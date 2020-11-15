Переход на цифровое телевидение: что делать и как подготовиться

Программы цифрового телевидения могут снабжаться субтитрами для слабослышащих, интерактивной телепрограммой, а цифровой контент может легко записываться и транслироваться в Интернет.

С декабря 2018 года в России стартует обещанный проект по отказу от аналогового телевещания в пользу цифрового. Первая на очереди Тверская область: там аналоговые телеящики погаснут уже в понедельник, 3 декабря. Зимой-весной 2019 на «цифру» перейдут центральные регионы, летом — регионы со сложной климатической обстановкой, чтобы переход не пришелся на период морозов. Все остальные части России получат «цифру» осенью 2019.

Зачем России цифровое телевидение?

Цифровое телевещание является более качественным. Сигнал в «цифре» передается без помех и позволяет передавать видео в форматах Full HD и 4K, а также более качественный звук.

Кроме того, программы цифрового телевидения могут снабжаться субтитрами для слабослышащих, интерактивной телепрограммой, а цифровой контент может легко записываться и транслироваться в Интернет.

Поэтому в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания на 2009—2018 годы» Россия полностью перейдет на цифровой формат телевидения.

Общедоступными и бесплатными будут два пакета федеральных каналов:

• РТРС-1 (первый мультиплекс): Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр».

• РТРС-2 (второй мультиплекс): РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».

Кроме того, в цифровом формате будут вещать три радиостанции: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

В чем проблема с цифровым телевидением?

По статистике, в России более трети всех домашних телевизоров не поддерживают прием цифрового сигнала. Речь идет не только о кинескопных «динозаврах», но и о вполне качественных и дорогих LED-моделях 5-6-летней давности.

Телевизоры с поддержкой стандарта цифрового телевещания DVB-T2 появились на отечественном рынке только в 2012 году, ввозить их начали Philips и Samsung. Поэтому, если ваш телевизор куплен до 2012 года, очень вероятно, что поддержки цифрового телевещания в нем нет. Вот как выяснить все точно:

• Узнать, цифровое или аналоговое у вас вещание прямо сейчас, можно, просто включив канал «Россия-1». Если на телевизор идет прием аналогового сигнала, рядом с логотипом канала будет буква «А». • Для того, чтобы выяснить, можно ли переключить ваш телевизор на цифровой прием, откройте инструкцию и узнайте, обозначено ли в технических характеристиках наличие встроенного тюнера для приема цифрового стандарта DVB-T/T2 MPEG-4.

Если телевизор поддерживает цифровое телевидение

То вам паниковать не надо. На самом деле, практически все современные ЖК- и LED-телевизоры, которые находятся в продаже с 2015 года, поддерживают стандарт DVB-T2. Даже вот такой 15-дюймовый Harper, самый дешевый на всем Яндекс.Маркете, имеет встроенный тюнер, который «ловит» цифровое ТВ:

• Если вы подключены к коллективной антенне в доме, на этом ваши приключения заканчиваются. Домовые антенны на крышах, как правило, имеют достаточную мощность для приема цифрового сигнала, и ваш телевизор сам его поймает. Просто запустите автопоиск каналов, когда цифровое ТВ дойдет до вашего города.

• То же самое, если у вас индивидуальная дециметровая антенна. Например, наружная «Гроза» или «Альбатрос», или комнатная «ВВК» или «Дельта». Любые китайские «рожки» за 150 рублей, которые могут принимать дециметровые волны (ДМВ) или все виды волн, поймают вам «цифру».

Если телевизор не поддерживает цифровое телевидение

Тогда у вас два пути, чтобы не остаться перед молчащим черным ящиком. Во-первых, это покупка нового телевизора, имеющего встроенный тюнер для приема DVB-T2. Если у вас (или кого-то из вашей родни) до сих пор старенький телевизор с электронно-лучевой трубкой, это будет самым разумным вариантом. Ведь выпуск ЭЛТ-телевизоров был полностью прекращен в 2014 году.

Не нужно сразу думать, что это очень дорого! Средняя диагональ кинескопного телевизора — от 15-20 дюймов, и современные устройства с ЖК- или LED-экраном той же диагонали стоят не дороже 10 000 рублей. Вот такой 20″ HD-телевизор Hyundai обойдется чуть дороже 7 000, а ведь по размерам он равен самому роскошному кинескопному ящику 90-х: Вторая, более щекотливая ситуация — если ваш текущий телевизор относительно новый и еще обиднее — если очень дорогой. Например, вас угораздило пять лет назад купить огромную ЖК-панель за 100 тысяч рублей, а тут на тебе — и цифровое телевидение, которое она не принимает.

В этом случае вам требуется приобрести приставку для цифрового телевидения и подключить антенну к телевизору через нее (коллективную или индивидуальную — неважно, главное, чтобы она была дециметровой или всеволновой). Для того чтобы выбрать приставку для цифрового телевидения правильно, рекомендуем ознакомиться с этой статьей:

Приставку можно подключить абсолютно к любому телевизору, хоть черно-белому -главное, чтобы на нем был антенный разъем. Это экономный способ адаптировать старый телевизор к приему цифрового сигнала — приличная приставка стоит чуть больше тысячи рублей:

Правда, в случае подключения к старому телевизору вы не сможете оценить картинку и звук высокой четкости. Но, по крайней мере, он не превратится в бесполезный ящик, когда аналоговому ТВ на территории России придет конец.

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