже. Если для вас эта функция жизненно необходима, стоит выбирать аппарат из весьма древних моделей, в числе которых Galaxy S5.

Samsung Galaxy S5 имеет функцию передачи контента на TV через MHL

В некоторых старых флагманах, например Sony Xperia Z2 и Z2 Tablet реализован стандарт MHL 3.0, позволяющий транслировать изображение со смартфона на телевизор в формате 4К (3840×2160 пикселей) с частотой 30 кадров в секунду. MHL 3.0 совместим со звуковыми форматами Blu-Ray — True HD и DTS HD MA.

Увы, но последние флагманы Samsung, начиная с Galaxy S6, не поддерживают стандарт MHL.

Подключение через SlimPort

Главным конкурентом MHL почти сразу же стал стандарт SlimPort (Mobility DisplayPort). Но реализован он был в основном в устройствах компании LG и Samsung. Он обеспечивал более качественную картинку, т.к. трансляция идет без декодирования сигнала, что исключало лаги при передаче изображения. При этом специальный адаптер microUSB-HDMI не нуждался в подключении к источнику питания. Хотя такой порт в адаптере имеется, он предназначен уже для подпитки самого смартфона, что очень удобно при длительных демонстрациях видеоконтента или играх. Максимальное качество изображения, передаваемого на экран телевизора, такое же — 1080р.

Среди минусов отметим высокие требования к качеству HDMI кабеля. Если у вас он из дешевых, то возможно появление шумов и даже отсутствие сигнала.

Переходник microUSB на HDMI (SlimPort)

Поддерживает технологию SlimPort.

• Список смартфонов, подключающихся к ТВ через SlimPort

Беспроводная передача контента на TV через Wi-Fi и приложения

Увы, производители не увидели перспектив у кабельного подключения и сосредоточились на беспроводных стандартах передачи контента на телевизор. Его основным плюсом является отсутствие необходимости возиться с проводами — для отправки фото или видео на большой экран телевизора нужно лишь организовать их сопряжение через Wi-Fi. Например, YouTube позволяет выводить видео со смартфона на экран умного телевизора прямо через свое приложение.

Минусы такого соединения: невозможность трансляции всего, что происходит на дисплее смартфона — только видео. Однако, производители не стали полностью лишать пользователя возможности смотреть ролики со смартфона и предложили специальные беспроводные адаптеры — о них подробнее.

Chromecast 2 TV

Итак, что же на сегодня есть для беспроводного подключения к TV?

Подключение через Wi-Fi Direct

Технология Wi-Fi Direct реализована на всех телевизорах с функцией Smart и оснащенных модулем Wi-Fi. Есть она и на большинстве современных смартфонов. Ее суть заключается в соединении устройств друг с другом без посредничества точки доступа. Телефон при этом распознается телевизором как мультимедийное устройство, а не накопитель. Чтобы организовать подключение, нужно активировать на смартфоне режим Wi-Fi Direct, а на телевизоре режим Share. На устройствах с любыми версиями ОС она находится в настройках беспроводных подключений.

При таком соединении есть возможность только использовать приложение Фотоальбом на смартфоне для просмотра снимков. Видеоролики посмотреть не удастся. Скорость отображения, особенно больших снимков, весьма низкая.

Узнать, поддерживает ли Wi-Fi Direct именно ваш телевизор, можно здесь, введя его модель в поле Keywords:

• Поиск продуктов, сертифицированных Wi-Fi Direct

DLNA: классика для Android

DLNA — это один из самых распространенных беспроводных стандартов. Большая часть телевизоров, способных подключаться к беспроводным сетям, поддерживает его. Пользователям операционной системы Android понадобится специальное приложение BubbleUPnP, чтобы они могли организовать передачу музыки и фотографий со смартфона на телевизор.

Разрешение изображения при этом зависит от принимающего устройства, для новых ТВ это обычно HD или Full HD. В отличие от Miracast и Airplay (о них расскажем ниже), DLNA не обеспечивает универсальности отображения контента — он передает лишь музыку, фотографии и некоторые форматы видеофайлов.

Chromecast: простой, но дорогой стриминг

Тем, кто хочет организовать беспроводную трансляцию медиафайлов с мобильного телефона под управлением Android на телевизор наиболее простым способом, следует прибегнуть к помощи стриминговой флешки Chromecast или Chromecast 2 от компании Google.

В этом случае вы еще и модернизируете свое ТВ-устройство, если он не имело функции подключения к сети.

По умолчанию Chromecast добавляет телевизору большое количество медиа-контента, YouTube и браузер Chrome.

Lightning Digital AV Adapter: для iPhone и iPad

Чтобы подключить мобильные устройства производства компании Apple к телевизору, вам понадобится специальный адаптер. Он бывает как для нового разъема Lightning, так и для старого, 30-контактного. По результатам исследования портала Panic.com выяснилось, что адаптер Lightning передает не нативное изображение в формате 1080р, а преобразует его из менее качественного HD. Из-за этого при передаче данных на изображении иногда появляются артефакты.

Универсальный переходник Lightning на ТВ.

Может иметь разъемы HDMI, VGA, mini jack 3,5 mm.

Беспроводная передача данных через Apple TV — AirPlay

ТВ-приставка третьего поколения от компании Apple в настоящее время является самым удобным решением, чтобы отобразить контент с мобильного iOS-устройства на телевизоре. Соединение iPhone/iPad со стриминговой приставкой устанавливается быстро и легко, качество изображения очень хорошее благодаря поддержке формата 1080р. Задержка составляет примерно полсекунды, так что иногда можно даже поиграть в не очень оживленные игры.

Miracast: конкурент AirPlay

Android поддерживает Miracast начиная с версии 4.2, Windows Phone — с версии 8.1. Этот беспроводной стандарт произошел от WiDi (Wireless Display) компании Intel и задумывался как конкурент AirPlay. Но осуществить задуманное Miracast пока не удалось: задержка при трансляции изображения с мобильного устройства на большой экран получается слишком большой.

Несмотря на разрешение 1080p, из-за большого количества артефактов картинка на телевизоре выглядит не очень хорошо. Тем не менее: многие новые «умные» телевизоры поддерживают этот стандарт.

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