В чем особенности телеканалов о путешествиях

Каналы о путешествиях действительно будут идти в сторону создания интересных для телезрителя документальных фильмов и наращивания технической эффективности.

Посвященные исключительно путешествиям телеканалы стали активно развиваться в начале десятилетия. Шесть крупных игроков плотно заняли свое место в сегменте тревел-каналов и создается ощущение, что телезрителям их вполне достаточно. К тому же популярные передачи о путешествиях есть в эфирных сетках многих общедоступных и платных телеканалов.

Однако тенденция ко все более узкой специализации диктует свои законы телевизионным путешествиям. И если тревел-каналам нужны новые зрители, то их стоит поискать в узкоспециализированных темах.

ПАРАД ГЛАВНЫХ ТРЕВЕЛ-КАНАЛОВ

В списке 20 общедоступных российских телеканалов есть музыкальный и спортивный. Но нет ни одного, полностью посвященного путешествиям.

На платном телевидении первый большой канал о путешествиях появился в 1998 году — им стал популярный мировой бренд Travel Channel. Причем примерно до 2004 года он вел трансляцию на английском и в целом не оказывал существенного влияния на зрительские предпочтения: в то время главной тревел-передачей была «В поисках путешествий» с понятным Михаилом Кожуховым.

Ландшафт начал меняться в конце нулевых и начале 10-х годов XXI века.

В 2009 году в России появились сразу три канала, рассказывающих о новых точках на карте путешествий. В апреле права на вещание французского канала Escale получила медиагруппа «Плеадос»: еще один западный бренд, но сугубо европейский, мог бы отлично дополнить Travel Channel, однако дистрибуторы так и не локализовали контент. До февраля 2015 года он вещал на французском, а потом закрылся. Его исчезновения, кажется, никто и не заметил.

По-настоящему на монополию Travel Channel покусился канал «Телепутешествия» (принадлежит «Первому ТВЧ»), который начал работу в мае 2009 года. Своего контента на телеканале было мало: в основном транслировались качественные передачи известных производителей.

Одновременно с «Телепутешествиями» на спутниках Hot Bird-6 и «Ямал-201» холдинг Bridge Media запустил Russian Travel Guide (RTG). Телеканал рассказывает о туризме и путешествиях по России и транслируется на двух языках — русском и английском. Весь контент — собственного производства. Через месяц после запуска директор холдинга Федор Стрижков в интервью Rata-News рассказывал, что RTG вещает на 4,5 млн российских и 2 млн европейских абонентов.

Ключевой для современного российского телевидения канал сегмента появился в начале 2010-го. «Моя Планета» был создан с использованием ресурса ВГТРК и сразу взял мощный старт. Среди ведущих — Екатерина Коновалова и Михаил Кожухов, хорошо известные зрителям по эфирам федеральных телеканалов. «Моя Планета» задумывался как конкурент общепозновательному Discovery. В описании телеканала до сих пор говорится, что он рассказывает о путешествиях, истории и науке. Но по факту научно-популярные передачи занимают периферийное место в эфирной сетке, и «Моя Планета» специализируется в первую очередь на путешествиях с акцентом на активный отдых и этнографию. Рейтинги телеканала росли стремительно. Уже в марте 2011 года, менее чем через полтора года после запуска, данные TNS Россия свидетельствовали: это самый быстрорастущий нишевый канал. По среднесуточному охвату он опередил российский «Охота и рыбалка» и зарубежные National Geographic и Viasat Explore. Сейчас телеканал есть в пакетах всех крупных операторов, кроме МТС.

По объему аудитории «Моя Планета» занимала 6-е место среди всех тематических каналов, вещающих в России (данные TNS, ноябрь 2015 года — январь 2016 года), обгоняя все остальные познавательные телеканалы.

