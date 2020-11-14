Названо новое определение "платного телевидения"

Мультисервисные провайдеры уже начинают предлагать Hulu, Netflix, Amazon и другие сервисы, которые раньше были доступны исключительно в качестве независимых OTT-подписок.

Пресловутое "я не смотрю телевизор" давно вызывает у игроков рынка платноuj телевидения обоснованное негодование. Какие сервисы можно и нужно причислять к платному ТВ и почему, в своем блоге рассуждает аналитик TDG Research Алан Уолк. "До недавних пор казалось, что "великий исход абонентов платного ТВ" по итогам второго квартала 2015 года был лишь аномалией, и что в третьем квартале мультисервисные провайдеры США смогли побороть эту проблему. Но затем Dish опубликовал результаты третьей четвери, показавшие, что оператор понес заметно бОльшие потери, чем кто-либо ожидал, единолично удвоив за отчетный период суммарное число так называемых cord-cutters. Но так ли все плохо? И является ли эта статистика поводом вновь впадать в панику и кричать, что "небеса рушатся", или просто отрасли пора переосмыслить суть понятия "платное телевидение"? Sling — это тоже Pay TV

Cогласно официальной статистике, в то время как Dish потерял почти 180 000 подписчиков, сервис Sling (принадлежащий Dish’у OTT-продукт) получил 155 000 новых клиентов, таким образом, "чистый" отток абонентов "империи Dish" составил всего 25 000. Учитывая, что в качестве основного аргумента для подключения своих услуг спутниковый оператор называет их низкую стоимость, неудивительно, что многие его подписчики решили перевести свое внимание на Sling, подписка на который стоит еще дешевле. Я также готов утверждать, что тех клиентов, которые платят порядка $25-50 в месяц за сервис, можно смело считать пользователями услуг платного телевидения. И не важно, что они получают услугу через интернет, и что ее контентное предложение содержит мало каналов, во многом она больше представляет собой сервис традиционного платного телевидения, нежели большинство существующих кабельных и IPTV-систем. У Sling нет DVR или VOD-возможностей для большинства предлагаемых им каналов, таким образом, весь его контент необходимо смотреть в live-режиме, а, следовательно, и со всеми рекламными блоками. На мой взгляд, это звучит как Pay TV, в особенности, поскольку все доходы Sling’а идут в карман Dish, устоявшегося игрока на рынке платного телевидения США. Те же аргументы справедливы и для нового интернет-сервиса Verizon — Go90, и для Comcast’овского Stream (который, к слову, предлагает доступ к четырем главным телесетям и HBO). Эти онлайн-сервисы могут иметь сколь угодно иной способ доставки контента, по сравнению с кабельными и спутниковыми операторами, но несмотря на это, продукт они предоставляют одинаковый. Размывание границ

Продвигаясь дальше в своих размышлениях, я прихожу к выводу, что рамки того, что считать платным телевидением, а что — нет, все больше размываются. Мультисервисные провайдеры уже начинают предлагать Hulu, Netflix, Amazon и другие сервисы, которые раньше были доступны исключительно в качестве независимых OTT-подписок. И этот тренд, без сомнения, продолжится, так как он обеспечивает выгоду всем заинтересованным сторонам: операторы за счет этого получают возможность остановить отток своих клиентов, потоковые сервисы приобретают дополнительные продажи и биллинговую поддержку, а пользователи — лучшую цену и единый счет. В связи с этим, я бы предложил новую семантику для понятия "платное телевидение": это любой сервис, который предоставляет набор опций от множества провайдеров телевизионного контента. Он может предлагать как "тощий" пакет платных телеканалов, как Sling, так и широкий спектр услуг, как и FiOS Platinum. В любом случае, если вы покупаете право смотреть сетевое программирование у того, кто в большей степени агрегирует контент, чем его создает, вы покупаете платное телевидение".

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