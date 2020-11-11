Что делать, если на даче не ловит телевидение

Вы ни за что не пропустите матч любимой команды на майские, даже если уехали на дачу копать грядки. Достаточно установить одно приложение на смартфон.

Если у вас на даче нет телевизора, или он старый, а цифровую приставку вы купить не успели, всегда есть смартфон с интернетом. Достаточно установить одно удобное и компактное приложение, и у вас в кармане будет полноценный телевизор.

Peers.TV: что это и как работает

Это приложение для Android и iOS, которое позволяет транслировать телевидение через интернет. Сюда входят и 20 бесплатных каналов российского цифрового ТВ, и еще десятки самых разных, бесплатно транслируемых в интернете — точно так же их можно посмотреть с ПК на любом сервисе онлайн-телевидения.

Но у Peers.TV есть преимущество — это плейлисты. Кратко: если у вас дома подключен пакет IPTV (узнайте, что это такое), то вы можете «увезти» с собой все свои платные каналы, добавив ссылку на свой пакет. Или воспользоваться одной из ссылок на подборки платных каналов, бесплатно предоставляемых другими пользователями — в интернете их сотни (просто введите в поиске «плейлисты iptv»). Получается этакий BitTorrent для любителей посмотреть «ящик».

Каналы

Приложение предоставляет список из нескольких десятков бесплатных каналов, разбитый на тематические категории — «Детям», «Кино», «Спорт», «Познавательное» и так далее. Любимые каналы можно добавлять в избранное, нажав на звездочку в строке списка — тогда на вкладке «Все» они будут выводиться первыми.

Для большинства каналов (но не для всех) доступна телепрограмма на неделю вперед и архив передач на неделю назад. Пропустили футбол, занимаясь строительством бани? Не проблема. Открываете нужный день в телепрограмме, ищете запись матча и смотрите!

Передачи

Архивы доступны и для большинства популярных передач. Если ваша дочка без ума от мультсериала про фей клуба «Винкс», покажите ей Peers.TV — пусть смотрит все серии, которые пропустила из-за ненавистной дачи.

Кроме того, Peers.TV составляет подборки самых интересных передач по разным темам — от детских до 18+. Проще говоря, собирает самые просматриваемые передачи в соответствующих разделах вкладки «Передачи».

Передачи, помеченные значком замка, транслируются на каналах, доступных по платной подписке — о них ниже.

Кино и сериалы

Отдельно выделяются кинофильмы и сериалы, которые транслировались на разных каналах. Они сохраняются в постоянный архив, и их можно посмотреть из списков на отдельных вкладках. Для сериалов сохраняются все серии, начиная с первой.

Как программы и телеканалы, фильмы и сериалы разделяются на тематические подборки, чтобы вы могли выбрать контент себе по вкусу.

Плейлисты и подписки

И наконец, самая интересная часть — возможность добавления дополнительных каналов. Для этого есть два способа — платный и бесплатный.

Платный заключается в покупке подписки за 99-150 рублей в месяц, после чего в список будут добавлены каналы, о трансляции которых договорился Peers.TV. Подписок пока что пять, они разбиты по темам, каждый пакет тематических каналов доступен по своей цене.

Второй способ более интересен. Это подключение плейлистов. В интернете доступна масса сайтов, где пользователи размещают ссылки на пакеты платных каналов — куда входят, к примеру, Discovery или HBO. Достаточно добавить такую ссылку, и в приложение будет добавлен список каналов, которыми поделился с вами другой пользователь. Они доступны на вкладке «Все». Так вы можете смотреть платное ТВ бесплатно!

Таким образом, приложение чрезвычайно полезно не только на даче, но и дома, если у вас нет возможности подключить кабельное или спутниковую тарелку. Приятного просмотра!

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!