Цифровой маритайм на низкой орбите

Тренд по созданию многофункциональных цифровых платформ на основе операторов спутникового ТВ окончательно оформился на российском рынке.

Спутниковым технологиям уже долгое время предрекают если не скорую рыночную смерть, то забвение и уход в совсем нишевые приложения. Но сами игроки этого рынка так не считают.

Более того, они уверены, что поиск новых подходов, рынков и услуг позволит их отрасли развиваться. Ну, разве что сами спутники, может быть, изменятся, и сильно. Об этом рассуждали участники секции «Мультисервисные спутниковые сети и VSAT. Перспективные спутниковые технологии связи и вещания в приложении к российскому рынку», организованной издательством «Телеспутник» в рамках деловой программы выставки CSTB-2018.

ТРЕНД — НЕГЕОСТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Мнение, что низко- и среднеорбитальные спутниковые системы могут очень сильно потеснить геостационарные, становится все более популярным в последние несколько лет. С каждым годом сторонников этой «низкоорбитальной революции» становится все больше. Преимущества низкоорбитальных систем очевидны: малая задержка сигнала, более широкий охват, в том числе и приполярных областей.

Заместитель генерального директора компании «Северная Корона» Александр Гриценко представил технические критерии, на основании которых можно оценивать различные спутниковые системы.

Он четко обозначил пределы развития геостационарных систем. Во-первых, дальнейшее уменьшение ширины луча (менее 0,2°) не приведет к увеличению скорости, так как вырастут межлучевые помехи. Во-вторых, увеличение числа лучей приводит к росту общей мощности системы энергоснабжения аппарата, то есть к увеличению площади и массы солнечных батарей и необходимости использования еще более тяжелых РН. Помимо этого, можно вспомнить, что и при мощности выше 15 кВт резко увеличиваются проблемы с рассеиванием выделяемого тепла. И еще один принципиальный для российских потребителей момент: максимальные углы места на ГСО по территории РФ не превышают 30°, а в Арктической зоне, и в частности по Северному морскому пути, — менее 10°. Это резко ограничивает возможность использования подвижных станций связи, которые в таких условиях имеют крайне низкий коэффициент готовности.

Что касается низко- и среднеорбитальных систем, то здесь (помимо денег, необходимых на их реализацию) есть один главный недостаток: им всем нужны частоты. Эти системы, работающие в сопряженной полосе частот, могут (а значит, будут) создавать недопустимые помехи друг для друга. И если две системы при тщательной проработке возможных условий совместного функционирования можно разместить в одной полосе частот, то большее количество — нереально.

Система, которую разрабатывает «Д.К. Орбитал», разрешение на частоты уже имеет. Генеральный директор компании Виктор Донианц видит ее преимущество в гораздо более высоком КПД относительно других систем, так как компании удалось разработать технологию создания спутниковых антенн, которые адресно посылают информацию потребителю и «не греют тундру». В мире разрабатывается только одна система, работающая по подобной схеме, — O3b mPower компании SES.

Существует два варианта ее реализации. Первый — региональный: три космических аппарата, которые обеспечивают охват либо северных, либо южных областей. Второй — глобальный, при котором задействованы шесть КА. Стоимость регионального варианта примерно равна стоимости одного космического аппарата на гео¬стационарной орбите. Глобальный вариант, соответственно, стоит в два раза дороже.

МОРЯКИ ТОЖЕ ЛЮДИ

Наиболее перспективный сегодня сектор приложения спутниковых технологий — связь с морскими судами, а за ним следует связь с самолетами.

Как доложил главный аналитик NSR Люк Палерм, доход от связи с морскими судами в 2016 году перевалил за $2 млрд. В 2021 году он подойдет к рубежу в 3 млрд., а в 2014 году — $4 млрд. Прогноз вселяет оптимизм. Он подтвержден и действиями игроков этого рынка. Так, компания Iridium раскручивает новую платформу Iridium Sertus — линейку сервисов со скоростями 350 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. На море оператор имеет преимущество в приполярных областях, где ГСО-системы не работают, а эффективность системы Iridium даже возрастает, поскольку растет плотность спутников, находящихся на полярных орбитах. На сегодня уже около 30 тыс. судов оборудованы системой этого оператора.

