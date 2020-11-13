Как работают операторы на телерынке Кыргызстана

Число пользователей многоканального эфирно-кабельного телевидения за 2016 год составило 62471 абонентов.

В первой части нашего монументального обзора мы вспомнили историю становления телевизионного рынка в республике с момента обретения ею независимости. Теперь пришло время более подробно изучить, что же мы в итоге имеем на сегодняшний день. Для начала рассмотрим ситуацию с операторами.

Согласно результатам исследования аудитории, проведенного в ноябре 2014 года фондом "Сорос-Кыргызстан", общий уровень технического проникновения телевидения в республике достигал на тот момент 80%. В целом по стране среди платного ТВ наибольшим спросом пользовалось спутниковое телевидение – им пользовались 10,9% населения (41,3% из них пользовались спутниковой тарелкой). Кабельное смотрели 3,7%, IPTV - 1,7%.

В мае 2017 года заместитель министра культуры, туризма и информации Кыргызстана Айнура Темирбекова говорила о том, что 200 тысяч домохозяйств из 1,383 млн (14,5%) смотрят спутниковое телевидение. "Для них мы расширили количество телеканалов, чтобы они могли смотреть и кыргызские телеканалы. Сколько семей пользуются кабельным или интернет-телевидением или не смотрят телевизор вообще, мы точно не знаем", - в частности, рассказала тогда замминистра.

Согласно данным Государственного агентства связи (ГАС), число пользователей многоканального эфирно-кабельного телевидения за 2016 год составило 62471 абонентов, число абонентов спутникового вещания - 6468, абонентов IPTV - 16120, абонентов цифрового вещания по технологии MMDSMWS (MVDS) - 18568. Объем услуг по телевещанию за 2016 год составил 949,1 млн сом (примерно $14 млн).

Согласно информации из реестра лицензиатов, в Кыргызстане официально действуют:

- два оператора кабельного вещания: "Ала ТВ" и "Долон ТВ";

- пять операторов, имеющих IPTV-лицензии: "Кыргызтелеком", ITV. KG, Inform Communications, "Акнет", "Сайма Телеком" (но услугу IPTV предоставляют большинство интернет-провайдеров, имеющих лицензии на телерадиовещание и на услуги электросвязи, такие как "ЭлКат", "Мега-Лайн", "КырРосКом", "Онлайн ТВ", FastNet);

- три оператора спутникового вещания: BSAT, "Статер" (бренд aitv) и "Спутниковые и охранные технологии NetPlanet".

На данный момент на рынке телевидения и интернета Кыргызстана действуют 77 лицензий на телерадиовещание, включая создание программ, передач и их распространение, 119 лицензий на деятельность в области передачи данных, 15 – на распространение программ и 74 – на оказание услуг телематических служб. Основная масса операторов платного телевидения и интернет-провайдеров располагается в Бишкеке, часть имеет представительства в Оше и Джалал-Абаде и охватывают вещанием именно эти города. Практически все населенные пункты страны покрывает лишь государственный оператор "Кыргызтелеком".

Стоимость различных тарифных пакетов у операторов сильно разнится в зависимости от количества каналов, а в случае некоторых провайдеров в цену также входит стоимость интернет-трафика и возможного дополнительного оборудования. Правильнее будет сказать, что телевидение часто идет в придачу к интернету, иногда даже бесплатно. То есть абоненты непосредственно за телевидение не привыкли платить те деньги, которые ждали бы от них телеканалы.

Все операторы продают оборудование для подключения интернета и ТВ, у некоторых можно взять его в аренду. За подключение, чаще всего, взимается единовременная плата. Многие операторы предоставляют также услуги IP-телефонии, то есть предлагают абонентам полноценный triple play.

Некоторое время назад на рынок Кыргызстана пытался выйти российский оператор "Орион" со своим спутниковым проектом, но проект пришлось закрыть в 2017 году. Как говорили представители "Ориона", главной причиной стала неподъемная конкуренция с IPTV-операторами, которые предоставляли услугу телевидения бонусом. Услуга "чистого" телевидения оказалась нерентабельной на кыргызском рынке. Также представители российского оператора рассказывали о проблеме пиратства, сетуя на то, что в Бишкеке можно на обычную телевизионную антенну принимать 84 телеканала, из которых добрый десяток в HD-качестве, 99% контента при этом пиратские.

"Кыргызтелеком"

Государственный оператор связи ОАО "Кыргызтелеком" (провайдер JET) предоставляет услугу доступа в интернет через свою телефонную сеть по технологии ADSL. В 2011 году его абоненты получили доступ к цифровому телевидению под брендом ZOR TV. Компания стала первым оператором, который предоставил абонентам услугу полнофункционального интерактивного IPTV в составе triple play. Абонентская плата установлена в размере 525 сом (менее $8) за 64 канала (35 киргизских, 4 европейских и 25 российских). Охват - шесть из семи областей (не присутствует только в Таласской области).

