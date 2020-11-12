Этот безумный виртуальный мир

Технический уровень современной потребительской электроники просто потрясает.

Чего хочет народ? Правильно! Хлеба и зрелищ! Причем зрелищ все более изощренных, так как сегодняшних зрителей, избалованных плодами научно-технического прогресса, уже трудно чем-либо удивить. И все же!

По единодушному мнению, первое знакомство с технологиями виртуальной реальности и одной из его разновидностей — панорамным телевидением — на всех без исключения оказывает яркий «wow-эффект». Поэтому в этом материале расскажем о новейших технологиях — ТВ 360° градусов и об одном из лидеров этой области, российской компании «ЛенVR» из Санкт-Петербурга.

САМ СЕБЕ ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕЖИССЕР?

Технический уровень современной потребительской электроники просто потрясает: любой смартфон среднего класса по мощи встроенных многоядерных процессоров уже сравним с рабочими станциями 10-, 15-летней давности. А цифровые видеокамеры планшетов и тех же смартфонов легко обеспечивают качество фото- и видео¬изображения, доступное лишь профессиональной видеотехнике начала века!

То же самое можно сказать и про такие модные сегодня гаджеты, как панорамные телевизионные камеры 360°. К примеру, экшн-камера Samsung Gear 360 (2017) стоимостью 12 тыс. рублей благодаря двум широкоугольным объективам способна снимать с разрешением UHD горизонтальные и вертикальные панорамы, создавая полноценное бесшовное фото или видео с круговым обзором 360°. Заметим также, что старую модель Samsung Gear 360 SM-C200 2016 года в интернет-магазинах отдают и вовсе за смешные 8 тыс. рублей.

Процесс создания панорамной видеопрограммы с помощью этой камеры и подобных ей гаджетов предельно прост: отснял, смонтировал на компьютере или смартфоне при помощи простейших по интерфейсу программ сшивки — и вуаля! Можно выкладывать собственный панорамный шедевр в Интернет для публичного просмотра.

Кажущаяся простота и доступность описанной технологии создания видео 360° спровоцировала быстрый рост числа подобных программ во Всемирной паутине. Сегодня в этом формате снимают всё — от рок-концертов до церковных служб, от музеев и собственного отпуска до технологических процессов. И ведь действительно эти программы панорамные! Потому как с помощью мыши или пальца можно покрутить картинку на экране произвольным образом, чтобы увидеть нужную часть изображения.

Все это так, но смотреть с удовольствием подобный фильм будет, скорее всего, только сам его автор, ну и, может быть, пара-тройка самых преданных друзей из ближнего круга. Потому как в большинстве случаев он выполняет чисто информационную функцию «пришел — увидел — снял». При этом об эстетической стороне видеоряда и о том, чтобы просмотр его творения доставлял зрителям удовольствие, в том числе за счет грамотного использования тех возможностей, которые становятся доступны благодаря новым технологиям, большинство «сам себе режиссеров» даже и не задумываются.

Нечто подобное произошло с 3D-видео. Помните, какой ажиотаж наблюдался вокруг этой технологии в начале десятых годов этого века? 3D-телевизоры раскупали как горячие пирожки, а на резонный вопрос, где брать контент, апологеты 3D-видео говорили: «Да сами и снимайте!». Появление легендарной 3D-видеокамеры/камкордера Panasonic HDC-SDT750 в октябре 2010 года и фотокамеры Panasonic Lumix DMC-GH2 с 3D-объективом/насадкой H-FT012E по доступным ценам, казалось, открывали самые широкие перспективы любителям объемных картинок и видео.

