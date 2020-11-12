Названы особенности ТВ в Туркменистане

Из-за закрытости Туркменистана сложно сказать, сколько именно операторов предоставляют сегодня услуги кабельного и IP-телевидения.

Семь государственных каналов, ни одного частного, полный контроль власти над формированием пакетов операторами кабельного телевидения, громкая борьба со спутниковыми тарелками… О Туркменистане мало что известно, но то, что известно, позволяет назвать ситуацию с телерынком в этой стране беспросветной.

Семеро по лавкам

В историческом плане туркменскому телевидению повезло меньше всего по сравнению с другими постсоветскими государствами. Оно никогда не знало, что такое независимость. Туркменские зрители ни разу не видели передач местных частных телекомпаний. Отечественные каналы полностью контролирует государство. Сегодня их семь: информационный Türkmenistan, общественный Altyn Asyr, культурный Miras, музыкальный Türkmen owazy, развлекательный Yaşlik, городской Aşgabat и спортивный Türkmenistan-Sport.

С представителями властей или участников телерынка Туркменистана "Кабельщику.Евразия" связаться не удалось, но директор "Радио Азатлык" (туркменская служба "Радио Свобода") Фаррух Юсупов охотно обрисовал нам ситуацию в телевизионной отрасли республики.

"Как мне рассказывают жители Туркмении, с которыми я общаюсь, эти каналы никому не интересны, – говорит Юсупов. – Там нет никаких развлекательных передач, никаких информационных программ, дающих объективную информацию о том, что происходит внутри страны и за её пределами. И поэтому эти каналы непопулярны. Единственное, что смотрят туркменские телезрители, - это информационные передачи государственного канала, для того чтобы узнать, что сегодня придумало правительство, какие законы подписаны, каких чиновников поменяли".

Из-за закрытости Туркменистана сложно сказать, сколько именно операторов предоставляют сегодня услуги кабельного и IP-телевидения. Точно известно, что государственный оператор "Туркментелеком" предоставляет жителям республики интернет и IPTV по технологии ADSL. В Ашхабаде такие же услуги по тем же ценам предоставляет Ашхабадская городская телефонная сеть (АГТС). Максимальная скорость – 2 мегабита в секунду. Самый крупный телевизионный пакет, по официальным данным, – более 140 каналов, в том числе 25 – в HD. Цена составляет от 12 до 60 манатов в месяц ($3,5-17 по официальному курсу, $0,6-3– по реальному).

Спутниковые тарелки – зло

За последний год ситуация с телевидением в Туркменистане кардинально ухудшилась. Летом прошлого года президент республики Гурбангулы Бердымухамедов объявил о прекращении финансирования телевидения и радио. Падение интереса к государственным электронным СМИ вызвало резкую критику с его стороны. В частности, президент выражал недовольство темпами развития отечественного телевидения. Его не устраивало, что население предпочитает смотреть программы, фильмы и шоу российского и турецкого производства. Прекращение финансирования будет поэтапным, с этого года (возможно, оно уже началось), и должно завершиться в течение четырёх лет.

В прошлом же году в стране стартовала масштабная кампания по принудительному демонтажу тарелок спутникового телевидения. Началось всё ещё несколько лет назад в крупных городах. Власти посчитали, что бесчисленные тарелки на стенах домов уродуют город.

"У власти, в частности, у руководителя республики какое-то своё видение эстетики обустройства городов, – рассказывает Фаррух Юсупов. – И поэтому они уже несколько лет повсеместно борются против спутниковых антенн. Как мне рассказывают наши корреспонденты, в городах всё ещё можно увидеть отдельные спутниковые антенны. Но они принадлежат чиновникам – влиятельным людям, которым общие законы не писаны".

Жителям Ашхабада и крупных городов ничего не остаётся, кроме как переходить на кабельное и IP-телевидение. Преподносится это в выгодном для властей свете.

"Высококачественное телевидение с массами дополнительных функций, таких, как запись и перемотка телевизионного контента, широкий выбор телеканалов, в числе которых ведущие развлекательные, новостные и тематические каналы Европы, Азии и Америки, а также финансовая доступность услуги, стремительно вытесняют частное спутниковое телевидение в городах", – цитирует старожила Ашхабада Аннаберды Агаева издание sng.today.

В июне этого года подобная кампания развернулась и в мелких населённых пунктах. После демонтажа установленных спутниковых антенн представители местной власти проводят с населением разъяснительную работу, призывая их не устанавливать антенны снова. По данным "Радио Азатлык", хякимлики (главы местных администраций) проводят собрания с руководителями бюджетных учреждений и требуют от них обеспечить отказ подчинённых от просмотра иностранных телеканалов и установки спутниковых тарелок, а также добиться ликвидации уже установленных антенн.

"В сельских местностях, в районах, в райцентрах - уже практически нигде нельзя увидеть спутниковые антенны, – утверждает Юсупов. – Но в дальних сёлах, куда мало ступает нога чиновника, жители ещё устанавливают антенны. Потому что их мало кто навещает".

Новая кампания по ликвидации спутникового ТВ совпала с резким падением цен на газ и обрушением экономики Туркменистана, для которого экспорт голубого топлива был главной статьёй доходов. Случайно это или нет, остаётся только догадываться.

