Как IOT-решения проникают в многоквартирные дома

Через 5-10 лет «умные» счетчики ресурсов ЖКХ станут таким же привычным атрибутом квартир, как Wi-Fi-роутер или ТВ-приставка.

В России все больше примеров строительства «умных» жилых комплексов. Но пока большинство девелоперов только начинают задумываться об оснащении своих новостроек различными датчиками на этапе строительства, поставщики IoT-решений нашли применение своим технологиям в уже построенных многоквартирных домах.

ФОРМИРУЮЩИЙСЯ СПРОС

Рынок строящегося и готового жилья является одним из самых перспективных для коммерциализации технологий Интернета вещей. Управляющие компании заинтересованы в получении точных и своевременных данных о расходе воды и электричества, а для добросовестных владельцев квартир это удобный сервис. В свою очередь, для девелоперов использование «умных» технологий становится конкурентным преимуществом и новым маркетинговым инструментом.

По словам вице-президента ГК «Гранель» Рустама Муратова, традиционно технологии «умного» дома внедрялись в жилье бизнес-класса, но сейчас они становятся более доступными для использования застройщиками в своих проектах. «На цену квадратного метра внедрение технологии не повлияет, так как это войдет в затраты строителей.

На данный момент мы наблюдаем высокую конкурентную борьбу на рынке недвижимости и подобные технологии дают реальную возможность увеличить покупательский спрос», — считает он.

Тем не менее примеров реализованных новостроек со встроенными системами автоматизации сбора показаний и других элементов «умного» дома пока немного. Спрос на них среди потребителей только формируется, и многие строители настроены консервативно, предпочитая дождаться лучших времен.

В этих условиях многие сервисные компании, разработавшие IoT-решения для автоматизации зданий, сосредоточились на рынке уже построенных жилых многоквартирных домов и административных зданий. «Мы работаем напрямую с управляющими компаниями (УК) и с товариществами собственников жилья (ТСЖ), которым продаем систему для сбора данных «под ключ», — говорит менеджер по продуктам Smart Home российского разработчика и производителя оборудования для «умных» домов Otech Ильдар Ганиев. При этом он отмечает, что клиентов искать не приходится — ТСЖ, как правило, сами выходят на компанию по запросам в поисковых системах.

Подобные технологии продвигают телекоммуникационные компании «Стриж Телематика» и «Вавиот». «Наши абоненты — управляющие компании, застройщики, ресурсоснабжающие организации. партнерами выступают крупные компании-интеграторы. Например, поставщики услуг связи. У них есть необходимые технологические компетенции, наработанные связи с государственными и частными компаниями. В регионах работаем через дилерскую сеть, а в Москве сотрудничаем с заказчиками напрямую», — говорит PR-директор «Стрижа» Андрей Артемьев.

Многие управляющие компании содержат службу контрольно-измерительных приборов (КИП), другие отдают сбор показаний на аутсорсинг сервисным компаниям, рассказывает Константин Шур, генеральный директор компании «Линэрго» из Екатеринбурга, которая специализируется на IoT-решениях в области ЖКХ. Такие компании обслуживают узлы учета, следят за техническим состоянием счетчиков и датчиков, а также собирают показания и делают отчеты для ресурсоснабжающих организаций. по словам Константина Шура, это очень конкурентный рынок и его участники охотно внедряют новые технологии для упрощения сбора данных счетчиков. именно за счет обострения конкуренции между сервисными компаниями растет спрос на решения для ЖКХ в сфере интернета вещей: с продвинутой технологией достаточно обследовать устройства раз в год.

ТЕХНОЛОГИИ

Термин «умный дом» участники рынка интернета вещей интерпретируют по-своему. Сотовый оператор «МегаФон», выпустивший собственную линейку смарт-устройств для дома Life Control, и его конкурент в данном сегменте компания Rubetek «умным» домом называют жилые помещения, оборудованные недорогими беспроводными устройствами контроля за безопасностью и работой инженерных систем. Такие системы можно купить за 10-15 тыс. рублей за комплект и установить в квартире самостоятельно.

У инсталляторов систем автоматизации квартир и домов, которые работают в сфере элитного жилья, другой подход. «Есть рынок комплексных систем, они, как правило, проводные и стоят недешево, при этом позволяют повысить качество жизни и обеспечить удобство проживания в жилом помещении. А есть рынок гаджетов, сюда относится комплекс устройств для дома с возможностью управления через смартфон или хаб. Сами по себе IoT-счетчики для ЖКХ — это еще не «умный дом», правильнее это назвать «диспетчеризацией», — считает генеральный директор ООО «Умный дом SenseHome» Алексей Силуянов.

Смарт-счетчики — это лишь составная часть «умных» домов, и при этом не самая интересная, говорит Ирина Манто- рова, директор по развитию компании «Лагран», являющейся резидентом технопарка высоких технологий «Университетский» (Свердловская область). Она поясняет, что счетчики автоматического сбора информации устанавливались в домах и ранее, еще до возникновения моды на «умные дома».

По словам Ирины Манторовой, в стандартный набор технологий, которые предлагают сервисные компании жильцам, входят управление помещением (домофон, «умное» освещение и отопление, датчики ЖКХ), система безопасности (видеонаблюдение, датчики движения и протечек), а также личный кабинет, доступный онлайн. По словам Андрея Артемьева, дистанционный сбор показаний приборов учета пока остается наиболее востребованным из них. «Большая часть - счетчики воды и электричества, газа. С начала года стали пользоваться спросом также наши разработки для «умного дома»: беспроводные датчики протечки и температуры, датчики системы безопасности. К нам часто обращаются для комплексной замены приборов учета, когда завершается срок службы установленных счетчиков»,- добавляет представитель компании «Стриж Телематика». Так, один из их клиентов — московское ТСЖ «Отрада 12» — решил установить «умные» счетчики из-за постоянных расхождений показаний общедомовых счетчиков с данными, которые присылают жильцы. «К примеру, общий счетчик показывает расход 1 тыс. кубометров, а по показаниям жильцов выходит, что потрачено 500, — жалуется председатель «Отрады 12» Юрий Бугров. — Мы предложили жителям добровольно установить счетчики на горячую и холодную воду. В итоге из 169 квартир новыми приборами оснащено 20, при этом недобор по воде у нас сократился с 60% до 20%, это удобно всем и позволяет следить за точным расходом ресурсов». В ТСЖ надеются, что доля подключенных к IoT-системе квартир вырастет до 50%, после чего договориться с остальными жильцами об установке новых счетчиков будет легче.

О больших перспективах рынка интеллектуальной диспетчеризации свидетельствуют законодательные инициативы, которые в прошлом году озвучил Минстрой России. На данный момент в Госдуме рассматривается законопроект, который закрепит понятие «системы учета электрической энергии», а также наделит правительство полномочиями по утверждению состава и правил предоставления услуг интеллектуальных счетчиков. Помимо этого, с января 2018 года для новых многоквартирных домов, подключенных к сетям центрального отопления, становится обязательной установка «умного» оборудования.

С учетом роста внимания СМИ к преимуществам автоматизированного сбора данных ЖКХ и законодательных инициатив можно прогнозировать массовое проникновение технологий Интернета вещей в домохозяйства. Через 5-10 лет «умные» счетчики ресурсов ЖКХ станут таким же привычным атрибутом квартир, как Wi-Fi-роутер или ТВ-приставка.

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