И что? А ничего! Прошло несколько лет, и этот видеобум сошел на нет, так и не став массовым увлечением. Во многом потому, что снятые любительские 3D-программы при просмотре вызывали у зрителей дискомфорт и они быстро утомлялись. По этой причине у большинства из них напрочь пропадало желание просмотра самодельного 3D-видео. В то же время лучшие профессионально снятые кинофильмы в формате 3D оставляют незабываемое впечатление, во многом определяемое как раз грамотным использованием возможностей технологии стереокино. Посмотрите, к примеру, «Аватар» Джеймса Кэмерона в 3D-версии в кинотеатре или на хорошем 3D-телевизоре, а потом его же в «плоском» варианте. Уверен, что после этого фильм в обычной, двумерной версии смотреть не захочется, потому что технологии стереокино не только органично оттеняют видеоряд фильма, но и являются мощным инструментом эмоционального воздействия на зрителя.

Мы это к тому, что новые технологии неизбежно меняют и способы съемки, и конечное восприятие фильма. Со времен появления в кино звука ни одна новая технология (может быть, исключая 3D) не изменяла восприятие и метод съемки настолько, как это сделал формат виртуальной реальности.

Однако наличие большого потенциала у новой технологии еще вовсе не означает, что ее использование автоматически приведет к революции в профессиональном и любительском видео. Неоднозначный опыт попытки перехода к 3D наглядно показал, что этими возможностями еще надо уметь грамотно пользоваться.

Таким образом, логика развития видеотехнологий обусловила объективную необходимость исследования новых малоизученных приемов и эффектов, которые можно и нужно использовать при съемках фильма VR, и того, чего не следует делать, чтобы не погубить эту историю.

АЗБУКА ВИРТУАЛЬНОГО ВИДЕО

Вот так мы плавно и подошли к рассказу о главных действующих лицах нашей статьи — петербургской киностудии виртуальной реальности «ЛенVR», которая широко известна в узких, но стремительно растущих кругах виртуального видео. Причем не только в России, но и за ее пределами, так как «ЛенVR» принимает (и не безуспешно) активное участие в международных кинофестивалях по виртуальной реальности. В частности, проходящих в Мекке мирового кинематографа — французских Каннах. Но — обо всем по порядку.

Компания «ЛенVR» — это одна из первых студий в России, которая специализируется на съемках фильмов самых разных жанров в новом VR-формате 360°. Студия была основана в 2013 году Максимом Никоновым и Олегом Хохловым — молодыми петербургскими режиссерами и пионерами в развитии нового направления в кинематографии, выпускниками кафедры кино и телевидения Гуманитарного университета профсоюзов по специализации режиссура мультимедиатехнологий (мастерская Вален¬тина Сошникова).

Панорамное видео 360° даже сейчас считается горячей новинкой, поэтому нетрудно представить себе то поистине оглушающее впечатление, которое на наших героев произвел просмотр снятого ими видео 360° в шлеме Oculus Rift DK1 пять лет назад. Вот что говорит об этом историческом для «ЛенVR» моменте сам Максим Никонов: «Я помню, как Олег к концу 2013 года приобрел шлем Oculus DK2 и впервые привез его мне. К этому времени мы уже умели снимать видео 360° и даже стерео 360° и должен сказать, что я даже не думал вначале, что наши видео 360° можно просматривать в шлеме VR. И вот мы впервые посмотрели наши работы и были в шоке. Это действительно производило впечатление, когда ты находишься внутри видео и телепортируешься непосредственно в сцену, которую снимал. Никогда еще зритель в истории кино не мог побороть условность между экраном и местом в зрительном зале, а здесь ты словно сам полностью окунаешься в атмосферу фильма. Эффект от просмотра дал нам заряд действовать без промедлений и использовать эту технологию в творчестве и в кино. Стало очевидным, что нужно снимать фильмы и быть в этом первыми, ведь тогда еще никто даже не думал о том, что можно снимать полноценные истории в 360°, а у нас уже были замыслы и разные идеи. Нам хотелось снять первый в мире полноценный художественный фильм 360° с интер¬активными возможностями».

В результате многочисленных экспериментов творческий тандем Никонов — Хохлов сформулировал основные базовые аксиомы и правила съемки видео в формате 360°:

• Повышение значения внутрикадрового монтажа. Камера виртуальной реальности снимает все окружающее пространство, поэтому при постановке кадра и выборе точки съемки нужно направлять внимание зрителя и строить действия героев так, чтобы зритель мог реализовать возможность смотреть по сторонам и следить за перемещающимися объектами, переключая внимание с одного объекта на другой и с ближнего плана на дальний.