Российский маритайм-рынок немного отстает от мирового, но следует тем же тенденциям. Наличие ШПД становится базовым требованием для моряков — они хотят общаться посредством мессенджеров и пользоваться соцсетями. При том что расходы на связь не превышают 1% операционных затрат каждого судна, она развивается довольно бурно.

С авиацией пока труднее, поскольку отечественные авиакомпании меньше обращают внимание на предоставление развлекательных и информационных услуг пассажирам, но эта тенденция постепенно тоже меняется.

Есть еще один сектор — это передача информации о состоянии всех систем самолета. Той самой информации, которую пытаются извлечь из черных ящиков после катастроф. Компания Arion, совместное предприятие Iridium и разработчика технологий Harris, такие услуги предоставляет. Для этого на спутниках следующего поколения Iridium Next установлена специальная полезная нагрузка. Недавние тесты подтвердили полную работоспособность этой системы, и сейчас Arion работает с авиакомпаниями и государственными регуляторами авиасообщений. ICAO рассматривает этот сервис в качестве претендента на обязательную установку на всех коммерческих лайнерах.

Вообще, сейчас готовится к развертыванию много низкоорбитальных систем, но менеджер по продажам в России и СНГ ООО «Иридиум Коммьюникешенс» Константин Колупаев заявил, что все спутниковые ШПД-сервисы — это не конкуренция их услугам, а дополнение к ним. Основной бизнес Iridium — это устойчивая и высоконадежная мобильная связь в L-диапазоне, которая не подвержена влиянию погоды, а любой ШПД любого другого оператора хорошо его дополняет. К тому же заявлений о работе над той или иной системой на рынке много, а вот в каком количестве и когда они будут развернуты — большой вопрос. В Iridium начали прорабатывать вопрос обновления группировки в 2007 году, а запуск спутников Iridium Next произведен в 2017 году.

Компания Inmarsat — старейший игрок маритайм-сектора. Терминалы оператора устанавливаются на морских судах уже около 40 лет. В России предоставлением его услуг, а также эксплуатацией и развитием российского наземного сегмента занимается ФГУП «Морсвязьспутник». По словам начальника проектного офиса компании Никиты Рябчука, сегодня в нашей стране растет запрос на услугу Inmarsat FlexNet — сервиса, который позволяет интегрировать суда и портовые хабы в одну коммуникационную сеть. Рост спроса на эту услугу в основном обеспечивается запросами членов экипажей судов на стандартные услуги, требующие высокоскоростного интернет-доступа. В этом секторе растет конкуренция, и чтобы соответствовать новым требованиям рынка, Inmarsat модернизирует свои услуги, разрабатывает интеллектуальнее сервисы, а также мобильные приложения, оптимизированные для работы в спутниковых сетях.

В прошлом году Inmarsat запустил сервис спутникового ШПД в Ка-диапазоне Global Xpress. В России он еще не доступен. Пока изучается потенциал российского рынка: позволит ли он окупить инфраструктуру, которую необходимо создать для предоставления новых сервисов.

ООО «Небо ГК» продвигает идею создания общей цифровой платформы для предоставления инфокоммункационных и развлекательных услуг на транспорте. Директор по работе с клиентами компании Сергей Колонтаев отметил, что потребитель даже не должен знать, откуда к нему поступает услуга. Задумка понятная и очевидная — воплощение на транспорте всех тех направлений, в которых сегодня работают все операторы спутникового ТВ.

ДЕМПИНГ ВЕДЕТ К БАНКРОТСТВУ

Коммерческий директор ЗАО «Рэйс Телеком» (ГК AltegroSky) Руслан Акчулпанов представил обзор тенденций на корпоративном рынке VSAT. Наиболее интересным из его доклада является тот факт, что политика демпинга ведет к смерти компании. Или, как минимум, к тяжелой болезни.