Учим язык по телепрограммам

До недавнего времени купить спутниковую тарелку и тюнер могла себе позволить любая средняя туркменская семья. Но сегодня экономика страны стремительно катится вниз, и для рядового туркмена это оборудование уже не столь доступно. Если раньше официальный и неофициальный курсы доллара разнились в полтора раза, то сейчас – в шесть-восемь раз. Кроме того, до 2016 года туркмены могли настраиваться на различные российские спутники и казахский KazSat. Но затем их заставили купить новые тюнеры и перейти на туркменский спутник "Туркмен Алем". А после того, как они купили эти новые тюнеры, с 95% домов заставили снять спутниковые антенны.

Стоит напомнить, что спутник "Туркмен Алем 520Е" был запущен в космос весной 2015 года, а в марте 2017 года Туркменистан перевел на него все свои трансляции с российского спутника "Ямал-401". Кстати, в середине июля этого года компания "Туркмен хемрасы", которая занимается коммерциализацией полезной нагрузки национального космического аппарата, с гордостью объявила, что в три раза увеличила эффективность использования его ресурса. Специалисты установили комплекс коммуникационных систем, с помощью которого радиосигнал преобразуется и передается на спутник через каналы FSS. Телепорт позволяет осуществлять мультиплексирование, модуляцию каналов спутника, осуществлять ретрансляцию c использованием антенны в Ku-диапазоне.

Сообщалось также, что "Туркмен Алем" обеспечивает трансляцию не только семи каналов туркменского гостелевидения, но также и частных телеканалов, в частности, компаний Исламских республик и стран Персидского залива. Ведутся переговоры об аренде транспондеров с турецкими вещательными компаниями.

Тем не менее, в результате "антитарелочной кампании" жителям Туркменистана приходится сильно умерять свои зрительские аппетиты. Ещё недавно тем, кто знает английский, был доступен BBC, они могли узнавать, что происходит за пределами страны. Говорящие по-русски могли смотреть Euronews или Deutche Welle. Теперь же со спутниковым ТВ ведется борьба, а "ассортимент" кабельных операторов жёстко контролируется государством. По одному звонку руководство оператора может выкинуть из пакета любой канал.

Власти стремятся контролировать телеконтент на законодательном уровне. Например, в январе этого года Гурбангулы Бердымухамедов подписал закон, запрещающий показывать в фильмах и ТВ-программах секс, насилие и вредные привычки. Закон направлен на "обеспечение защиты несовершеннолетних лиц от распространения публичной информации, оказывающей негативное воздействие на их физическое, умственное или нравственное развитие, особенно связанной с распространением информации порнографического и (или) насильственного характера и информации, поощряющей вредные привычки".

В документе говорится, что запрет таких материалов обусловлен защитой национальных интересов. Это один из тех видов цензуры, которые признаются властями официально.

Что касается телевидения соседних стран, то сегодня его могут смотреть лишь жители приграничных районов, таких, как Дашауз, Лебаб, Чарджоу. Здесь доступны узбекские каналы. В Балканабаде можно также получать сигналы из Казахстана. Южные регионы Туркменистана, в том числе и Ашхабад, могут поймать сигнал иранского телевидения, но из-за языкового барьера оно не очень популярно.

В нынешние пакеты кабельного телевидения входит очень много российских каналов. Однако в последние годы молодёжь все меньше говорит на русском языке, поэтому эти каналы более популярны у старшего поколения.

"Но я разговаривал с нашим корреспондентом, он говорит, что российское телевидение тоже стало несмотрибельным, так как там всё время одно и то же – то они с украинцами поссорятся, то они с американцами борются, – рассказывает Фаррух Юсупов. – Всё время одни и те же темы, и очень мало развлекательных передач. Туркмены сегодня, когда в стране кризис, когда в стране трудности, пытаются искать отдушину в развлекательных передачах. На русском телевидении таковых практически нет. Поэтому жители северных регионов больше смотрят узбекское и казахское телевидение. Очень популярно по всей стране и турецкое ТВ. В некоторых регионах в пакеты кабельного телевидения входят до 60 турецких каналов. Туркмены турецкий язык понимают даже лучше, чем казахский или узбекский. Молодёжь, тинейджеры в последние годы стали очень хорошо говорить на турецком языке из-за того, что очень много смотрят турецкое телевидение".

Интернет не спешит

Мобильный интернет в республике присутствует. По официальным данным, 70-75% населения могут выходить в сеть со смартфонов, если, конечно, они в состоянии платить за доступ. Цена за месяц в зависимости от провайдера – 150-250 манатов при среднем доходе в 1000-1200 манатов (официальный курс доллара – 3,5 маната, реальный – около 20 манатов). Но по скорости интернета Туркменистан занимает 198 место среди 200 стран, в среднем скорость соединения не превышает полмегабита в секунду. При таких скоростях онлайн-телевидение особо не посмотришь.

Кроме того, очень многие зарубежные информационные ресурсы на территории Туркмении заблокированы. И если раньше на любом рынке за небольшие деньги можно было установить на смартфон VPN, то теперь власти борются с ним не менее активно, чем со спутниковым ТВ. Пользователей предупреждают: если у вас найдут на смартфоне VPN, вам отключат интернет вообще.

Итак, у туркменского зрителя на сегодня выбор телеканалов не слишком велик. 140 каналов, предлагаемых госоператором, – неплохо, но альтернативы им, похоже, не существует, в первую очередь из-за государственного давления. И никакой надежды на то, что ситуация улучшится хотя бы в не очень далёком будущем, пока нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!