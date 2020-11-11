Угрожают ли бесплатные мультиплексы рынку платного ТВ

Богатство российского бесплатного эфира — с блокбастерами, чемпионатами и премьерами — уже давно стало привычной деталью телевизионного пейзажа.

Благодаря государственным инициативам, в России на законодательном уровне закреплено, что все операторы платного ТВ обязаны бесплатно распространять на всей территории страны два цифровых мультиплекса, в которые входят 20 телеканалов. Появление столь большого разнообразия общедоступного бесплатного ТВ? контента не могло не отразиться на отечественном рынке платного ТВ.

Для оператора платного телевидения нет ничего лучше, чем бедный и отвратительный по качеству эфир: два канала со «снегом» и рябь на экране, пятиметровые жерди-антенны, громоздящиеся над домами в тщетной попытке поймать картинку, нервные попытки уловить в сетке вещания что-то смотрибельное. Это почва, на которой платное ТВ расцветает пышным цветом и приносит хороший урожай «садовникам». Но идиллия не вечна, и если второй мультиплекс несколько задержался в развитии, то охват первого уже уверенно приближается к 100%. А уж богатство российского бесплатного эфира — с блокбастерами, чемпионатами и премьерами — уже давно стало привычной деталью телевизионного пейзажа.

ГОСУДАРСТВО ХУЖЕ ПИРАТОВ?

Раньше работа оператора платного ТВ в бюджетном секторе была тривиальна: любой минимально качественный пакет на фоне фактически полного отсутствия нормального вещания становился привлекательным для зрителя. Но при всей своей неповоротливости и громоздкости, государственная машина провернула шестеренки и довела бесплатные цифровые мультиплексы, наполненные двадцатью телеканалами, до отдаленных населенных пунктов. Кошмарный сон операторов бюджетного сектора стал явью. Что им делать, когда обязательная двадцатка станет общедоступной? Не убьют ли два мультиплекса бюджетный сектор платного ТВ вообще?

Президент Ассоциации операторов кабельного телевидения «МАКАТЕЛ», технический директор ООО «Теле-Маг» Алексей Амелькин полон пессимизма на этот счет. «Я уже неоднократно говорил на разных площадках о том, что никто — ни конкуренты, ни пираты — не нанес такого удара по бизнесу небольших кабельных операторов, как государство со своими “бесплатными” мультиплексами. Уже сейчас многие операторы значительно потеряли и продолжают терять абонентскую базу в связи с запуском мультиплексов. Также у некоторых операторов происходит отток абонентов с платных пакетов на социальные, в которых теперь в обязательном порядке должны быть каналы двух мультиплексов. При повсеместном включении второго мультиплекса этот процесс продолжится», — сетует Алексей Амелькин.

Но остальные операторы оценивают перспективу более оптимистично, они считают, что цифровое ТВ приучит зрителя к качественному контенту, и вот здесь-то и откроется горизонт для оператора платного ТВ. К тому же, замечают операторы, эфирное ТВ не совсем бесплатное — надо купить либо декодер, либо соответствующий телевизор, то есть существует небольшое пространство для конкуренции.

Так, директор по маркетингу АО «ЭР-Телеком Холдинг» (торговая марка «Дом.ru») Андрей Чазов подчеркивает: несмотря на то, что государственное цифровое ТВ включает в себя 20 базовых каналов и пользователям не нужно платить абонентскую плату, если телевизор не поддерживает стандарт DVB-T, им придется покупать оборудование — декодер.

Главный специалист группы формирования телевизионных услуг ОАО «КОМКОР» («АКАДО Телеком») Олег Фатун отмечает, что общедоступные каналы выполняют важную информационную и просветительскую миссию в регионах, где наблюдается невысокий уровень проникновения платного телевидения. По его мнению, создание первого и второго мультиплексов стимулирует развитие рынка цифрового платного ТВ. «По статистике, зритель смотрит в среднем 10 каналов, и контента двух мультиплексов ему более чем достаточно. Однако платный цифровой контент — это продукт высокого качества, по-своему уникальный. И в этом смысле общедоступное телевидение не может составить ему серьезной конкуренции», — уверен представитель «АКАДО Телеком». В составе услуги цифрового телевидения представлены каналы с высоким качеством изображения и звука, каналы в формате высокой четкости, что тоже привлекает современного зрителя. «Кроме того, платное телевидение дает потребителю много возможностей для персонального просмотра. Абонент выбирает контент на свой вкус и смотрит его тогда, когда хочет и где хочет», — добавляет Олег Фатун.