"Долон ТВ"

Один из первых в стране операторов кабельного и спутникового цифрового телевидения "Долон ТВ" оказывает услуги распространения телеканалов и доступа к спутниковому интернету в Бишкеке с 2005 года, заявлен также представителем спутниковых сервисов. Оператор предоставляет для просмотра 117 каналов, в их числе практически все местные телеканалы, есть собственный информационный канал "Долон ТВ". Абонентам предлагаются три пакета: "Социальный" — 58 каналов по цене 250 сом (около $3,5) для лиц пенсионного возраста, которые проживают в городе Бишкек; "Профи" - 68 каналов за 350 сом (чуть более $5) и пакет "Люкс" - 88 каналов за 400 сом (около $6). Есть дополнительные пакеты для взрослых, пакеты на китайском, уйгурском, турецком и корейском языках.

"Ала ТВ"

Офис кабельного оператора "Ала ТВ" расположен также в Бишкеке. Компания предоставляет услуги эфирно-кабельного телевидения посредством кабельной сети и системы MMDS, а также доступ в интернет. Вещает собственный музыкально-развлекательный канал "Комуз ТВ". Компания была учреждена в 1998 году и на сегодняшний день располагает оптико-коаксиальной сетью, охватывающей более 100 тысяч квартир. В пакет за 550 сом (около $8) входит более 60 телевизионных каналов на восьми языках.

"Сайма Телеком"

Компания "Сайма Телеком" основана в 1997 году в составе холдинга "Ареопаг Бишкек". Основной деятельностью в то время было предоставление цифровой телефонной связи. С 2002 года компания становится интернет-провайдером. Компания имеет соединение по наземному каналу с московским узлом магистрального оператора "РТКомм". С 2003 года "Сайма Телеком" предоставляет полный спектр телекоммуникационных услуг triple play. В октябре 2005 года оператор установил собственную станцию спутниковой связи с пропускной шириной канала 2 Мб в секунду. В 2006 году запущен новый наземный канал емкостью 155 Мбит в секунду. С декабря 2011 года в Бишкеке начались подключения к скоростному беспроводному интернету по технологии LTE (проект Saima4G). На сегодняшний день сеть охватывает всю столицу, многие крупные объекты Чуйской области, города Токмок, Кара-Балта, Шопоково, село Беловодское. Услуга ТВ+интернет в пакете "Домашний Эконом" со скоростью до 10 Мбит в секунду и 90 каналов предлагается по цене 750 сом (около $11), при скорости до 50 Мбит в секунду и 200 каналов - 2200 сом (около $32).

"Акнет"

Компания "Акнет" появилась на рынке Кыргызстана в 1998 году как Академическая сеть, отсюда и возникло ее название. Целью компании было обеспечение доступа вузов и научных институтов Кыргызстана к интернету. Сегодня почти 90% вузов страны входят в ее сеть, начата работа по подключению школ Чуйской области. Оператор развивает IP/SIP-телефонию и многоканальную видеоконференцсвязь с использованием технологий Voice/IP и multimedia conferencing. В 2011 году компания включила в перечень услуг цифровое телевидение "iTV Акнет" - более 170 телеканалов в цифровом качестве и пакет интерактивных услуг. С 2014 года стартовал новый проект по подключению частного сектора к высокоскоростному интернету и IPTV. Также в 2014 году открылся филиал компании в Южном регионе, где абоненты могут подключить интернет и цифровое телевидение в Оше. Работает в Бишкеке, Сокулуке и Оше, в декабре 2017 подключен областной центр Токмок.

"Акнет" предоставляет клиентам в многоквартирных домах десять телеканалов бесплатно ("Любимый HD", "КТР Музыка", КТР, "Мир", ЭЛТР, "Пирамида", НБТ, НТС, TV1.KG, "Мир 24"), 20 каналов за 60 сом (менее чем $1, при этом добавляются местные каналы), 140 каналов за 395 сом (около $6), из них 13 фильмовых российских и европейских, 8 музыкальных, 9 детских, 14 познавательных, 23 информационно-развлекательных, 4 новостных, 5 спортивных и эротический канал. Также есть предложение 170 каналов за 465 сом (чуть менее $7).

NeoTelecom

ОсОО Inform Communications (оператор NeoTelecom) с 2009 года оказывает услуги эфирно-кабельного распространения телепрограмм в стандарте MMDS под брендом Smart tv; зона покрытия - Бишкек, Джалал-Абад и Ош. С 2013 года компания предоставляет услуги ЦТ в эфирно-спутниковом формате вещания (базируется на транслирующей системе МИТРИС, передающей в форматах DVB S2, MPEG4) под брендом Smart tv HD. Кроме этого, компания занимается подбором, продажей и установкой оборудования для спутникового и эфирного телевидения, а также проектированием и установкой систем ШПД по технологии Ethernet в Бишкеке, Джалал-Абаде и Оше. Тарифы у Smart TV HD такие: 75 каналов за 7 сом в сутки, 100 каналов за 20 сом в сутки, дополнительный пакет 18+ HD за 5 сом в сутки к выбранному тарифу. В южных областях есть дополнительный пакет СНГ HD, включающий 15 каналов стран СНГ за 1 сом в сутки. У оператора есть собственный информационный канал Smart Info.

