Таинственные закоулки цифровизации Крыма

Создается впечатление, что информация по переходу Крыма и Севастополя на цифровое вещание находится под грифом «секретно».

Переход Республики Крым и города Севастополя на российские стандарты цифрового ТВ в 2018 году покрыт завесой тайны. Если в национальном масштабе чиновники и представители ТВ-рынка готовы детально обсуждать уход от аналога, то на полуострове, еще с полгода назад свободно рассуждающем о новом цифровом пути, теперь предпочитают чуть ли не открещиваться от ТВ-проектов.

В 2018 году вся Россия должна перейти на цифровое эфирное вещание общероссийских обязательных общедоступных каналов. Путь к этому был долгим. Еще в начале 2000-х годов Правительство РФ выпустило Распоряжение (от 25 мая 2004 года № 706-р) «О внедрении в Российской Федерации европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB», согласно которому в 2005 году должна была быть разработана программа развития системы цифрового телевизионного вещания DVB.

В 2006 году Россия подписала международное соглашение о переходе на цифровое эфирное вещание к 2015 году: мы должны отключить аналоговое вещание в тех местах, где оно создает помехи для цифрового в соседних государствах. В 2009 году Указом Президента РФ от 24 июня 2009 года № 715 началась систематизация перечня общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов и была разработана Федеральная целевая программа (ФЦП) «Развитие телерадиовещания в России на 2009—2015 годы».

Из ФЦП следовало, что первый пакет цифровых телеканалов (мультиплекс) будет доступен всем жителям России уже в 2016 году. По итогам перехода на цифру 98% россиян получат доступ к 20 телеканалам, входящим в два мультиплекса. Но в августе 2015 года Правительство РФ выпустило постановление, которым срок реализации программы был передвинут на 2018 год. Как пояснял в октябре 2016 года глава Минкомсвязи Николай Никифоров, фактически это связано с сокращением госфинансирования и экономической ситуацией.

Вещание аналогового ТВ чиновники не запрещают и после 2018 года, но государство уже не будет брать на себя обязательства по дотированию распространения аналогового сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек. «Все те телеканалы, которые захотят продолжить аналоговое вещание, смогут это делать за свой счет», — был краток заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время своего выступления на совещании 16 мая 2017 года в Совете Федерации.

ЕДИНСТВО ПОД ВОПРОСОМ

Крым, как субъект РФ с марта 2014 года, также должен перейти в 2018 году на цифру. В откорректированной ФЦП (Постановление Правительства РФ от 03.12.2009 № 985, ред. от 31.12.2016, «О Федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009—2018 годы») указано, что «реализация мероприятий по развитию цифрового телерадиовещания на территории Республики Крым и г. Севастополя предусмотрена начиная с 2016 года, в рамках пятой очереди создания сетей цифрового эфирного телерадиовещания (в ред. Постановления Правительства РФ от 31.12.2016 № 1589)». В пятую очередь входят два региона, 44 объекта вещания с объемом финансирования в 416,813 млн рублей «за счет средств внебюджетных источников, в частности Республика Крым и г. Севастополь (абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.12.2016 № 1589)».

Никаких иных официальных сроков для полуострова на момент написания текста властями озвучено не было. Но не исключено, что послабления для Республики Крым (РК) в будущем возникнут. И предпосылки для этого есть уже сейчас. Практически все участники рынка (национальные, крымские и севастопольские операторы связи, представители федеральных и местных властей, РТРС) под тем или иным предлогом во время подготовки текста уходили от обсуждения темы перехода Крыма и Севастополя на цифровое ТВ.

Так, от комментариев категорически отказался министр внутренней политики, информации и связи РК, заместитель председателя Совета министров Дмитрий Полонский (со слов помощника Карины Акопян), до сих пор активно сотрудничавший с журналистами. Промолчали в Совете министров РК, правительстве Севастополя, севастопольском филиале РТРС, ГУП «Крымтелеком» (создано в феврале 2015 года на базе крымского филиала «Укртелекома», принадлежащего украинскому бизнесмену Ринату Ахметову) и «Севастополь телеком» («Севтелеком», создан в 2014 году), компании связи Евпатории. При этом у «Севтелекома» на сайте есть тарифы на услугу IPTV с 12 пакетами.

