Новый игрок появился на российском рынке массового VSAT

Чего же все-таки не хватает российскому рынку массовому спутникового интернет-доступа

На российском рынке массового VSAT появился новый игрок: новый на рынке спутникового интернет-доступа, но не новичок — самый первый российский DTH-оператор. Сможет ли он изменить ситуацию и сделать так, чтобы рынок стал по-настоящему массовым? Поможет ли ему предыдущий богатый опыт на прихотливом и капризном рынке индивидуального спутникового ШПД?

Массовый рынок спутникового интернет-доступа — какой он на самом деле, и что ему нужно? Сегодня он — один из самых непредсказуемых и загадочных секторов российского спутникового рынка. На него влияют множество привходящих факторов, порой совершенно неожиданных для игроков. На него валятся неисчислимые бедствия, мешая провайдерам выстроить нормальную стратегию развития. Сначала этому рынку был нужен ресурс. Все игроки, как один, утверждали, что как только они получат достаточное количество спутникового ресурса, они обеспечат массовость рынка индивидуальных пользователей. Ресурс рынку дали, но возникло мнение, что Ku-диапазон — это, конечно, хорошо, но для настоящего взрыва нужен ресурс Ка-диапазона. Операторы дали рынку и Ка-диапазон, но тут грянул кризис. В первый момент у провайдеров даже натурально опустились руки, они не понимали, что делать и как выходить из сложившейся ситуации. Сейчас кризис не то, чтобы прошел, но основной шок от него уже схлынул, да и потребители постепенно привыкают к новым ценам, а провайдеры ищут и находят новые схемы работы — можно говорить о новой надежде рынка на развитие. Динамика роста абонентов начинает постепенно расти, и (что не менее важно) количество потребляемого клиентами трафика внушает некий оптимизм.

Чего же все-таки не хватает российскому рынку массовому спутникового интернет-доступа? Все необходимые технические ресурсы сегодня в наличии. И даже схема коллективного доступа, когда к одной VSAT-станции подключается Wi-Fi-роутер, получила коробочное воплощение. Если мы посмотрим с точки зрения потребителя на похожий рынок — спутникового телевидения — то поймем достаточно простую истину, рынку нужна конкуренция. С приходом конкуренции в спутниковое ТВ российский зритель начал получать качественную услугу по очень и очень адекватной цене. Может быть именно этого не хватает рынку спутникового ШПД? С одной стороны, на рынке работает несколько провайдеров, и конкуренция на нем присутствует. Но с другой стороны, до недавнего времени на российском рынке Ка-диапазона присутствовала одна технологическая платформа, а все до единого провайдеры были VNO у одного оператора. Конкуренция, несомненно, есть, но кому-то она может показаться не совсем настоящей.

В прошлом году компания Eutelsat Networks запустила услугу на спутнике «Экспресс-АМУ1». Ввиду того, что для услуги была выбрана технология Gilat, можно говорить, что в Россию пришла настоящая конкуренция и на рынке массового VSAT, столкнув две компании уже достаточно давно конкурирующие именно на этом рынке. Теперь в европейской части страны абонент может выбирать не только конкретного провайдера, но технологию, и спутник.

Но больше всего российском рынку массового VSAT не хватает маркетинга, то есть грамотного продвижения услуги. Это общее мнений, которое высказывается всеми игроками регулярно и уже достаточно давно. Основной потенциальный потребитель просто-напросто не знает про спутниковый интернет или же имеет о нем совершенно дикие представления. В то время как сотовые операторы денег на рекламу не жалеют, и провайдеры просто-напросто проигрывают им маркетинговую гонку. Спутниковый интернет представляется клиенту как что-то безумно сложное и дорогое, а мобильный — его антиподом, хотя далеко не всегда это соответствует действительности. Для того, чтобы эффективно продвигать массовый VSAT нужны новые игроки, те, у кого есть возможности и умения. То есть — крупная компания, имеющая опыт работы на пользовательском рынке. И самым лучшим кандидатом для этого является компания — оператор платного спутникового ТВ. Во-первых, все российские DTH-платформы имеют богатый опыт маркетинга услуги, без этого на данном рынке просто не выжить. Во-вторых, эти компании имеют обширную клиентскую базу, часть которой, очевидно — потенциальные потребители спутникового Интернета. И, в-третьих, в их распоряжении есть основной ресурс для продвижения — дилеры установщики, основная движущая сила рынка. Потому что именно они и только они будут продавать услугу и о них зависит общий успех компании-провайдера. И здесь точно так же, как и с клиентами — оператор спутникового ТВ не выживет, если не сумеет привязать к себе дилеров. «Из трех пришедших ко мне клиентов двое купят то, что я им посоветую.» «Для того, чтобы спутниковое ТВ продавалось, его нужно продавать, а не жаловаться.» — примерно так смотрят на ситуацию те, кто двигает рынок. По силам ли им аналогичным образом двинуть рынок VSAT? Захотят ли они это сделать? В любом случае, именно у оператора в руках находятся все инструменты для того, чтобы сделать так, чтобы захотели. Инструменты и опыт.

При выходе на рынок спутникового ШПД DTH-оператора мы имеем шанс наконец-то получить ответ на вопрос: возможна ли синергия спутникового ТВ и Интернета? Разумеется, никто не говорит про совместные технические решения: производством аппаратуры занимаются разные компании, с разными подходами и разными умениями (например, антенна для работы с Ка-диапазоном делается с более высокой точностью, чем антенна для приема ТВ-сигнала в Ku-диапазоне). В конце-концов, масштабы несопоставимы. Совместные технические решения, объединяющие спутниковый Интернет и ТВ в одном терминале, будут дорогими и никому не нужными. Но синергия на поле маркетинга потенциально открывает хорошие перспективы. Возможность привлечения клиентов различными сочетаниями и пакетами услуг, различными акциями, скидками на одну услугу при приобретении другой — широкое поле действия для опытной команды.

