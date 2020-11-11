Особенности телерынка Кыргызстана

К 2001 году в Кыргызстане уже работало пять-шесть компаний, имевших собственные внешние каналы.

Что касается доступа в глобальную сеть, то в 1994-1995 годах в Кыргызстане были созданы первые интернет-компании "ЭлКат", "Азия-Инфо" и "Трансфер". До 2002 года госоператор "Кыргызтелеком" не предоставлял услуги доступа в интернет. В это время частные интернет-провайдеры наращивали свой потенциал, но после прихода на рынок государственного гиганта ценовая политика "Кыргызтелекома" и технические возможности позволили ему за два года захватить значительную часть рынка интернет-услуг и существенно понизить стоимость доступа.

К 2001 году в Кыргызстане уже работало пять-шесть компаний, имевших собственные внешние каналы (как правило, спутниковые) с приземлением или в России, или в Европе. При этом обмен трафиком между национальными операторами осуществлялся за границами Кыргызстана, что приводило к необходимости оплачивать дополнительные емкости или (что было стандартной практикой тех лет) ограничивать пользователям доступ к интернет-ресурсам в своих сетях. Но в 2002 году Ассоциацией операторов связи Кыргызстана при поддержке Фонда "Сорос-Кыргызстан" и USAID был организован национальный Internet eXchange центр (IX) обмена IP-трафиком между интернет-провайдерами. В настоящее время в проекте участвуют все основные провайдеры Кыргызстана, что позволило снизить нагрузку на внешние каналы.

В конце 2017 года "Sputnik Кыргызстан" опубликовал схему подключений к интернету местных провайдеров, наглядно демонстрирующую, каким образом республика получает доступ ко всемирной сети.

На схеме видно, что основной трафик операторы Кыргызстана получают транзитом через Казахстан. В августе 2016 года казахстанские поставщики уведомили операторов соседней республики о резком повышении стоимости транзита - более чем в два раза. Провайдеры, опасаясь потерять клиентов, цены так же резко поднимать не стали, поэтому были вынуждены понизить скорость доступа (в среднем в три-пять раз). Договориться о снижении цены удалось только спустя два месяца. В результате правительство Кыргызстана стало искать альтернативные варианты подключения к магистралям, и теперь сети республики присоединены к интернет-магистралям России, Казахстана, Китая и азербайджанскому спутнику.

Кыргызстан постоянно наращивает протяженность интернет-магистралей в стране. В январе 2017 года завершилось строительство линии связи ВОЛС Нарын-Торугарт, до конца года планируется организовать еще две линии, которые замкнут сеть в кольцо. Операторы и правительство рассчитывают, что в результате цены на транзитный интернет заметно снизятся. Новая линия является альтернативой уже имеющейся, которая расположена в пункте пересечения киргизско-китайской границы Иркештам на юге Кыргызстана.

В Бишкеке активно развит 4G-интернет и тарифы на мобильный интернет относительно невысоки. Интернет в регионах развивается довольно быстрыми темпами, в том числе за счет расширения зоны охвата сотовой связью.

По данным Государственного агентства связи, на начало 2016 года общее число пользователей интернета в Кыргызстане составляло 4,67 млн человек, или 73% населения, из которых 280 тысяч (6% от всех пользователей) пользуются проводным интернетом, а 4,38 млн – мобильным. А по итогам 2016 года количество активных пользователей составило 5,2 млн абонентов (для сравнения – двумя годами ранее, в 2014 - 4,15 млн).

Впрочем, по данным международных измерителей (например, по информации Internet Live Stats) на 1 июля 2016 года в Кыргызстане было только 2,0762 млн пользователей интернета, или 34,4%, что существенно меньше цифр Государственного агентства связи Кыргызстана.

Что касается телевизионного сегмента в интернет-отрасли, то, как мы уже писали во второй части нашего обзора, большинство провайдеров платного ТВ предпочитают предлагать эту услугу в сочетании с доступом в интернет. Пять операторов имеют официальные IPTV-лицензии ("Кыргызтелеком", ITV. KG, Inform Communications, "Акнет", "Сайма Телеком"). Но при этом IPTV предоставляют большинство интернет-провайдеров, имеющих лицензии на телерадиовещание и на услуги электросвязи, например, "ЭлКат", "Мега-Лайн", "КырРосКом", "Онлайн ТВ", FastNet и пр.

Кроме того, некоторые телеканалы успешно вещают в интернете (об этом мы более подробно рассказали в третьей части обзора). Например, популярным является интернет-канал "Жалбырак ТВ".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!