Россия окончательно отказалась от аналогового телевидения

Последними официально на цифровое вещание сегодня перешли 21 регион страны.

На цифровое вещание официально перешли последние 21 регион страны, в том числе Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская области, Санкт-Петербург, Крым, Башкортостан, Дагестан и Севастополь.Начиная с 2009 года в рамках целевой программы «Развитие телерадиовещания» наша страна начала постепенно отказываться от традиционного, но уже морально устаревшего аналогового телевидения и переходить на цифровое вещание. Переход проходил в несколько этапов, и вот сегодня, 14 октября, Россия окончательно и бесповоротно сменит аналоговый сигнал на цифровой.

Последними официально на цифровое вещание сегодня перешли 21 регион страны, в том числе Ленинградская, Мурманская, Оренбургская, Псковская области, Санкт-Петербург, Крым, Башкортостан, Дагестан и Севастополь. Отныне и впредь телевидение в России смогут смотреть только те граждане, телевизоры которых поддерживают формат DVB-T2, либо те, кто успел обзавестись специальной приставкой, добавляющей данную возможность старым моделям.

В связи с завершением перехода на «цифру» с сегодняшнего дня прекращается вещание в аналоговом формате телеканалов «Россия 1», «Матч ТВ», «Первый канал», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

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