В 2012 году в сегменте тревел-каналов случился скандал. В декабре дистрибутор Travel Channel компания «Макс Медиа+» неожиданно для всех разорвала соглашение с телеканалом, и он прекратил вещание в пакетах операторов платного ТВ. Параллельно практически из ниоткуда появился и начал вещание Travel+Adventure — как позже выяснилось, это российский телеканал, который транслирует контент, купленный у Endemol, CABLEreadу и других производителей. Такая рокировка вызвала слухи, что это Travel Channel провел ребрендинг и теперь вещает под новым именем.

Между тем Travel Channel нашел нового партнера почти сразу — им стала компания Media Broadcasting Group — и весной возобновил трансляцию в России со спутников Intelsat 15 и Horizons 2. А настоящий ребрендинг канала прошел в 2013 году. Накануне европейского бродкастера Travel Channel, который и осуществлял вещание в России, купил американский холдинг Scripps Network Interactive (компания, собственно, и создала этот телеканал в 1989 году, но занималась его трансляцией только в США). Американцы обновили бренд и пересмотрели эфирную сетку Travel Channel во всех странах вещания.

В 2013 произошло еще одно событие: «Первый ТВЧ» добавил в свою группу телеканал Teletravel HD. «Он создавался как самостоятельный телеканал, а не зеркальная версия SD-канала [«Телепутешествия»]. Это был ответ на потребности зрителей и операторов», — рассказал «Теле-Спутнику» директор службы рекламы и продвижения «Первого ТВЧ» Антон Бельчиков.

После этого серьезных изменений в сегменте каналов о путешествиях не происходило. И шесть главных тревел-каналов крепко утвердились в российском телеэфире. Между ними протиснулись несколько сугубо нишевых, но серьезного влияния на общую картину они не оказывают.

ПУТЕШЕСТВИЯ И ОПЕРАТОРЫ

Телеканалы о путешествиях предлагают все операторы платного телевидения. Больше всего таких каналов у «НТВ-Плюс». Если не брать во внимание совсем тощий пакет «Экономный», то в «Базовом» оператор предлагает четыре тревел-канала, включая два узкоспециализированных («Морской ТВ» и Ocean HD). При этом у «НТВ-Плюс» есть тематический пакет «Познавательный» (единственный подобный пакет среди всех крупных операторов), где расположились «Моя Планета» и RTG.

Teletravel HD

• 245 часов премьерного контента в год;

• 5% собственного контент,

• 95% закупного;

• месячный охват зрителей (без учета «Триколор ТВ») — 1,7 млн человек (данные TNS);

• охват зрителей среди абонентов «Триколор ТВ» — 18,9 млн человек;

• ближайшие премьеры: проекты «Отпуск мечты» и «Странные игры».

Меньше всего тревел-канал у «Ростелекома: если считать Travel+Adventure и Travel+Adventure HD как один канал, то абонентам оператора доступны всего два телеканала о путешествиях.

Операторы стараются добавить телеканалы о путешествиях в основной пакет. У МТС и «Триколор ТВ» вообще все тревел-каналы входят в базовый набор. «Ростелеком» за дополнительную плату позволяет абонентам смотреть версию Travel+Adventure в формате высокого разрешения.

Исключение из правил составляют спутниковый оператор «Телекарта» и видеосервис Megogo. Абоненты этих операторов могут смотреть тревел-каналы только в расширенном пакете.

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ НА ТРЕВЕЛ-КАНАЛАХ

Рынок платного ТВ, кажется, доверху насыщен темой путешествий. Главные тревел-каналы стремятся охватить максимально большую аудиторию.

«Моя планета»

• 20 часов премьерного контента в год;

• 75 млн зрителей (данные TNS Russia);

• 30% собственного контента, 70% закупного;

• ближайшие премьеры: «Охота на рыбалку» с Вилле Хаапасало, «Мнимый больной, или Путешествия ипохондрика».

