Телевизор больше не показывает — что делать

На современное электрооборудование обычно дается двухлетняя гарантия.

Проблема может быть связана с неправильными настройками или неисправностью самого ТВ.

Нет картинки на телевизоре — что делать?

По возможности подключите к телевизору игровую консоль или DVD-плеер. Если изображение не воспроизводится и в данном случае, дело не в телевизионном приеме. Если вы не можете даже открыть меню с помощью пульта дистанционного управления, скорее всего, эта неисправность связана с комплектующими телевизора.

На современное электрооборудование обычно дается двухлетняя гарантия. Если ваш телевизор все еще находится в этом гарантийном периоде, вы можете подать заявку на бесплатную замену или ремонт. Если телевизор больше не находится на гарантии и был выпущен уже несколько лет назад, ремонт будет оправдан лишь в редких случаях.

Телевизор не работает: проблемы с кабелем

Если вы подключаете PlayStation, Xbox или DVD-плеер к телевизору и не получаете изображения, возможно, что вы выбрали неправильный вход на телевизоре. Для этого в основном используется несколько входов AV и HDMI.

Если для передачи данных применяется HDMI-кабель, он может быстро стать неисправным. Контакты кабелей HDMI быстро стираются при частом включении и отключении. Если вы часто сворачивает кабель, он может сломаться под пластиковой оболочкой. Попробуйте заменить провод и снова попробовать включить телевизор — во многих случаях это помогает.

Проблемы с цифровым ТВ

Еще одна распространенная причина, по которой перестали работать многие телевизоры — повсеместный переход на цифровое телевидение. Однако его не поддерживают только старые модели, которые не умеют принимать сигнал DVB-T2. И то — скорее всего, на экране будет уведомление об отключении аналогового вещания. В любом случае, советуем проверить, работает ли ваш ТВ с «цифрой», и в случае необходимости приобрести цифровую приставку или новый телевизор.

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