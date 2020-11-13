Насколько привлекателен рынок онлайн-видео

Рынок онлайн-видео семимильными шагами идет в гору.

ИАА TelecomDaily 18 апреля опубликовало итоги своего исследования рынка онлайн-видео и поделилась информацией относительно основных моментов развития данного сегмента рынка. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал «Теле-Спутнику» о том, что происходит в этом сегменте.

Итак, суммарная выручка онлайн-кинотеатров в России по итогам 2017 года составила 11,6 млрд рублей (без учета НДС). По итогам 2016 года — 8,5 млрд рублей. Рост за год составил почти 37%.

Но перед тем, как приводить другие цифры, характеризующие рынок, коснемся сложных моментов.

Как я говорю обычно, при комментировании данного сегмента в деловых СМИ, к сожалению, рынок онлайн-видео достаточно закрыт. Компаний публичных крайне мало, а большинство онлайн-кинотеатров, работая себе (точнее своему акционеру) в убыток, спят и видят, как какой-нибудь инвестор, как принц на белом коне, прискачет и купит их великолепный актив. Кому-то снитcя Netflix, кому-то хватает отечественных героев в виде «Яндекса» и Мейл.ру. А для этого его (актив) надо лучше прорекламировать, сказать какие они молодцы, как много работают и как много уже зарабатывают. А проблем с цифрами компаний, с которыми нам приходится сталкиваться при подготовке к этому отчету было очень много. Остановимся на основных:

• Значительное количество участников рынка, работающих по модели AVOD, показывают в рекламной выручке компании суммы рекламных бюджетов, которые потратил на видеоресурсе рекламодатель, другие — средства, которые реально пришли на платформу. Следовательно, первые отражают выручку без вычета комиссии агентствам (она составляет порядка 40%), другие — с ее вычетом.

• Также часть компаний показывает выручку заметно большую, чем приходит на их российские счета, тем самым реализуя перевод части денежных средств на счета третьих лиц без уплаты налогов.

Все это делает рынок непрозрачным и ставит компании в неравные условия с точки зрения признания результатов их деятельности в профессиональном сообществе. Еще одной причиной необъективности рынка являются системы финансовой отчетности: одни игроки публикуют свою отчетность по МСФО, другие – по РСБУ, показатели которых сравнивать между собой зачастую некорректно, например, выручка от доступа к годовой платной подписке сервиса по МСФО будет признаваться частями в течение 12 месяцев, а в РСБУ – одномоментно в месяц подключения годовой подписки. Таким образом, многие данные по объемам рынка и долям компаний, опубликованные в СМИ, на сегодняшний момент, являются некорректными и сильно искажают реальные экономические показатели сегмента онлайн-видео, мешая его объективной и прозрачной оценке.

Конечно, подсчитать рынок со 0% погрешностью невозможно, но мы стараемся с коллегами минимизировать подобную цифру и обязательно проводим сравнение финансовой информации, представляемой компаниями с их финансовыми отчетами (РСБУ, МСФО).

А теперь к самим результатам.

• За отчетный период лидерами рынка по общей выручке по итогам 2017 года являются: ivi (занимает первое место с долей 20,9%); Youtube (доля 15,5%); «Ростелеком», единственный из операторов ШПД присутствующий в рейтинге (доля 10,4%).

• Доля платной модели год от года увеличивается и достигла по итогам года 56,5%; доля от рекламной модели, напротив, снижается и по итогам 2017 года достигла 43,5%.

• Лидером по динамике выручки среди всех онлайн-кинотеатров РФ за период 2016/2017 стала компания Tvzavr (+108,1%), далее идут «МегаФон» (+89,8%) и Okko (+78,5%).

• Максимальная доля аудитории онлайн-видео остается за категорией ПК и ноутбуки (48%), на домашние экраны приходится 26%, на мобильные экраны – 26%.

• Рынок демонстрирует значительный рост, однако при этом многие компании все равно стараются предоставить свои достижения с еще большим преувеличением, что, по сути, размывает истинную картину. Причины этого находятся на поверхности, так как почти все их них выставлены на продажу и есть необходимость улучшить показатели деятельности.

• Наиболее открытыми компаниями, то есть теми, которые предоставляли по запросу все необходимые достоверные данные, вплоть до финансовых отчетов, являются Tvzavr, «Ростелеком», ivi.

Рынок онлайн-видео развивается стремительно, наверное, это сейчас самый стремительный из всех сегментов отрасли телекоммуникаций, правда пока в абсолютных цифрах ему далеко до «старшего брата» – сегмента платного ТВ, где годовая выручка находится на уровне 80 млрд рублей, а абонентская база насчитывает 42 млн подключений. Но рынок онлайн-видео семимильными шагами идет в гору.

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