Меньше других от обязательных для распространения цифровых мультиплексов пострадали операторы спутникового телевидения. Даже в городах-миллионниках, где доступ к разнообразным развлечениям существенно шире, серьезного оттока у спутника не произошло, наоборот, это единственный сегмент традиционного телевидения, который показывает рост.

Директор по развитию и управлению бизнес-процессами ГК «Орион» Елена Ячменникова считает, что в небольших, удаленных от центра населенных пунктах, где телевизор был и остается единственным развлечением, абонентам зачастую не хватает обязательных общедоступных каналов. «В соответствии с законами "О средствах массовой информации" и "О связи" мы предоставляем возможность смотреть эти телеканалы без оплаты подписки, однако абоненты готовы остаться с нами и платить за пакет из 200 телеканалов разных жанров и дополнительные пакеты, чтобы иметь возможность выбора», — говорит она.

При этом генеральный директор «Ориона» Кирилл Махновский на встрече с журналистами отметил, что заметного роста ARPU в ближайшее время не будет: для этого нужно кардинально повышать стоимость пакетов, но сложно заставить абонентов платить больше, если у них есть альтернатива в виде бесплатных мультиплексов. По его словам, 85–86% телесмотрения приходится на «общедоступную двадцатку».

Генеральный директор компании «Брянские Кабельные Сети» Юрий Потапов полагает, что сокращения бизнеса операторов из-за обязательной двадцатки не произойдет по причине того, что для оператора ТВ — не единственная услуга. «Большинство операторов платного ТВ предоставляют свои услуги в составе пакета Triple Play. Телевидение не является главным в составе услуг телекоммуникационных операторов и в основном дотируется за счет Интернета и дается как бонус», — комментирует он.

PAY TV: САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

Итак, операторы полны оптимизма и полагают, что их бизнес не пострадает. Кто-то из них даже считает бесплатный цифровой эфир хорошим пиаром цифрового телевидения вообще. Но тем не менее: 20 каналов — это довольно много. Такого количества хватает среднестатистическому зрителю. Контент в этой двадцатке достаточно разнообразен. Смогут ли операторы в таких условиях привлечь своего абонента?

Мнение Алексея Амелькина и здесь отличается пессимизмом. Он утверждает, что рынок платного ТВ расти не будет. Правда, основную проблему глава «МАКАТЕЛ» видит не в обязательной двадцатке, а в падении уровня жизни вообще. Поэтому он прогнозирует, что платное ТВ выживет только как приложение к другим онлайн-сервисам.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на недавней конференции АКТР заявил, что платное телевидение — это премиальная услуга. «Нам придется как-то существовать в этой новой парадигме. Говорить о росте платного ТВ в этих условиях не приходится. Привлекать новых абонентов очень трудно, но есть пути, например, когда телевидение предлагается как бесплатное дополнение к услугам доступа в Интернет. Но основная проблема на самом деле в другом: всеобщее сокращение доходов населения и продолжение их сокращения при росте затрат на питание, ЖКХ и прочее не оставляет людям возможности тратить деньги на "премиальные услуги", особенно при наличии роскошной бесплатной альтернативы», — комментирует Алексей Амелькин. Он надеется, что рост экономики и доходов населения может вернуть интерес к платному ТВ, но особо на это не рассчитывает, так как для людей более важным становится доступ к Интернету, чем к телевидению. Именно поэтому платное телевидение как дополнение к Интернету становится более актуальным, чем как отдельная услуга.

Остальные участники рынка в общем и целом не разделяют столь пессимис-тичных прогнозов, но сходятся на том, что телевидение перемещается в разряд премиальной услуги и абонентов нужно привлекать новыми сервисами, в основном интерактивными.

