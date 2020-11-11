Тренды на рынке VOD задают онлайн-кинотеатры

Пользователь привыкает к «премиальным» пакетам, и игрокам предстоит соответствовать.

Принято считать (не безосновательно), что все тренды, особенно в сфере технологий и медиа, приходят с Запада. Часто и во многом это правда, но российский рынок достаточно самобытен, чтобы позволить себе иногда от них отступать. Это значит, что игроки здесь существуют в особенных условиях, а потому создают уникальный продукт.

Из общемедийных трендов, характерных для VOD по всему миру, выделим продолжающуюся стагнацию рекламной модели. Даже на российском рынке, где еще 10 лет назад сложно было представить, что кто-то будет платить за фильм в Сети, рост платных моделей в 2017 году составил 50-70%, а рекламной — около 25%.

Во многом этому способствовало распространение мобильных устройств и Smart TV, сред, в которых доступ к пиратскому контенту заметно сложнее. С другой стороны, очевидно и изменение аудитории – пользователи постепенно пробуют премиальные сервисы — им нравятся отказ от рекламы, высокое качество картинки и звука, никаких отвлекающих факторов. В русском языке слово «премиум» часто употребляется в значении «люкс», хотя на самом деле, особенно на рынке медиасервисов, «премиум» — это получение гарантированно высокого качества за небольшую доплату. Аудитория онлайн-кинотеатров начала это понимать. В этом смысле у подписной модели радужные перспективы, люди все чаще рассматривают VOD как дополнение традиционному ТВ, а иногда и как полноценную альтернативу. При этом, в отличие от транзакционной модели, подписка дает более «гибкий» опыт, зрителю не нужно каждый раз совершать оплату, преодолевая характерные сложности.

Продолжается и технологическое совершенствование продуктов. Мы видим четкий тренд, опять же, пришедший с западных рынков, на более высокое качество звука и картинки. Не то, чтобы раньше это было не востребовано зрителями, просто всегда стояло в ряду с устойчивостью работы сервиса, качеством обслуживания и полнотой каталога. Сегодня HDR, 4K и Full HD – практически дефолтные условия для онлайн-кинотеатра. Мы при этом стараемся опережать рынок и предлагать действительно редкие пока для VOD технологии. Так, в конце прошлого года мы первыми на российском рынке предложили своим зрителям контент со звуком Dolby Atmos. Со временем и он, как любая технология, за счет удешевления (коллеги из Dolby работают над виртуализацией технологии, чтобы обеспечить ее работу на более демократичных сет-апах) распространится широко, но пока это однозначный эксклюзив для зрителей Okko.

В случае с качеством изображения и звука, индустрия проката тесно связана индустрией производства контента: чем больше тайтлов доступно для проката, тем больше они интересуют зрителя, тем выше спрос на устройства для их воспроизводства и так по кругу. Есть технологии, что называется, «навсегда», а есть и те, что, отжив свое, просто исчезают. Так, например, произошло с 3D.

Теперь поговорим об отличительных особенностях российского VOD.

Как бы мы того ни хотели, наш рынок, в масштабах вселенной, небольшой. Поэтому наши сервисы обошел стороной тренд на производство собственного контента. Конечно, коллеги могут возразить и даже привести несколько примеров, но до собственного House of Cards мы еще не доросли. Конечно, на рынке есть совместные проекты и по небольшим кинотеатральным релизам, и по сериальному контенту, и по мультипликации. Но пока они по своему масштабу далеки от того же Netflix. Тем не менее особенности проката в России позволяют говорить о заметном сокращении прокатных окон. 2-4 недели между выходом фильма в прокат и появлением его на легальных онлайн-ресурсах пока не стало повсеместной нормой, но и удивления ни у кого не вызывает. Мейджорский контент, конечно, открывается для онлайн-показа позже, но и здесь российские прокатные окна зачастую заметно короче европейских и американских. Жесткое индустриальное регулирование во многом определило тренд на собственный контент в США – борьба Netflix и голливудских студий уже давно ведется в публичном поле. Если не снимать собственные фильмы и сериалы, на западном рынке онлайн-кинотеатр обречен прокатывать тайтлы из каталога 2-3 летней давности.

Еще один момент, теперь уже из области технологий, который только сейчас набирает обороты в России – создание полноценных рекомендательных сред: машинной (на основе технологий искусственного интеллекта, например) и редакционной. Фильмов и сериалов становится слишком много и ориентироваться в море контента зрителю все сложнее. Во многом помощь аудитории должны оказывать онлайн-кинотеатры, работая с технологиями и выкладкой контента на платформе.

Как бы то ни было, 2018 год станет годом последовательных улучшений. Пользователь привыкает к «премиальным» пакетам, и игрокам предстоит соответствовать.

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