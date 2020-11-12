ТВ в Таджикистане: движение вслепую

В республике работают пять региональных телеканалов, принадлежащих государству.

Блуждание в потемках, самоцензура и безденежье частных телеканалов – таковы сегодняшние реалии телевидения в Таджикистане. И если в середине нулевых это еще можно было объяснить недавно закончившейся гражданской войной, то в конце десятых уже не находится никаких разумных объяснений.

Сегодня в Таджикистане нет ни одной частной телерадиокомпании, которая вещала бы на всю республику. Такая роскошь доступна только государственным телеканалам. Их сейчас насчитывается восемь.

Кроме того, в республике работают пять региональных телеканалов, принадлежащих государству.

По официальной статистике, в стране сегодня насчитывается более 60 региональных телерадиокомпаний – как частных, так и государственных. Но, по данным общественной организации "Хома", занимающейся профессиональным развитием СМИ, число реально работающих частных независимых каналов не превышает двух десятков.

Кабель и спутник: сервис на грани сельпо

В крупных городах Таджикистана хорошо развивается кабельное вещание. В среднем в таких городах работают по две-три кабельные компании, предлагающие своим абонентам примерно одинаковый набор каналов. О большой конкуренции говорить не приходится. Некоторые операторы привлекают внимание зрителей, транслируя в открытом доступе собственные телеканалы. Например, у компании АНТ, работающей в Согдийской области, есть три собственных телеканала – АНТ, "АНТ-Кино" и "АНТ-музыка". Помимо них оператор транслирует 100 мировых, девять государственных и четыре местных телеканала.

Многие предпочитают покупать комплекты российских спутниковых операторов типа "Триколора". Некоторые покупают их в самом Таджикистане, а некоторым присылают родственники, уехавшие на заработки в Россию. Такие комплекты настолько распространены, что баланс на их картах можно пополнить через электронные терминалы на территории страны.

Кабелем и спутником дело и ограничивается. Интернет-телевидение в стране вообще не развито, разве что некоторые государственные каналы дублируют свое вещание в сети. Ни услуг IPTV, ни ТВ по технологии OTT провайдеры не предоставляют.

Что смотрят таджикистанцы

"Наиболее популярны у населения российские каналы, Euronews, BBC и CNN, – рассказала "Кабельщику.Евразия" директор ОО "Хома" Шахло Акобирова. – Но кроме того, большим спросом и успехом пользуется сеть иранских каналов – это телесериалы на фарси, кухня, детские программы. Это не каналы из Ирана, это каналы, которые создаются иранцами, например, в Европе или в арабских странах. Причина понятна: фарси и таджикский – это фактически один язык. Вообще, предпочтения конечно меняются. Если 15 лет назад был большой спрос на каналы со спутника "Ямал", то сейчас в пакеты кабельного ТВ входит немало каналов cHotbird".

Таджикские телеканалы такой популярностью похвастаться не могут. По словам Шахло Акобировой, они просто не знают, что именно нужно их аудитории. Дело в том, что в Таджикистане до сих пор не существует ни одного измерителя, показывающего рейтинг местных телеканалов. Нет ни одной компании, которая изучала бы спрос аудитории. Все восемь государственных каналов могут предоставить лишь цифры о покрытии – 80-90% территории страны. Но по этим цифрам судить об их реальном проникновении невозможно. Получается, что все телевидение в стране развивается вслепую, не понимая, ни кто их целевая аудитория, ни чего она хочет.

Несмотря на хорошее техническое оснащение госканалов, они явно проигрывают в популярности местным независимым телекомпаниям. В стране нет частных каналов, которые финансировали бы олигархи или бизнес, и им приходится выживать за счет рекламы. Но наибольшая часть рекламы уходит опять-таки на республиканские каналы, которые и так финансируются государством. Технику местные телекомпании приобретают либо за счет небольших грантов, либо за счет банковских кредитов.

Государство и ТВ: и не друг, и не враг, а так…

По словам Шахло Акобировой, государство практически не вмешивается в работу телеканалов – те просто не дают для этого повода.

"По большому счету такой цензуры нет, чтобы говорили "это показывай, это не показывай", – объясняет глава ОО "Хома". – Сами телекомпании довольно лояльны, они не показывают смелые, серьезные материалы. Это больше событийные репортажи, новости. Глобальные проблемы, сюжеты о которых могли бы насторожить государство, не освещаются. Это самоцензура, своего рода инстинкт самосохранения".

Зато государство подложило другую свинью телекомпаниям. Это обязательное лицензирование аудиовизуальной продукции.

"Каким образом аудиовизуальное произведение может относиться к лицензируемым видам деятельности, осуществление которых может повлечь за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Таджикистана?" – задается в своей статье вопросом юрист "Хомы" Ранжет Ятимов.

По его словам, процесс получения лицензии непрозрачен донельзя, забюрократизирован и затянут. Претендентам на лицензию приходится консультироваться не в уполномоченном органе, а у своих коллег, уже получивших заветную бумажку. Сроки рассмотрения заявления – календарный месяц – никогда не соблюдаются, потому что соответствующая комиссия собирается лишь раз в полгода.

Результат – производить качественный аудиоконтент в Таджикистане практически некому. Электронные СМИ вынуждены незаконно использовать произведения интеллектуальной собственности других стран, на что они не имеют никакого права. Сейчас на эту проблему закрывают глаза, но рано или поздно до таджикистанских СМИ доберутся европейские юристы, и республике придется соблюдать нормы Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Что тогда будет – можно только представить.

Если подвести краткий итог, то главные проблемы таджикского телевидения – это слабый контент и низкий профессиональный уровень работников телекомпаний. И пока либо государство, либо сами телевизионщики не начнут вкладывать деньги в медиаизмерители, все так и будет оставаться на сегодняшнем уровне. Без четких целей и ориентиров конкурентоспособность не появится. И война тут ни при чем. Она закончилась почти 20 лет назад, и за это время можно было бы создать телевизионный рынок, который работал бы по законам рыночной экономики.

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