• Увеличение продолжительности VR-кадров. В отличие от классических кадров, которые, как правило, сразу акцентируют внимание зрителя на главных объектах, в VR-кадре зрителю нужно больше времени, чтобы воспринять происходящее. В некоторых кадрах, прежде чем увидеть то, что задумано, зритель должен осуществить действия — например, повернуть голову, следуя звуку со стороны. В результате ритм монтажных склеек замедляется.

• Возрастание значимости монтажного принципа по композиционному центру. При просмотре фильма в шлеме виртуальной реальности зритель может видеть видеопанораму, поворачивая голову. Когда заканчивается один кадр 360° и начинается следующий через монтажную склейку, важно продолжать удерживать внимание зрителя на новом композиционном центре в новом кадре 360°. Если кадр построен так, что зритель заканчивает его смотреть с повернутой вправо головой, то следующий кадр в монтажной последовательности VR-кадров должен начинаться с композиционными центрами справа, которые далее могут вести зрителя в разные направления. Следовательно при сшивании кадров и монтаже редактор должен учесть наиболее возможный вариант поведения зрителя при просмотре данной сцены.

• Движение камеры в пространстве сильно влияет на выразительность сцены. VR-кадр зритель воспринимает, чувствуя себя в центре событий, так, словно он смотрит своими глазами на все окружающее его пространство в фильме, как в реальной жизни. Когда камера движется, зритель чувствует перемещение, но при этом на самом деле он сидит или стоит, поэтому возникает физическое несоответствие восприятий органов чувств. В связи с этим движение камеры должно быть предельно аккуратным и плавным, повороты камеры вокруг своей оси и тряска практически недопустимы. Если такие движения нужны как прием, то необходимо сделать плавный переход к ним.

• Невозможность монтажа в классическом понимании. Камера может приблизиться к нужному объекту или отдалиться, но восприятие деталей отличается от восприятия в классическом кадре. Например, если оператор снимет в VR зрачок, губы или руки, близко поставив к ним камеру, то при просмотре зритель почувствует, что его ткнули головой в объект. Восприятие крупности в виртуальном пространстве повторяет восприятие объектов в реальной жизни. Крупными являются те объекты, которые расположены близко к зрителю, например вещи на столе. В сферическом кадре затруднительно показать какую-нибудь вещь в отрыве от пространства, окружающего ее.

• Объемный интерактивный звук как важнейшее выразительное средство для создания эффекта погружения. Интерактивный звук — это звук, который меняет свои свойства в зависимости от действий зрителя, таких, как повороты головы, задержка взгляда на каком-либо объекте, взаимодействие с интерактивными зонами в фильме, выбор вариантов вопросов и ответов в диалоге. Музыка и шумы будут создавать нужную атмосферу там, куда посмотрит зритель, и в зависимости от того, что он будет делать.

Еще большие возможности по созданию эффекта присутствия обеспечивает съемка в формате стерео 360°, которая позволяет использовать в VR-фильмах объемное изображение, не просто погружая зрителя в видеосферу, а делая все окружающее пространство правдоподобным и глубоким. Знание описанных выразительных средств позволит авторам, планирующим проекты в новом направлении кино, создать фильмы, которые будут адекватно и комфортно восприниматься зрителями, а также будут максимально выразительны с художественной точки зрения.

Вроде бы рекомендации и ноу-хау «Никонова — Хохлова» не очень-то хитрые, и некоторые из них даже очевидны. Но это если об этом знать. За этим сводом правил стоит огромный объем исследований и сотни часов съемок для подтверждения их правоты, поэтому значение работы, проделанной петербургскими энтузиастами «кругового видео» для развития этой технологии в России, трудно переоценить.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

Любая теория хороша, когда она находит практическое применение. С практикой у «ЛенVR» дело обстоит еще лучше, чем с теорией.