Заметим, что в телеиндустрии этот метод сработал: телевизионные платформы сбивают цену, наращивают абонентскую базу, а потом подписывают пользователей на дополнительные сервисы и повышают ARPU. Но в корпоративном VSAT этот метод не работает, и за прошедшие три года все компании, которые шли этим путем, либо прекратили свое существование, либо пришли к такому состоянию, что не являются конкурентами для остальных игроков, либо проданы другим владельцам. В качестве примера Руслан Акчулпанов напомнил, что в 2017 году произошли банкротство компании HeliosNet, перепродажа IPNet, продажа спутникового бизнеса компании «Ройлком», а также смена хозяев компании «Радуга-Интернет». В ближайшее время демпинг будет исключен из корпоративного VSAT-бизнеса как фактор развития.

Еще одна интересная тенденция, отмеченная Русланом Ачкулановым, носит, скорее, психологический характер, но имеет рыночные последствия. Он утверждает, что отношения между игроками рынка стали более доверительными, что позволит в ближайшее время разделить между ними сферы влияния.

Еще из тенденций: государство становится заметным участником рынка. Этот тренд, отмеченный представителем AktegroSky, не может не радовать. Во всех странах (по крайней мере, имеющих большую географическую протяженность) все проекты спутникового ШПД реализованы с государственным участием. Это хорошо представил в обзоре проектов по искоренению цифрового неравенства менеджер проекта ФГУП «Организация “Агат”» Андрей Мочалов. Рекорд¬смен в этом отношении Австралия, где государство инвестировало в такие временаболее 30 млрд австралийских долларов (около $37,5 млрд).

В2С В КА-ДИАПАЗОНЕ: ПОТЕНЦИАЛ ЕСТЬ

Генеральный директор Eutelsat Networks Александр Красовский свое выступление сфокусировал на одном утверждении: потенциал для В2С-рынка в Ка-диапазоне есть, и немалый. Он считает, что при грамотной раскачке рынка 10 тыс. установок в год — это реальные масштабы. Вопреки устоявшемуся мнению, сотовые сети покрывают далеко не все территории с платежеспособным населением, в их зонах есть немаленькие дыры, в которых и надо работать. «Проблема в том, что ни у кого нет денег на федеральную рекламу. Можно бы организовать ее вскладчину всем игрокам рынка, и такая инициатива была, но реальных действий пока никаких не предпринимается», — сетует Александр Красовский.

Очень интересный срез украинского B2C-рынка в Ка-диапазоне дал генеральный директор компании «Мега Интернет» Владимир Скрипник. Он рассказал, что для проведения парламентских выборов в стране было закуплено большое количество VSAT-комплектов, работающих через спутник Eutelsat Ka-Sat. После выборов они остались невостребованными, и оператор сейчас сдает их в аренду желающим абонентам. Поэтому специфика украинского рынка заключается в том, что абонент фактически не может купить комплект в пользование, он может только арендовать его. При том, что развитие украинских сетей мобильного доступа сильно задержалось, спрос на ШПД в сельской местности весьма высок. Эти условия породили интересный прецедент: спрос на VSAT сильно превышает предложение. Ситуация уникальная, для оператора и его дилеров, несомненно, интересная, но нигде более не реализуемая. Кстати, Владимир Скрипник заметил, что, по его данным, наиболее эффективная реклама — объявления на столбах в деревнях и небольших населенных пунктах.

ОПЕРАТОРОВ СПУТНИКОВОГО ВЕЩАНИЯ БОЛЬШЕ НЕТ

Не пугайтесь, никто не лишит вас программ, доставляемых через спутник на персональную антенну. Просто сами операторы, понимая тенденции развития доставки контента, позиционируют себя как универсальные цифровые платформы.

