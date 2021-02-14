Найден новый метод борьбы с облысением

Ученые культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.

Ученые из Исследовательского института Riken в Японии разработали новый метод борьбы с облысением, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает портал EurekAlert, специалисты провели эксперименты на мышах: в частности, они культивировали волосяные фолликулы из стволовых клеток усов и шерсти грызунов.

Выяснилось, что сочетание одного типа коллагена с определенной средой способствует быстрому росту волос за короткий промежуток времени. Для определения "рецепта роста" ученым пришлось протестировать 220 различных комбинаций.

Наша технология устанавливает метод для эффективной регенерации волосяных фолликулов и может помогать людям уже в ближайшем будущем. один из авторов исследования Такаши Цудзи

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