«Моя планета», по собственным оценкам, предлагает 520 часов уникального контента в год. Тематика широкая: есть образовательные программы о географии, передача «Планета вкусов» для любителей фуд-туризма. В июле 2016 года появился проект «Дикарь» о путешествиях в малоизвестные уголки страны, а в преддверии Евро-2016 «Моя Планета» купила у BBC One права на программу «Дэвид Бекхэм: Реальная Любовь» (знаменитый футболист ездит по странам третьего мира и гоняет мяч с местной детворой). В новом сезоне здесь стартуют два новых проекта: «Мнимый больной, или Путешествия ипохондрика» с Андреем Панкратовым и «Охота на рыбалку» с Вилле Хаапасало.

Travel+Adventure

• 400 часов премьерного контента в год;

• 25 млн зрителей (данные телеканала);

• 100% закупной контент;

• ближайшие премьеры: проект «Путешествие

• с натуральным блондином», новый сезон «Куда подальше».

Travel + Adventure показывает 400 часов премьерного контента. «Теле-Спутнику» в пресс-службе телеканала рассказали, что все программы закупные, но они проходят несколько стадий строгого отбора, чтобы канал мог предложить телезрителю уникальный в своем сегменте продукт. Тщательная работа отборщиков, действительно, заметна: в эфирной сетке встречаются хорошо известные тревел-бренды (Lonely Planet) и громкие имена (писатель Стивен Фрай и модель Кейт Пек).

«Телепутешествия»

• 250 часов премьерного контента в год;

• 20% собственного контента, 80% закупного;

• месячный охват зрителей (без учета «Триколор ТВ») — 1,9 млн человек (данные TNS);

• охват зрителей среди абонентов «Триколор ТВ» — 32,4 млн человек;

• ближайшие премьеры: проекты «Отпуск мечты» и «Странные игры».

В эфире «Телепутешествий» в этом году покажут 250 часов эксклюзивного контента. «Это телеканал в первую очередь о путешествиях по всему миру, в том числе и о гастрономическом туризме, который сейчас стал неотъемлемой частью любой поездки», — так характеризует телеканал Антон Бельчиков, директор службы рекламы и продвижения «Первого ТВЧ». Другой канал телекомпании — Teletravel HD — «для энергичных путешественников, предпочитающих экстрим, яркие эмоции». По словам представителя компании, он рассчитан на мужчин и женщин, но с акцентом на мужскую аудиторию.

В «Первом ТВЧ» рассказали, что сейчас идет работа над крупным проектом собственного производства для Teletravel HD. А «Телепутешествия» скоро начнут трансляцию седьмого сезона программы «Энтони Бурдэн. Неизведанные края».

ЭТОГО ХВАТИТ?

На сайте «Отзовик» отмечено всего три тревел-канала. Оценок у них не-много, но общие рейтинги достаточно высокие. «Мою планету» отметили 29 телезрителей, из них 13 поставили каналу высшую оценку — пять звезд, а 11 человек оценили канал на «четыре». У Travel+Adventure 14 отзывов — 12 «пятерок» и 2 «четверки». Для сравнения: федеральные телеканалы на «Отзовике» набирают несколько сотен оценок. Популярные тематические собирают несколько десятков отзывов: у «Нашего Футбола» 60 оценок, у Disney — 75.

Складывается впечатление, что зрители смотрят каналы про путешествия не часто, но с любовью и интересом. Тем более что тревел-программы можно встретить в сетке многих федеральных и платных каналов, которые не специализируются на этой теме. По данным сайта tv.com, в топ-5 самых популярных передач о путешествиях нет ни одной, снятой для тревел-канала. На первом месте проект Chopped телеканала Food (принадлежит Scripps Networks Interactive), второе занимает Anthony Bourdaun: Parts Unknown, снятый для CNN (в России его показывает канал «Телепутешествия»). Только на седьмом месте рейтинга находится Bizarre Foods with Andrew Zimmern («Необычная еда») от Travel Channel.

Travel Channel

• 400 часов премьерного контента в год;

• 85% собственного контента, 15% закупного;

• ближайшие премьеры: программы «Пятизвездочные секреты», «Жизнь в бревенчатом домике».