Set-Top-Box приставка MAG 245/254, предлагаемая компанией для обеспечения доступа к цифрвому ТВ.

aitv

Оператор цифрового эфирно-кабельного телевидения aitv работает с 2012 года, предоставляет доступ к телесервисам для других операторов. Компания одной из первых получила лицензию на телевещание на всей территории Кыргызской Республики, но пока охват телевещания ограничен частью территории Чуйской области: с востока – городом Кемин, с запада – городом Кара-Балта, с севера - границей Кыргызской Республики, с юга - предгорьями Памира. Вещает 120 каналов, есть собственный канал aitv Full HD. Пакет "Стандарт" включает 80 каналов за 220 сом (чуть более $3), есть три дополнительных пакета – "Премиум" (плюс 25 каналов за 130 сом), "Спорт" (десять спортивных каналов за 200 сом) и пакет "18+" (семь эротических каналов по цене 200 сом).

NetPlanet

Компания "Спутниковые и охранные технологии NetPlanet" предоставляет спутниковые интернет и ТВ, а также все необходимое оборудование. Оператор предлагает несколько платных и несколько бесплатных пакетов. Бесплатно можно подключить пакет ABS (23 канала на русском + 11 на иностранных языках), Yamal (10 на русском и 4 иностранных), Express (18 русскоязычных) и Turksat (80 в основном турецкие + несколько каналов грузинского, азербайджанского, английского и сербского вещания). Вероятно, при этом компания зарабатывает на продаже и обслуживании оборудования. На сайте компании анонсированы пакеты "НТВ Плюс Восток" (107 телеканалов за 220 сом), "Континент ТВ" (190 каналов за 600 сом), "Телекарта" группы "Орион" (90 каналов за 240 сом), МТС ТВ (178 каналов за 190 сом), "Триколор Восток"(76 каналов за 250 сом). При этом описывается технология "кардшеринг" с честным упоминанием о том, что это не что иное, как пиратство. По крайней мере, два российских спутниковых оператора из упомянутых на сайте NetPlanet сообщили редакции "Кабельщик Евразия" о том, что официально в Кыргызстане они не работают.

BSAT

Компания BSAT также предлагает спутниковый интернет и телевидение, является представителем спутниковых сервисов PlanetSky. Работает на рынке с 2006 года, на своем сайте анонсирует пакеты российских спутниковых компаний "НТВ Плюс Восток", "Телекарта ТВ" и МТС ТВ. Оператор также предлагает IPTV (80 каналов за 200 сом) и эфирное цифровое ТВ (44 канала бесплатно).

"НУР Телеком"

Сотовый оператор ОсОО "НУР Телеком" (торговая марка "О!") в июне 2017 года потеснил телеоператоров на рынке платного ТВ республики и предложил своим абонентам IPTV под брендом "O!TV" для смартфонов и планшетов: 40 телеканалов за 3 сом в сутки, 100 каналов за 5 сом в сутки и 130 каналов за 7 сом в сутки. В пользовательском соглашении особо оговаривается, что предоставляются только лицензионные каналы. Доступ к IPTV с мобильных устройств можно также получить через приложения namba.kg, KG-Life, iTV.KG. Например, приложение iTV.KG разработано для всех устройств cОС Androidверсии 4,1 и выше.

Акция оператора "Цвети, мой город!", проводившаяся 13 апреля 2018 года.

"Мега-Лайн"

Провайдер "Мега-Лайн" работает в Бишкеке с 2003 года, построив в центре города проводную Ethernet-сеть, а большинство спальных районов и пригороды обеспечивая беспроводной сетью 4G LTE. Оператор предлагает ряд пакетов "Интернет+ТВ". Минимальный пакет из 70 каналов и доступа в интернет со скоростью до 5 Мбит в секунду (до 20 по внутреннему трафику) стоит 870 сом (около $13). В пакет входит 27 информационно-развлекательных каналов (10 российских, включая СТС и ТНТ4, 15 местных, а также BBC и CNN), 14 киноканалов (3 кыргызстанских, 2 Fox и 9 российских), 5 спортивных, 4 детских, 15 познавательных (включая Nat Geo и National Geographic), 4 музыкальных. В пакеты входят, кроме российских и кыргызских, турецкие, казахские, азербайджанский и китайский каналы.

FastNet

Интернет-провайдер FastNet работает на телекоммуникационном рынке Кыргызстана с 2009 года. На сегодняшний день компания обладает собственной волоконно-оптической опорной сетью в Бишкеке протяженностью более 100 километров. Оператор предоставляет услугу IPTV под брендом Online TV. Пакет услуг "Интернет + ТВ" – это скоростной интернет + 115 цифровых телеканалов (предоставляет aitv network). Минимальный пакет – интернет со скоростью до 2 Мбит/с (до 20 в сети "Кызнет") и 80 каналов предлагается по цене 730 сом (чуть менее 11 долларов).

Несмотря на ограниченное число игроков на рынке платного телевидения Кыргызстана, на нем представлены все основные способы доставки сигнала и довольно приличное разнообразие пакетных предложений с различными ценовыми вариантами. Открытым остается лишь вопрос о лицензионной чистоте предлагаемого контента.

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