Другие собеседники «Теле-Спутника», просившие не раскрывать их имена, объясняли такое молчание коллег по рынку «политическими моментами», которые влияют на скорость развития на полуострове цифрового вещания, которого, в свою очередь, и при «украинских реалиях» практически не было, несмотря на наличие четырех мультиплексов.

Опрос крупных крымских и севастопольских операторов показал, что услуги любого неаналогового ТВ предоставляют единицы. «Мобильный оператор “Волна мобайл” (ООО “КТК телеком”) не специализируется на цифровом телевидении. Мы пока также не предоставляем услуги мобильного ТВ», — ответила на запрос «Теле-Спутника» об оценке цифровизации ТВ полуострова представитель ООО «КТК телеком» (начало работу в Крыму в июне 2016 года) Наталья Рыбчинская.

Win mobile (ООО «К-телеком») является оператором ПРТС (подвижной радиотелефонной связи). «Услугами цифрового, спутникового, кабельного или другого телевещания мы не занимаемся», — был краток в оценке рынка директор по техническим вопросам ООО «К-телеком» (начало работу в Крыму в августе 2014 года) Константин Амельченко. Менеджер по связям с общественностью ООО «Миранда-медиа» («дочка» ОАО «Ростелеком», начало работу в мае 2014 года) Виктория Мурава отметила, что запрашиваемая нами информация — не их тема, компания занимается лишь предоставлением каналов операторов IPTV. При этом в феврале 2017 года «Миранда-медиа» анонсировала завершение тестирования IPTV, а в действующую услугу «Телевидение» входит 200 каналов.

На сложности перехода к 2018 году на цифру подспудно указывает и статистика. До среднероссийских показателей по проникновению платного ТВ Республике Крым далеко, уверен генеральный директор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «По итогам третьего квартала 2017 года по России проникновение платного ТВ составило 73%, на полуострове меньше». При этом стремительных темпов роста платного ТВ дальше на территории России ожидать не стоит — абонентский ресурс заканчивается. «За 2017 год, возможно, прибавим порядка 1 млн абонентов. В лучшие, 2014–2015 годы к цифре подключались по 2,5—3 млн пользователей», — рассуждает Денис Кусков.

Не радужны в оценке и сами представители телеком-рынка полуострова. «Если в Севастопольском регионе услуги ШПД и КТВ приняли цивилизованный вид около 5—7 лет назад, то в РК существует еще много проблем в отрасли», — поделился с «Теле-Спутником» руководитель направления цифрового ТВ SevStar Group (в группе работает провайдер цифрового телевидения SevStar TV) Вячеслав Кулешов. Под «цивилизованным видом», как он объяснил, нужно понимать консолидацию небольших операторов в несколько крупных компаний, формирующих рынок услуг.

«В Севастополе есть шесть значимых операторов, два из которых можно назвать крупными, а в Крыму по-прежнему более двухсот операторов ШПД/КТВ и нет ни одного по-настоящему крупного игрока. В Севастополе нет операторов, занимающихся пиратством ТВ-каналов (нелегальная трансляция каналов, без лицензии и оплаты правообладателям контента), в Крыму их много», — конкретизировал Вячеслав Кулешов.

САНКЦИОННЫЕ КАМНИ

Ограничения на скорость внедрения цифрового ТВ и ухода от аналога на полуострове накладывают и зарубежные санкции. Многие российские компании не могут открыто выйти работать на полуостров. Так, мобильные операторы «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») до сих пор оказывают услуги в так называемом техническом роуминге, который предоставляет на полуострове Win mobile. Купить сим-карты МТС и оформить соответствующие дополнительные услуги для перемещений по России в домашнем регионе на полуострове можно, при этом салонов связи оператор здесь не открывает. МТС относит Крым к региону «Краснодарский край и Республика Адыгея». От комментариев вся «сотовая тройка» отказалась.