Компания «МТС» первой из всех операторов спутникового ТВ запустила гибридные приставки. К сожалению, генеральный директор «Спутниковго ТВ МТС» Алексей Иванов не озвучил какие-либо цифры, отражающие объем продаж приставок и нелинейных сервисов. Но он сообщил, что каждый год продажи растут в разы. Плюс повышается осознанный спрос. «Пользователи гибридных приставок — самые требовательные абоненты, они платят чуть больше, чем зрители линейного ТВ, но и требования их гораздо выше. И как правило, они потребляют все услуги, которые им может предоставить приставка», — пояснил Алексей Иванов. Для компании это направление важно по многим причинам, в частности, анализируя поведение зрителей, она строит дальнейшие гипотезы развития телепотребления.

НАО «Национальная спутниковая компания» (торговая марка «Триколор ТВ») с конца 2017 года продвигает стратегию оператора Digital Lifestyle, о чем рассказал руководитель службы продаж и обслуживания на корпоративном рынке «Триколор ТВ» Илья Упхонов.

Руководитель отдела закупок ГК «Орион» Тимур Алев представил новую приставку c возможностью подключения к Интернету. На своем мероприятии компания «НТВ-Плюс» также продвигала нелинейные сервисы и анонсировала новую гибридную приставку. Таким образом, теперь у всех российских DTH-операторов есть такие предложения для абонентов.

Можно с уверенностью сказать, что тренд по созданию многофункциональных цифровых платформ на основе операторов спутникового ТВ окончательно оформился на российском рынке.

IOT ДОШЕЛ ДО СПУТНИКА

На второй организованной «Телеспутником» секции под названием «Точки роста рынка спутниковой связи» участники обсудили перспективы российских операторов и новые возможности для развития бизнеса. Эксперты предсказуемо много говорили о развитии сектора подвижной спутниковой сети и о новых сервисах для обеспечения работы устройств Интернета вещей.

Мероприятие открыло выступление зампреда Комитета Госдумы РФ по информационной политике Андрея Свинцова. По его мнению, основная задача чиновников и представителей бизнес-сообщества — сделать так, чтобы спутники и услуги, связанные с ними, предоставляли частные компании, а не государственные. Только так можно избежать технологического отставания от ведущих стран и обеспечить развитие конкурентного рынка.

Руководитель департамента спутниковой связи и услуг J'son & Partners Consulting Валентин Анпилогов рассказал о проникновении технологий Интернета вещей на рынок спутниковой связи и представил результаты исследования в этой области. «Совершенно новый сегмент, который сейчас только начинает проявляться, относится к многоспутниковым системам на базе IoT. Это предоставление низкоскоростных каналов для глобального контроля и управления любыми процессами и устройствами, в том числе в режиме реального времени», — отметил он.

Оценивая перспективы проектов многоспутниковых негеостационарных систем HTS (OneWeb, SpaceX, Viasat), эксперты J'son & Partners Consulting пришли к выводу, что они не подходят для применения в сфере Интернета вещей и M2M. Более того, низкоорбитальные системы, о которых много говорят в последнее время, Валентин Анпилогов назвал «мыльными пузырями». Компании, продвигающие данную технологию, пока не решили проблему электромагнитной несовместимости HTS с действующими спутниковыми сетями. Еще одним препятствием для их распространения является отсутствие недорогих следящих абонентских терминалов.

У действующих низкоорбитальных систем MSS, которые представляют компании Iridium, Globalstar, Orbcomm, «Гонец» и другие, — похожие проблемы. Минимальная стоимость абонентского терминала составляет $200—400, что на порядок дороже, чем в системах наземных сетей. Поэтому, по мнению аналитиков J'son & Partners Consulting, такие системы неконкурентоспособны на рынке Интернета вещей даже в перспективе.

В этой связи в последнее время появляется все больше проектов запуска низкоорбитальных спутниковых систем, ориентированных на работу в области Интернета вещей. «Пока это новый зарождающийся рынок, и компаниям еще предстоит создать систему, которая будет эффективно работать и передавать данные в системах IoT», — говорит Валентин Анпилогов. В частности, сейчас в России работают над системой «Аврора», для которой будут использоваться легкие 40-килограммовые спутники.