В 2014-2015 годах молодые энтузиасты «сферического видео», сами того не ожидая, оказываются очень востребованы профессиональным сообществом и их наперебой приглашают выступать на различных конференциях с рассказом о новых технологиях и тех фантастических возможностях, которые дает творческому режиссеру съемка в формате 360°.

Для того чтобы показать, как это выглядит на практике, был создан первый проект «ЛенVR» — интерактивный фильм формата стерео 360° «Чернобыль VR», в котором авторы хотели показать, есть ли жизнь в зоне отчуждения. По понятным причинам реальное путешествие в Чернобыль организовать проблематично, поэтому виртуальный тур с рассказом об истории реальных жителей зоны мог бы быть весьма востребован зрителями. Для того чтобы собрать деньги на реализацию проекта, его авторы организовали съемку трейлера и промо-ролика, которые прошли в Лен¬области в январе 2014 года, в городе Волхове.

Как и положено, первый блин оказался комом, поскольку денег на реализацию проекта собрать так и не удалось, хотя сам трейлер был признан удачным. Но самое главное — работа над трейлером дала бесценный опыт живых реальных съемок стерео 360°, компоновки кругового кадра и другие технологические ноу-хау, которые нарабатываются только методом проб и ошибок.

Куда более успешными были съемки круговых панорам Санкт-Петербурга с дрона, результатом которых стал первый настоящий хит «ЛенVR» — «Петербург VR». Быть первым всегда трудно, так как прямо по ходу съемок приходилось решать множество технических и организационных проблем. Например, никто не мог сказать, какие настройки устанавливать в камере при такого рода съемке, чтобы добиться максимального качества картинки, как обеспечить стабилизацию камер на дроне, какими художественными средствами добиться наибольшей выразительности панорам города с высоты птичьего полета при его наблюдении с таких необычных ракурсов и так далее. Тем не менее, к удивлению самих первопроходцев новой технологии, результат превзошел самые смелые ожидания — фильм удался на славу. Можно сказать, что «Петербург VR» стал уже своего рода классикой фильмов — виртуальных панорам с высоты птичьего полета.

Но главным проектом 2015 года, без сомнения, стал фильм «Эльбрус VR» о восхождении на знаменитую вершину. По словам участников экспедиции, съемки фильма стали и настоящим испытанием, и интересным приключением. В результате трехнедельного путешествия на Кавказ авторы сняли десятки минут уникальных кадров, которые не оставят зрителей равнодушными. В этом может убедиться любой желающий, так как на сайте клуба любителей гор «Горняшка.рф» в открытом доступе выложен богато иллюстрированный материал о том, как снимался этот фильм. Там же можно посмотреть и трейлер VR фильма длительностью 1,5 минуты.

Эта работа «ЛенVR» широко известна в кругах поклонников технологии 360°, так как помимо высокого качества съемки фильм содержит удивительной красоты виды предгорья Эльбруса, впервые снятые в таких необычных ракурсах. Успехом фильм во многом обязан использованию при съемке разработанного в «ЛенVR» уникального подвеса к дрону, состоящего из 20 камер GoPro 4 black, снимающих круговую панораму в стереоформате. Благодаря продуманной конструкции подвеса, который помимо камер включал в себя стабилизатор движения и элементы питания камер, по весу оборудования удалось уложиться в 5 кг. Это точно соответствовало максимальной массе полезной нагрузки, которую мог поднять используемый при съемке дрон с шестью комплектами аккумуляторов.

Съемки с помощью дрона велись на первом этапе восхождения на высотах до 4,5 тыс. м во время акклиматизации и на самом Эльбрусе в ущелье Безинги. Однако дальше начались неприятности, так как выше этой точки на Эльбрусе начинаются сильные непредсказуемые ветра, которые сильно мешали полетам. Чтобы не рисковать ценным оборудованием, члены съемочной группы решили дальше нести только камеру.