Русскоязычных программ в рейтинге нет, но на ум сразу приходит хитовая «Орел или решка», которая выходит на общедоступном телеканале «Пятница!» На «Отзовике» программа получила рекордные 303 отзыва (больше только у «Дом-2») и рейтинг в 4,5 звезды из 5 возможных.

Помимо программ, снятых для общепознавательных, новостных, развлекательных и других тематических телеканалов, косвенно аудиторию тревел-каналов отъедают видеоблогеры. Любителю сложно сделать документальный фильм или познавательную программу, а взять камеру и снимать свои путешествия — легко. В каталоге YouTube по запросу «путешествия» находится 10 тысяч каналов. Среди них есть путешествия на любой вкус: девушка-дальнобойщица снимает свои поездки, молодой человек путешествует без денег, популярный ведущий юмористической интернет-передачи «+100500» ездит по миру, матерится и показывает всякие интересности типа дома Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие». По телевизору такого не увидишь, а в Интернете такой контент собирает десятки и сотни тысяч просмотров.

МЕНЬШЕ ПУТЕШЕСТВИЙ, БОЛЬШЕ ТУРИЗМА

Несмотря на насыщенность темы путешествий в медиасреде, эксперты, которых опросил «Теле-Спутник», сходятся во мнении, что телевещание в принципе может принять еще не один тревел-канал. «На первый взгляд, практически все ниши [в теме путешествий] заняты. Но поиск или создание новых ниш — это и есть тот вызов, который несколько лет назад приняли многие сегодняшние лидеры», — говорит генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов. По его словам, на телевидении не хватает контента, который бы рассказывал о путешествиях с животными, о поездках к святым местам разных религий, детском и спортивном туризме.

По мнению эксперта «НТВ-Плюс» Любови Кузнецовой, основные тревел-каналы дают мало информации, которая была бы полезна для туристов. Вместо них — программы о кулинарных традициях разных стран мира и им подобные. «На российском телерынке не хватает телеканала для туристов-путешественников, который бы целиком специализировался на полезной для них информации.

К такой информации можно отнести варианты маршрутов и транспорта, которыми можно добраться до пункта назначения, сведения о прокате автомобилей, аренде гостиниц, включая рейтинги, сравнения, отзывы и так далее», — отмечает представитель «НТВ-Плюс». Она добавляет, что именно этот пробел заполняет популярная программа «Орел или решка».

Светлана Борисова, программный директор ГК «Орион» («Телекарта»), также считает, что, несмотря на широкий выбор тревел-телеканалов, появление новых возможно и даже желательно. И опять же новым производителям контента лучше ориентироваться на прикладную пользу. «Существующие тревел-телеканалы

в основном рассказывают о путешествиях в одиночку, будь то познавательный, кулинарный, экзотический и другие виды туризма. При этом зрителей часто волнует вопрос: куда поехать и как организовать семейный отдых с детьми», — добавляет Светлана Борисова. Перспективной нишей она считает тематику семейных путешествий и качественный контент о внутреннем российском туризме.

Сами тревел-каналы стремятся, скорее, удивить техническими возможностями. Они активнее других тематических коллег переходят на вещание в формате HD. В Индии, например, первым каналом высокого разрешения стал телеканал о путешествиях Тravelxp. В США National Geographic объявил о начале съемок документального фильма для устройств виртуальной реальности — об африканских рейнджерах, которые защищают слонов от браконьеров.

Виктор Чеканов из Megogo также считает, что виртуальная реальность может стать одной из форм подачи контента, которую могут взять на вооружение тревел-каналы. «Не просто продемонстрировать Эльбрус на экране, а показать его панорамно в 360 градусов через VR-очки», — говорит он.

И по всей видимости, каналы о путешествиях действительно будут идти в сторону создания интересных для телезрителя документальных фильмов и наращивания технической эффективности.

А туристам, которым важна прикладная и полезная информация о том, как провести отпуск, придется подождать своего канала.

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