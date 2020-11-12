Зачем Apple свой видеоконтент

Идея производства ТВ-контента возникла у Apple не вчера.

iPhone и iPad оказались настолько удачными продуктами, что их продажи на протяжении нескольких лет формировали основную выручку компании Apple. Однако сегодня ситуация изменилась: смартфоны с планшетами уже не пользуются столь высоким спросом.

За IV квартал 2016 года доход Apple снизился на $4,6 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2015-го, а чистая прибыль – на $2,1 млрд. При этом выручка сервисов составила $6,3 млрд, показав рост 24%. Очевидно, чем дальше, тем все меньше выручки будет приносить основной бизнес – продажи мобильных устройств. В этой ситуации Apple приняла нестандартное решение: вышла на рынок контента.

ИСТОРИЯ ОДНОГО УВОЛЬНЕНИЯ

Идея производства ТВ-контента возникла у Apple не вчера. Просто для этого должны были сложиться подходящие условия. События закрутились после того, как почти год назад руководство BBC уволило ведущего автомобильного ТВ-шоу Top Gear Джереми Кларксона (Jeremy Clarkson), а следом проект покинули Джеймс Мэй (James May) и Ричард Хаммонд (Richard Hammond).

Как стало известно Variety, компания из Купертино вела переговоры с бывшими ведущими Top Gear, но сделка не состоялась. В итоге британская троица заключила соглашение с Amazon и выпустила крайне успешное шоу The Grand Tour, а Apple пошла своим путем и в начале этого года заявила, что будет производить собственные шоу.

Чтобы выйти на новый рынок было принято решение создавать контент, использующий преимущества собственных платформ. По этой же причине в Apple отказались от покупки стриминговых сервисов типа Hulu и Netflix, а также от закупки контента у сторонних производителей. Как сообщил The Wall Street Journal, на протяжении нескольких месяцев Apple вела переговоры с медиакомпаниями о приобретении прав на ТВ-программы и искала маркетологов для их продвижения. Обсуждалась даже возможность запуска полнометражных фильмов, но окончательно на этот счет не определились.

Предполагают, что руководство новым бизнесом поручат Эдди Кью (Eddy Cue), старшему вице-президенту Apple по интернет-сервисам и программному обеспечению. Во-первых, у него наибольший авторитет в этой области – в личном профиле на apple.com сказано, что Кью сыграл огромную роль в создании iTunes и App Store. Во-вторых, в ходе февральской конференции Code Media – 2017 именно он сделал все значимые заявления о планах компании.

КАРАОКЕ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Дебютантами станут оригинальные шоу Carpool Karaoke и Planet of the Apps. Права на первое Apple приобрела в 2016 году, и на базе нынешнего формата создает собственную программу (изначально шоу вел Джеймс Корден).

Planet of the Apps рассказывает о борьбе разработчиков приложений за инвестиции влиятельных предпринимателей в области культуры. Что любопытно, соревнование это самое настоящее: наиболее удачные идеи перейдут под крыло компании Lightspeed Venture Partners, а приложения-победители попадут в App Store.

Трейлеры Carpool Karaoke и Planet of the Apps уже выложены на YouTube.

По словам Эдди Кью, в течение ближайших нескольких месяцев шоу будут доступны через Apple Music, а смотреть их смогут владельцы приставки Apple TV, а также устройств на базе iOS и macOS. Существует мнение, что таким образом компания хочет потеснить сервис потокового видео Spotify, который насчитывает 40 млн платных подписчиков (данные Digital Trtends), в то время как у Apple Music — 17 млн. Видеоконтент поможет привлечь новых пользователей и потеснить Spotify.

ТВ СТАНОВИТСЯ ТЕХНОЛОГИЧНЕЕ

Последние годы наметился тренд: высокотехнологичные компании перестают быть дистрибьюторами чужого контента и берутся выпускать его сами. Здесь можно вспомнить платный сервис YouTube Red от Google. Amazon прошел путь от онлайн-магазина до производителя устройств и запуска стримингового сервиса Prime Video с оригинальными шоу, который в конце прошлого года запустился в России. На рынок видеоконтента выходит и Facebook – соцсеть выпустит видеоприложение для телевизионных приставок, смарт-ТВ и даже привлекла в качестве главы отдела разработки оригинального контента бывшего вице-президента MTV Мину Лефевр (Mina Lefevre). ИТ-гиганты видят здесь потенциал для роста и дополнительные возможности монетизации.

Однако опрошенные «Теле-Спутником» эксперты оценивают перспективы Apple осторожно. По словам Карена Казаряна, главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), Apple TV остается весьма ограниченной и закрытой платформой. «В части устройств в сегменте лидирует Amazon и Roku, в плане контента кажется недосягаемым Netflix. Компании, скорее всего, придется делать выбор между организацией универсальной открытой платформы (что Apple не очень любит) или созданием собственного стримингового сервиса (что до сих пор не получалось, в частности из-за сопротивления правообладателей) с эксклюзивным контентом. Такая воможность, безусловно, существует, особенно если проект станет для компании приоритетным, благо Apple обладает огромным объемом свободных финансов. Однако до сих пор такого приоритета замечено не было», — сказал Карен Казарян.

Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» называет выход Apple на рынок ТВ-контента громким заявлением, не имеющим видимых последствий для российского рынка — ни в плане производства контента, ни в плане сервиса, ни даже в плане устройств. «Даже Netflix, который считается пионером производства независимых сериалов высокого качества для своей платформы, до сих пор занимает мизерную долю в общем объеме телепроизводства. iTunes и без нововведений занимает свою устойчивую долю в продаже фильмов в мире и в России, при этом на iOS и Apple TV последнего поколения представлены приложения российских онлайн-кинотеатров, где уже есть не только VOD, но и OTT-сервисы с линейным контентом. А на уровне "железок" тоже прорыва ожидать не стоит. За все время в России продано не более пары сотен тысяч приставок от Apple», — отметил он.

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