Язык телевизора: Кыргызстан и Казахстан

В отличие от Кыргызстана, ситуация с государственным языком на казахстанском ТВ ни у кого опасений не вызывает. Однако еще лет десять назад проблема стояла так же остро.

Чтобы государственный язык стал доминирующим на национальном телевидении, Казахстану пришлось пройти путь длиной в десять лет. Кыргызстан сегодня этот путь только начинает.

Кыргызстан: на госязык у каналов денег нет

Согласно принятому в прошлом году закону "О телевидении и радиовещании", не менее 50% вещания в республике должно вестись на государственном киргизском языке и не менее половины программ и передач должны быть отечественного производства. Однако сегодня русский язык продолжает течь рекой с телевизионных экранов страны. Например, в Бишкеке нормы законодательства выполняют от силы 30% из 53 вещающих из столицы эфирных каналов. В регионах телевизоры тоже продолжают разговаривать со своими зрителями большей частью по-русски. Такие данные привел "Кабельщику. Евразия" генеральный директор телеканала "Апрель" Дмитрий Ложников. По его словам, каналы закрывают глаза на закон не от хорошей жизни. У них просто нет денег на то, чтобы снимать качественный контент на киргизском языке.

Это касается не только частного, но и государственного ТВ. Например, из шести каналов семейства главного государственного "Общественного первого канала" (ОТРК) только он сам не нарушает языковую норму. А, например, на детском "Баластане" мультфильмы идут в основном на русском языке. Своей анимации в республике снимается очень мало, а иностранные переводятся далеко не все.

На областном телевидении ситуация не лучше. Местные каналы делают на киргизском языке разве что новости и две-три передачи, а остальное время занимают зарубежными фильмами, которые переведены на русский язык. Чисто киргизоязычных каналов нет даже в регионах, жители которых говорят в основном на госязыке.

Не готовы телеканалы и покупать контент независимых студий, дешевле производить свой собственный. В Бишкеке насчитывается несколько продакшн-компаний, они пытаются производить какие-то телепередачи. Но они сами ищут спонсоров, вставляют внутрь программ рекламу, а потом сами платят каналам за размещение. Ни каких-либо больших передач, ни телесериалов независимые студии не снимают. Попытки были, но это оказалось нерентабельным. Единственный сериал на киргизском языке был снят ОТРК и сейчас идет в его эфире.

Профильное Министерство культуры, информации и туризма Кыргызстана, конечно, далеко не в восторге от такой ситуации, но оно не в состоянии мониторить весь телеэфир страны. Этим занимаются всего четыре человека, у которых, помимо контроля телеканалов, еще очень много другой работы. Поэтому руководители крупных телерадиокомпаний создали "Ассоциацию телерадиоорганизаций", в которую вошли восемь частных каналов, и начали своими силами помогать Минкульту мониторить телеэфир.

Их желание помочь вполне объяснимо. Сегодня в стране существует множество каналов, на которых работает меньше десять человек. Они либо ретранслируют зарубежные каналы, либо просто ставят пиратские фильмы - разумеется, на русском языке. Рекламодатели при этом не вникают в тонкости, они идут туда, где больше аудитория. А телеканалы, которые хотят производить свой контент, выживают на дотациях, которые рано или поздно прекратятся.

В Ассоциации видят, как можно исправить ситуацию. Первое: зачистить поле, убрать из эфира каналы, которые не соблюдают нормы, и за счет этого сократить общее количество каналов до 20-25. Второе: сократить количество государственных каналов, оставить только те, которые не дублируют друг друга по тематике. Третье – навести порядок на рекламном рынке. По словам Дмитрия Ложникова, несколько сильных рекламных агентств-монополистов, просто диктуют каналам свои условия.

"Бывает так, – рассказал Дмитрий, – что на пиратских каналах, которые сами ничего не производят, реклама стоит 5-10 долларов за минуту. Они зарабатывают в месяц тысячи две долларов, часть идет на зарплату двум-трем сотрудникам, а все остальное – в карман владельцу. И рекламные агентства этим пользуются. А некоторые агентства просто прогоняют деньги через аффилированные с ними каналы, возвращают их себе. Но для решения этой проблемы нужно менять законодательство".

