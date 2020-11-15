Как подключить одну антенну к двум телевизорам

Хороший же сигнал позволит использовать антенну без усилителя для двух ТВ.

Делим эфирное телевещание с одной антенны на два телевизора без потери сигнала. Узнайте о способах подключения антенны с усилителем и без него.

Подключение одной антенны к нескольким телевизорам — это возможность сэкономить на приобретении дополнительных антенн. Мы расскажем, как можно разделить сигнал на две точки, чтобы можно было одновременно смотреть разные передачи на двух телевизорах. Эта инструкция предназначена для подключения цифрового эфирного телевидения.

Проверка силы сигнала

Перед тем, как монтировать разветвление на телевизоры, стоит проверить качество сигнала, передаваемое от антенны. При неуверенном сигнале придется устанавливать антенну с усилителем. Хороший же сигнал позволит использовать антенну без усилителя для двух ТВ. Существует два способа проверки сигнала:

1. На пульте дистанционного управления находим кнопку «INFO». При подключенной антенне нажимаем два раза на эту кнопку и на экран выведется уровень сигнала.

2. На пульте дистанционного управления нажимаем «Меню» и переходим в режим «Ручная настройка». В появившемся окошке вводим номер канала, который хорошо работает в вашем регионе. На экране отобразится уровень сигнала.

Если уровень сигнала выше 70 %, то все в порядке и можно подключать к двум точкам антенну без усилителя. Мы рассмотрим схему подключения обычной пассивной антенны и активной антенны с усилителем.

Комплектующие, которые понадобятся для выполнения работ

Для разводки сигнала между двумя телевизорами потребуется:

• Разветвитель (сплиттер) на два выхода. Эта деталь предназначена для разделения сигнала на потоки. Она имеет один вход для антенны и два выхода для телевизоров. Если вы приобрели разветвитель на три и более выходов, которые не планируете использовать, тогда закройте свободные выходы балластными резисторами с сопротивлением 75 Ом (можно купить в магазине радиодеталей).

• 5 F-разъемов. Один разъем потребуется для присоединения кабеля антенны к разветвителю и по 2 шт. для каждого телевизионного кабеля.

• 2 штекера. Эти переходники предназначены для присоединения телевизионных кабелей непосредственно к телевизорам.

• 2 телевизионных кабеля. Длина кабелей будет зависеть от расстояния разветвителя до телевизоров, которое в свою очередь зависит от расстояния антенны до разветвителя. Советуем заранее замерить эти расстояния и купить кабель с запасом.

Подключаем антенну без усилителя к двум телевизорам

Шаг 1: монтаж F-разъемов

Монтаж F-разъемов выполняется следующим образом:

• Снимаем верхнюю изоляцию. Отступаем 15 мм от края кабеля и аккуратным круговым движением ножа разрезаем и снимаем верхнюю изоляцию. При этом главное, чтобы проводки оплетки остались целыми.

• Снимаем нижнюю изоляцию. Сначала отгибаем оплетку назад на кабель, освобождая нижнюю изоляцию. Затем таким же аккуратным круговым движением снимаем нижнюю изоляцию, освобождая медную жилу.

• Крепим F-разъем. Накручиваем коннектор поверх оплетки таким образом, чтобы в итоге кончик медной жилы был на 2-3 мм выше края гайки. Должно получиться, как на картинке ниже.

• Берем разъем пальцами и легким движением вверх-вниз проверяем качество соединения (ничего не должно болтаться).

Шаг 2: Присоединение кабеля к разветвителю и телевизорам

Присоединяем следующим образом:

• Кабель антенны накручиваем на вход разветвителя (IN).

• Два выхода с F-разъемами на телевизионных кабелях подсоединяем к выходным отверстиям разветвителя (OUT).Должно получиться, как на изображении ниже.

• Вкручиваем штекеры-переходники в оставшиеся F-разъемы на телевизионном кабеле.

• Вставляем телевизионные кабели в телевизоры. Если есть тюнер, то можно присоединить кабель к нему, а затем уже другим кабелем от HDMI разъема к телевизору (как показано на картинке ниже).

После выполнения первого и второго шага необходимо проверить качество сигнала на каждом телевизоре. Причем стоит сделать это одновременно на двух телевизорах, так как по отдельности каждый может показывать хорошо. Изображение не должно скакать, дергаться или тормозить. Для двух телевизоров подойдет недорогая антенна LUMAX DA2203P — чего-то сверхъестественного от нее ждать не стоит, но сигнал передает четко.

Подключаем антенну с усилителем к двум телевизорам

Усилитель антенны в обязательном порядке должен быть дополнительно запитан. Запитать его можно двумя способами:

1. Используем активный разветвитель. Активный разветвитель имеет проход по питанию, что обозначено на самом устройстве словами Power Pass. По сути через такой разветвитель может осуществляться питание антенны. Достаточно в меню цифровой приставки (которая запитана от сети с помощью блока питания) выставить режим «питание антенны», и через активный разветвитель будет запитан усилитель антенны.

2. Используем собственный блок питания антенны. В этом случае можно использовать обычный (пассивный) разветвитель, но дополнительно к нему нужно будет присоединить блок питания усилителя антенны. Для этого берем два коннектора по типу папа/мама. Один накручиваем на вход разветвителя, а другой присоединяем к блоку питания. Затем соединяем блок питания и разветвитель. Таким образом схема будет такой же, как и в случае с антенной без усилителя, но с дополнительным звеном в виде блока питания (как на изображении).

Обратите внимание, что остальные шаги для монтажа антенны с усилителем будут такими же, как и для модели без усилителя. Можем посоветовать недорогую антенну с усилителем РЭМО BAS-1159-5V Орбита-19 SUPER — в комплекте с ней сразу идет блок питания.

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