И здесь к продвижению подключается еще один чрезвычайно модный тренд — интерактивность. Ладно бы просто модный, но он устойчивый и набирающий популярность. Для любого оператора вещание в разных средах с передачей сигнала на разные устройства становится не технологией, которой можно поиграть и посмотреть, как пойдет, это становится обязательным условием существования на рынке. И чем дальше, тем влияние этого тренда будет сильнее, и через несколько лет (заметим, что пользователями становятся уже те люди, для которых интернет — базовая жизненная услуга) интерактивность, несомненно, станет базовой услугой. Здесь тоже кроется немало возможностей для совместного продвижения ТВ и спутникового Интернета. Да, сегодня и вещатели и провайдеры скептически относятся к возможностям синергии двух технологий, к возможностям совместного продвижения. Но с другой стороны, если посмотреть на историю рынка, этим вопросом пока никто не занимался на хотя бы минимально серьезном уровне.

И вот на таком фоне на российском рынке массового VSAT в Ка-диапазоне появляется новый игрок. «НТВ-Плюс» — самый первый российский DTH-оператор — в партнерстве с Eutelsat Networks начал подключение физических и юридических лиц к высокоскоростному двустороннему спутниковому интернету.

Технические подробности услуги: для интернет-доступа используется ресурс Ка-диапазона спутника «Экспресс-АМУ1», расположенного в орбитальной позиции 36°в.д. Зона покрытия — европейская часть России. Максимально допустимые скоростьи связи достигают 40 Мбит в секунду для входящего трафика (на линии «спутник-земля») и 12 Мбит в секунду — для исходящего (на линии «земля-спутник»). Общая спутниковая емкость рассчитана на 140 тысяч пользователей при потреблении абонентами около 10 Гбайт в месяц на указанных скоростях. Да, конечно, мы помним государственный проект РСС-ВСД, в рамках которого планировалось набрать до 2 млн абонентов. Но сейчас, когда, в Ка-диапазоне спутников «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6» работает около 5 тысяч станций (абонентов больше из-за широко применяемой технологии коллективного доступа), 140 тыс. абонентов, несомненно, покроет любые запросы рынка. Спутниковый Интернет это – совместный проект «НТВ-Плюс» и Eutelsat Networks, и услуги связи предоставляются абонентам под брендом Eutelsat. Но весь маркетинг, продвижение и продажи — «НТВ-Плюс».

Самое интересное всегда — это тарифы. В данном сервисе тарифы устанавливает Eutelsat Networks, и это может оказаться весьма интересным. Для резкого вхождения в рынок компания еще весной 2017 года на выставке «Связь» объявила о старте безлимитного тарифа за 990 рублей в месяц. Тариф акционный и подключиться к нему можно до 30 сентября. «НТВ-Плюс» возлагает на этот тариф большие надежды, считая, что он сыграет свою роль и даст старт услуге, став достаточно популярным. Сегодня российский абонент в основной массе уже весьма избалован и безлимитными предложениями наземных операторов, и достаточно объемными предложениями сотовых операторов. Спутниковый оператор должен предложить ему что-то похожее. Слово «Безлимит» частенько действует на абонента магически. Здесь же должен сыграть свою роль и фактор цены, опущенной ниже психологической планки в 1000 р. По окончании акции по прогнозам оператора основным, самым популярным, тарифом, должен стать «Интернет 10», 1950 руб./мес. А минимальный тариф начинается от 275 рублей в месяц.

Следуя тренду российского рынка на растущую популярность систем коллективного доступа (они в 2-3 раза снижают стоимость входного билета), Eutelsat представил решение для коллективного доступа. Модель Capricorn Pro c возможностью обеспечения скорости входящего канала до 200 Мбит/с. Если такое решение будет востребовано у абонентов, то «НТВ-Плюс» включит его в линейку продаваемого оборудования.

Кто будет продавать спутниковый Интернет? Это вопрос вопросов всех провайдеров. Здесь ответ очевиден — продавать будут дилеры «НТВ-Плюс», проживающие в зоне охвата Ка-луча спутника «Экспресс-АМУ1». Оборудование будет продаваться установщикам по фиксированной цене с рекомендованной розничной ценой для абонентов. Разумеется, для установщиков планируются свои программы и акции, но пока подробностей по ним нет.

Генеральный директор «НТВ-Плюс» Михаил Демин: «Выход спутникового DTH-оператора на рынок ШПД имеет большой синергетический потенциал. «НТВ-Плюс» активно развивается в цифровой среде. Теперь наши абоненты, где бы они ни находились, получили возможность пользоваться преимуществами интерактивного телевидения «НТВ-Плюс», смотреть качественные телеканалы на разных устройствах. Совместно с партнерами - компанией Eutelsat Networks – мы постарались сделать условия подключения максимально комфортными, а также предложили уникальный тариф безлимитного доступа, который, безусловно, заинтересует абонентов. Потенциальный объем рынка в зоне покрытия спутника «Экспресс-АМУ 1», по экспертным оценкам, достигает 1,4 млн. подключений, и мы рассчитываем, что наше предложение будет востребовано как в сегменте B2B, так и частными лицами».

Итак, еще два условия развития спутникового интернет-доступа выполнено: рынок получил игрока, способного реально продвигать услугу, и рынок получил настоящую конкуренцию. Как он отреагирует? Будет ли, если не взрыв, то хотя бы рывок? Посмотрим, никаких серьезных препятствий к развитию больше не просматривается.

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