Осторожны в высказываниях и спутниковые операторы. «Технически Крым входит в зону покрытия космических аппаратов (КА), используемых в спутниковой группировке “Ориона”, однако располагается по краю зоны обслуживания. Энергетика спутника здесь ниже, чем в других регионах России. Кроме того, в Крыму изначально высокое проникновение кабельного и эфирного телевидения. Поэтому мы не видим здесь больших возможностей для развития», — поделился генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский.

«Светящие» на полуостров «Триколор ТВ» и «НТВ-Плюс» не предоставили комментарии. На крымском сайте «НТВ-Плюс» новости по развитию вещания в регионе не обновлялись с 2016 года.

При этом местные операторы уверяют, что для них «заграничные наказания» ничего серьезно не изменили. «Санкции частично затронули нашу отрасль, но не смогли на нее серьезно повлиять. Никакие значимые ТВ-каналы не прекратили сотрудничать с нами, мы по-прежнему закупали любое необходимое оборудование зарубежного производства», — говорит Вячеслав Кулешов.

Кстати, оборудование, которое жителям полуострова придется приобретать для просмотра цифрового ТВ, также может повлиять на скорость ухода от аналога. «Из-за санкций придется закупать у тех компаний, которые смогут предоставить импортную технику. Соответственно, будет увеличиваться стоимость ТВ-приставок, так как каждый участник в этой цепочке захочет оставить себе маржу», — предполагает Денис Кусков. Туристические сайты при описании ситуации с ТВ-приставками в 2016 году писали, что хоть провайдеры, к примеру, в Крыму и предоставляют IPTV, но у многих старые телевизоры, а стоимость ТВ-приставки варьировалась от 3 тыс. рублей и выше.

ЧТО НАМ СТОИТ МОСТ ПОСТРОИТЬ

Остается под вопросом и расширение сети радиотелевизионных передающих центров. Для реализации ФЦП в каждом субъекте Федерации ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС, единственный исполнитель работ ФЦП согласно Распоряжению Правительства РФ от 27 сентября 2011 года № 1676-р) предстоит реконструировать или построить с нуля станции цифрового эфирного телевидения. По данным Алексея Волина на май 2017 года, из 5017 передающих станций осталось построить 690 в 12 регионах России. На сайте РТРС указано, что до конца 2018 года планируется возвести в Крыму и Севастополе 22 новых станции вещания, еще 22 объекта связи будут модернизированы. На интерактивной карте ЦЭТВ (карта.ртрс.рф, — прим. «Теле-Спутника»), созданной РТРС, об объектах в стадии стройки ничего не говорится — указаны только уже введенные в эксплуатацию станции второго мультиплекса (РТРС2).

Создается впечатление, что информация по переходу Крыма и Севастополя на цифровое вещание находится под грифом «секретно». Пока официально об этапах ухода полуострова от аналога извещалось лишь на старте проведения «организационно-технических мероприятий по изменению параметров цифрового вещания» филиалом РТРС «РТПЦ Республики Крым» с 17 января 2017 года «с целью улучшения качества трансляции телерадиопрограмм и приведения параметров к общероссийским стандартам цифрового вещания». В августе 2016 года Дмитрий Полонский в ходе заседания Совета министров РК утверждал, что около 70% территории республики покрыто аналоговым телесигналом, 80% — цифровым; до конца года РТРС планировала довести долю цифрового вещания на крымском рынке до 90%. А к 2018 году этот показатель составит 95,5%. По информации РТРС, региональные цифровые эфирные телеканалы третьего мультиплекса на данный момент доступны почти 82% зрителей полуострова. По прогнозам ФГУП, к концу 2018 года принимать региональные цифровые эфирные телеканалы смогут более чем 95% населения полуострова.

Видимо, для того чтобы узнать актуальную ситуацию с переходом РК на цифровое вещание, остается дождаться апреля — мая 2018 года, именно на этот период Алексей Волин пообещал развернуть широкую кампанию по информированию зрителей. Он сообщил об этом в мае 2017 года на совещании в Совете Федерации. «Очень важно проинформировать население, что настанет «час икс», когда желательно купить или приставку, или новый телевизор. В министерстве уже созданы штабы по переходу на цифру, их работа будет активизирована в начале 2018 года», — говорил замминистра.

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