Мы не случайно столь подробно остановились на описании процесса съемки «Эльбрус VR», чтобы показать, что чудес не бывает. В том смысле, что даже самая совершенная техника, если она не находится в руках профессионалов, далеко не всегда автоматически гарантирует получение хорошего результата.

К счастью, профессионализма сотрудникам «ЛенVR» не занимать, что позволило компании с завидной регулярностью выдавать на-гора все новые и новые фильмы формата VR, неизменно получающие восторженные оценки зрителей.

В 2016 году, развивая достигнутый успех, студия снимает VR-путешествия по Болгарии, Швеции, Гонконгу, в Афины, Франкфурт и так далее, не забывая и про родные пенаты (например, фильм-полет на Тверью, виртуальные туры в Тюмень, Тобольск, Омск). Главный режиссер «ЛенVR» Максим Никонов становится признанным экспертом в области VR-технологий и с успехом рассказывает о возможностях видео 360° на различных конференциях и семинарах.

2017 год в недолгой истории «ЛенVR» стал по-настоящему знаковым, так как помимо видовых документальных VR-фильмов студия сняла художественный игровой фильм «Вне тела». Это первый российский VR-хоррор про жизнь после смерти. Примечательно, что помимо потрясающих VR-эффектов, создающих несколько мрачную и мистическую атмосферу, авторы сумели создать по-настоящему захватывающий сюжет. Поэтому фильм воспринимается не как очередной развлекательный аттракцион с «эффектами ради эффектов», а как законченное художественное произведение.

Фильм рассказывает фантастическую историю о потерявшем дочь профессоре Павле Вершинине, который исследует феномен жизни после смерти. Для этого он ставит на себе опасный эксперимент, который должен подтвердить существование иной формы жизни человечества. Суть эксперимента состоит в том, что испытуемый должен выйти из тела, попасть в соседнюю комнату и запомнить заготовленные заранее таблички с символами, затем вернуться в тело и описать то, что он видел вне тела. За экспериментом следят двое помощников — коллеги и соратники ученого. Однако с самого начала эксперимент идет совсем не так, как задумывался, и начинаются непредвиденные сюрпризы: в ином мире ученый не только встречает свою умершую дочь, но и сталкивается с духом одной из жертв своих предыдущих экспериментов, который, ведомый местью, хочет завладеть телом своего убийцы. Удастся ли герою вернуться в свое тело? Или в него вселится дух жертвы ученого?

Об этом вы узнаете, посмотрев этот захватывающий 13-минутный фильм, доступный на YouTube, где можно найти наиболее значимые VR-фильмы студии.

Фильм «Вне тела» был специально снят для показа на XXXIX Московском кинофестивале, в рамках которого впервые проводились Russian VR Seasons, посвященные фильмам в формате виртуальной реальности.

Планов у студии «ЛенVR» — громадье. Согласно имеющейся у нас информации, запланированы новые документальные и художественные фильмы, есть мысли развивать индустрию VR-кино в России и в мире, создать школу VR-кино в Петербурге. Есть смелый замысел поучаствовать в создании международного кинофестиваля VR-кино, который бы отличался профессиональным подходом к оценкам работ и выбору призовых работ в различных номинациях.

Ну а сегодня «ЛенVR» занимается производством презентационных (рекламных) роликов, фильмов для сфер культуры, туризма, науки и образования, съемками массовых и спортивных событий, музыкальных клипов, объектов недвижимости, короткометражных и полнометражных фильмов — и все это в формате 360° VR.

РОССИЯ ВИРТУАЛЬНАЯ

Чем больше мы работаем над проектом «Российские разработки», тем больше убеждаемся: нет, не оскудела земля Русская талантами! Как видим, отечественные разработки в области VR и видео 360°, благодаря природной смекалке и таланту наших инженеров и ученых, уже сегодня могут на равных конкурировать с лучшими мировыми образцами. И не беда, что в Китае VR-конференции и кинофестивали видео 360° проходят едва ли не каждый месяц, а у нас — раз в год. Лиха беда начало. Верим, что и в этой области телевизионных технологий впереди нас ждут еще большие успехи. И реальные, и виртуальные.

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