Елена Ячменникова наблюдает тенденцию к снижению линейного телесмотрения в целом по России. «Востребован, во-первых, нелинейный контент — по запросу, функции отложенного просмотра, записи. Абонентов также интересует премьерный контент, который раньше можно было увидеть только в кинотеатрах. Учитывая тот факт, что сегодня все больше и больше людей предпочитают гаджеты привычному телевизору, сервис для просмотра телеконтента через Интернет совершенно необходим оператору спутникового телевидения для повышения лояльности абонентов», — подчеркивает представитель «Ориона».

По данным Андрея Чазова из «ЭР-Теле¬кома», в 2016 году количество российских пользователей платного ТВ выросло на 1,4 млн и превысило 40 млн. По мнению аналитиков, платное ТВ остается одним из немногих сегментов рынка связи, который демонстрирует стабильный рост. Темпы подключения снижаются, но остаются сравнительно высокими — почти 4% в абонентах.

Операторы постоянно совершенствуют услугу платного ТВ. Андрей Чазов перечислил основные направления такого развития. Во-первых, это увеличение количества каналов, тематических пакетов и объема VoD-библиотеки. Во-вторых, работа над качеством. Увеличение объемов контента в HD-формате, а позднее — и в Ultra HD. В-третьих, операторы запускают новые ТВ?приставки и другое абонентское оборудование. Чем шире линейка и функциональнее устройство — тем лучше. Четвертое направление — развитие модели мобильного ТВ: любой контент на любом устройстве в любом месте и в любое время. Наконец, пятое — это персонификация услуги. ТВ становится более индивидуальным за счет функции «Телеархив» и системы рекомендаций, которая составляется с учетом истории просмотров. «Сейчас платное ТВ смотрят в трех из четырех российских квартир, и эта цифра продолжит расти», — резюмирует представитель «Дом.ru».

Юрий Потапов из «Брянских Кабельных Сетей» считает, что определяющим фактором при выборе абонентом провайдера является именно Интернет, а не телевидение. Поэтому наличие 20 общедоступных каналов глобально не повлияет на операторов, так как не является главной составляющей их доходов. «Только для возрастных абонентов 65–80 лет определяющей при выборе оператора является услуга ТВ. Но на этот сегмент пользователей приходится не более 10% выручки и не более 1% прибыли современного оператора», — рассказывает Юрий Потапов.

Что интересно, разговор «Теле-Спутника» с представителями нескольких мультисервисных сетей показал, что, с одной стороны, телевидение воспринимается операторами как услуга, являющаяся обязательной, а с другой — мультисервисные операторы уделяют меньше внимания контенту. Стандартный ответ от провайдеров, которые недавно вышли на рынок: «Пока запустили обязательную двадцатку, с остальным потом разберемся». В то же время традиционные телевизионные сети, проигрывая в других услугах, выигрывают в контентных играх. По какому именно сценарию будет развиваться рынок дальше: борьба мультисервисности и контента или же объединение услуг на какой-то одной платформе? Это актуально для региональных сетей, поскольку в крупных городах данный вопрос уже давно решен в пользу объединения.

ОНЛАЙН-ВЕЩАНИЕ: ЗАМЕНА ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ?

Из всего вышесказанного проистекает множество вопросов. Получается, что интерактив и мультисервисность будут конкурентами платного ТВ? Или нет? А что вообще может стать главным конкурентом и препятствием для дальнейшего роста рынка платного ТВ? Какие вообще потенциальные угрозы могут повлиять на состояние абонентской базы платного ТВ? И угрозы ли это вообще, или, может, наоборот — точки роста?

Мнения на этот счет разделились. Небольшие операторы видят в текущем состоянии рынка угрозы для бизнеса.