Спутниковые системы для Интернета вещей будут применяться там, где не хватает существующей наземной инфраструктуры связи, напомнил коллегам заместитель руководителя центра АО «НИИАС» Владислав Тамаркин. «В рамках реализации программы “Цифровая экономика” предусмотрены мероприятия построения федеральных сетей LPWAN, которые планируется строить вдоль дорог для транспортного комплекса. И спутниковое дополнение к таким сетям — это перспективное направление», — считает Владислав Тамаркин.

В качестве примера реализуемого сейчас проекта он упомянул АО «Глонасс», которому в 2017 году Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) передала частоты для тестирования стандартов связи Интернета вещей. По словам Владислава Тамаркина, компания разработала терминал мощностью до 200 мВт, который позволяет обеспечить приемлемую скорость передачи на спутник непосредственно с наземного устройства.

«У зарубежных операторов спутниковой связи для рынка IoT и M2M миллионы абонентов по всему миру, но в России их намного меньше, — говорит Константин Колупаев из «Иридиум Коммьюникешенс». — Большое развитие в нашей стране получило направление транспортной телематики, благодаря таким компаниям, как АО “Глонасс” и другие. Речь идет о возможности установить датчик на контейнер, который будет передавать информацию о местонахождении груза и его состоянии, при этом стоимость одного сообщения очень низкая — около 10 центов».

И подобных примеров уже довольно много и в других отраслях, например, некоторые автопарки имеют сформированные системы контроля, работающие на технологии GSM. Но уже созданы устройства, интегрированные с крупнейшими GSM-производителями, позволяющие добавить спутниковый канал к существующей системе.

Другой кейс связан со спутниковым трекингом сотрудников, который используется компаниями для отслеживания местоположения сотрудников, работающих на удаленных объектах. «Правда, в России это пока не очень распространено, в отличие от западных стран, где это давно стало неким стандартом работы», — сетует Константин Колупаев.

Спикер также коснулся сферы агросектора. По его мнению, это специфическая область, для которой больше подходят технологии LPWAN, потому что объем данных, которые там собираются, небольшой, а датчики более чувствительны к направленности сигнала.

Спутниковая связь активно применяется для обеспечения Интернетом подвижных объектов, таких как автомобили и поезда. Представитель компании «Небо ГК» Сергей Колонтаев рассказал, как именно это используется на реальных объектах. В частности, были упомянуты проекты по предоставлению Интернета в самолетах и поездах компаний «Транс¬аэро» и РЖД. Первая, к сожалению, уже не существует, но несколько лет назад авиакомпания реализовала услугу для пассажиров, которые могли за 800 рублей подключить безлимитный Интернет с хорошей скоростью во время полета и пользоваться сотовой связью. Самолеты были оборудованы системой Ku-диапазона, основанной на спутниковой технологии и представленной оборудованием Panasonic GSC и Row44. Система использует частотный диапазон 11,7—14,5 ГГц и обеспечивает трансляцию канала на борт со скоростью от 5 Мбит/с.

Организация широкополосного спутникового сигнала также все чаще востребована для легкового транспорта. Это позволяет задействовать огромные коммуникационные возможности, включая скоростной Интернет, телефонию и организацию видеоконференций.

По словам Сергея Колонтаева, рынку требуется трансформация операторов из стандартного провайдера связи в оператора цифровых сервисов. Это видно по сотовым провайдерам, которые перестают быть некой «трубой» и начинают предоставлять клиентам расширенный спектр услуг. «Мы считаем, что в результате создания информационной платформы для подвижного транспорта на рынке сформируется новая экосистема, в которую войдет множество дополнительных услуг, и их можно разделить на три типа. Первая — это спутниковое радио для частных транспортных средств и индивидуального пользования. Вторая услуга — это Интернет для подвижного транспорта, и третья — услуга передачи данных, актуальная для решения неких специфических задач вроде передачи информации с удаленных объектов», — подытожил Сергей Колонтаев.

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