Казахстан: госязык востребован ТВ-аудиторией

В отличие от Кыргызстана, ситуация с государственным языком на казахстанском ТВ ни у кого опасений не вызывает. Однако еще лет десять назад проблема стояла так же остро.

В первой же редакции закона "О языках", принятого в 1997 году, говорилось, что объем вещания на казахском языке не может быть меньше объема суммарного вещания на других языках. Но эта норма не работала почти 15 лет. И лишь когда в начале десятых годов представители крупнейших отечественных телеканалов подняли по этому поводу шум, ситуация стала меняться к лучшему.

"Мы видели, что на рынке есть телеканалы, которые в буквальном смысле являются кальками российских, – рассказал в интервью "Кабельщику.Евразия" бывший генеральный директор "31 канала" Багдат Коджахметов. – Большинство казахстанских телезрителей – людей возраста 50 плюс – остались в прошлом с программами "А", "Вид", "Поле чудес" и им подобными. Их было очень сложно было переучить".

Ситуацию усугубляло и то, что в Казахстане подавляющее большинство населения и сегодня свободно говорит по-русски.

"То, что 15 лет назад казахскому языку было очень трудно пробиться на ТВ, не говорит о слабости языка, – поделился с "Кабельщиком" своими мыслями лингвист, автор популярной методики обучения казахскому языку Канат Тасибеков. – Доминанта русского языка в Казахстане насчитывает 300 лет. А казахский язык признан государственным чуть меньше 30 лет назад. В Казахстане русский язык в печатных СМИ до сих основной, это нужно признать. А казахский доминирует в быту".

Чтобы защитить внутренний рынок от иностранного контента, руководители крупнейших каналов решили повысить интерес к казахоязычному контенту с помощью административных методов. Они собрались вместе и сказали: "Давайте будем соблюдать закон". А чтобы все были друг перед другом честны, попросили профильное министерство наконец вспомнить, что есть языковые нормы, и начать наказывать нарушителей.

Очень многие в те времена жаловались, что качество казахоязычного контента не выдерживает никакой критики. Но сегодня программы на казахском языке уже сильно отличаются от того, что снималось десять лет назад. Новости, глянцевые продукты, ток-шоу, сериалы, телефильмы – все это сегодня не только доступно казахоязычной аудитории, но и востребовано ею, поскольку качество растет год от года.

Исполнительный директор "Kaspi банка" Маржан Ельшибаева, много лет проработавшая на телевидении, поделилась с "Кабельщиком" одним очень показательным кейсом.

"Мы разместили информацию о крупной акции нашего интернет-магазина на двух телеканалах, на русском и казахском языках, и сразу после их выхода в эфир на сайт магазина пошел огромный наплыв покупателей. В следующий раз мы сделали эксперимент. В один день выпустили сюжеты на казахском языке, а в другой день – на русском. И больше заходов в магазин было именно после казахских выпусков".

Новости на всех казахстанских каналах всегда делают как на казахском, так и на русском языках – исключений практически не бывает. Развлекательные и музыкальные программы зрители предпочитают смотреть на казахском языке. А с сериалами все наоборот. Российские сериалы занимают первое место в Казахстане как по предложению, так и по спросу. Второе-третье место делят сериалы турецкие и индийские, и только на четвертом месте идут казахстанские. Впрочем, было время, когда местных сериалов в этом списке вообще не было, потому что их не существовало в природе.

"Сейчас сериалов стало очень много – огромное спасибо правительству и Министерству информации, которые услышали нас пять лет назад и начали выделять деньги, в том числе частным каналам и продакшн-студиям на их производство, – рассказывает Багдат Коджахметов. – Тогда, пять лет назад, я выступал перед правительством и депутатами и приводил простую статистику. В России в то время в год производилось 14,5 тысячи часов сериалов. В Казахстане – всего около 100 часов. Я говорил, что если учитывать разницу в населении, то у нас должно быть хотя бы полторы тысячи часов сериалов в год. Я приводил также пример Турции, где еще в нулевых правительство запретило госканалам покупать импортные ТВ-программы. Все деньги были направлены на местное производство, и турецкие сериалы смогли завоевать весь мир. Яркий пример – "Великолепный век".

В Казахстане подобного запрета нет. Но главный госканал страны "Казахстан-1" сам отказался в свое время от зарубежных сериалов и направил освободившиеся деньги на производство собственного контента.

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