Алексей Амелькин считает, что возрастающая зависимость людей от Интернета является фактором, убивающим спрос на платное телевидение. «Кроме того, профанация антипиратской борьбы, которая свела ее почти исключительно к блокировкам сайтов, большого результата не дала. Блокировка любого сайта почти гарантированно приводит к эффекту "Змея Горыныча": отрубил одну голову — выросло три, то есть появляется несколько "зеркал" (1 октября 2017 году вступает в силу закон, который вводит понятие "копия заблокированного сайта" и позволяет Минкомсвязи самостоятельного принимать решение о блокировке таких "зеркал", — прим. «Теле-Спутника»). Мало того, шумиха в СМИ по поводу блокировки, неизменно ее сопровождающая, даже если блокировка еще не произошла, повышает посещаемость таких сайтов. Уже существуют методики превращения блокировки в рост количества пользователей и, как следствие, доходов владельцев сайтов», — сетует президент «МАКАТЕЛ».

При этом, по его мнению, интернет-пиратство не особо влияет на бизнес кабельных операторов, потому что просмотр пиратских сайтов — это удел энтузиастов, а большинство людей любят смотреть телевизор.

Но Алексей Амелькин оговаривается, что телевизор все более превращается в слишком умный прибор, который умеет показывать контент из Интернета самостоятельно, так что назревает еще одна проблема — Smart TV, в которые многие телеканалы вошли в виде самостоятельных приложений или доступны через OTT-сервисы сторонних разработчиков. «Пока пользование этими функциями требует немного бoльших умственных затрат, чем умение тыкать по кнопкам "включить-вперед-назад-выключить", и также несильно сказывается на нашем бизнесе, но влияние умных телевизоров будет нарастать, особенно если их интерфейсы будут похожи на смартфоны», — опасается он.

Юрий Потапов в качестве главных угроз для рынка платного ТВ также называет развитие онлайн-телесмотрения и доступность видеоконтента в составе услуги доступа к Интернету. «Молодой зритель ушел в Интернет, телевидение все сильнее вытесняется в домохозяйствах в пространство Всемирной сети. Последней точкой станет массовое внедрение smart-телевизоров», — уверен глава «Брянских Кабельных Сетей».

Крупные игроки рынка более оптимистичны. По словам Андрея Чазова, увеличивается количество платформ, на которых можно смотреть ТВ?контент, растет популярность мобильного и Smart TV. В «Дом.ru» не считают эти тенденции угрозами и планируют дальше увеличивать количество абонентов цифрового ТВ.

Олег Фатун из «АКАДО Телеком» также не видит потенциальных угроз для рынка платного ТВ. И в этом мнении сходятся многие аналитики, которые прогнозируют рост рынка в ближайшие годы как в абонентах, так и в выручке. Через два года общее количество абонентов платного ТВ и подписчиков OTT-сервисов может превысить число домохозяйств в России, а доходы операторов будут расти за счет развития дополнительных услуг. Также многие отмечают прирост подписчиков цифрового платного ТВ и сокращение абонбазы аналогового телевидения. «Платное телевидение занимает прочные позиции. Отток абонбазы маловероятен. Но если он и будет, то небольшой и в основном за счет зрителей спортивных каналов, так как в мультиплексе спортивный контент представлен в очень высоком качестве. Скорее, мы будем наблюдать переток абонентов от одного оператора платного ТВ к другому», — прогнозирует Олег Фатун.

В ГК «Орион» тоже не видят угрозы в новых трендах. «В нашем случае новые тенденции, если ими правильно воспользоваться, это не угроза, а дополнительные возможности для развития бизнеса, и востребованность среди абонентов проекта “Телекарта Онлайн” наглядно это доказывает», — говорит Елена Ячменникова. По ее мнению, экономический кризис, новые тренды в телесмотрении и регулирование — это скорее не угрозы, а вызовы, с которыми игроки рынка учатся справляться.

Законодательное регулирование, будь то запрет рекламы на нишевых телеканалах или запрет участия в СМИ иностранным компаниям с долей более чем 20%, первоначально воспринимались как серьезная угроза для рынка. На практике же большинство компаний адаптировались и продолжают работать.

В ответах мы видим все разнообразие рынка: кто-то считает онлайн-вещание или использование Smart TV угрозой платному ТВ, а кто-то — способом привлечь новых абонентов. Видимо, вопрос терминологический и отчасти маркетинговый: считаем ли мы онлайн-ТВ частью платного телевидения или же конкурирующей технологией? Видимо, от того, как на него будут отвечать операторы, и зависит дальнейшее разделение рынка.

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