Хорошей альтернативой — но в отличие от эфирного ТВ, не бесплатной — является подключение спутникового телевидения на даче.

Какие сервисы подготовило правительство для помощи россиянам в переходе на цифровое ТВ. Читайте об этом на примере Москвы — и поинтересуйтесь, актуальны ли они и для вашего региона.

Официальный сайт мэра Москвы разослал информационное письмо с инструкцией, как подключиться к цифровому ТВ. По данным мэрии, 99% домохозяйств в столице подключены к кабельному телевидению — то есть, им вообще не нужно беспокоиться о настройке «цифры». Однако, власти озаботились комфортом москвичей в дачный сезон — ведь у большинства на дачах стоят обыкновенные антенны — и опубликовали официальную инструкцию, как подключить цифровое ТВ на даче.

Эфирное телевидение в столице начало вещать в цифровом формате.

Однако проект властей Москвы по переходу на «цифру» не предусматривает полное отключение «аналога». Аналоговое телевещание до сих пор работает по кабелю.

Так правительство дает москвичам время, чтобы подготовиться к приему «цифры» везде — в том числе в дачных хозяйствах, куда владельцы только-только начали выезжать.

«Перед началом дачного сезона рекомендуем заранее выяснить, какой видеосигнал принимает телевизор в вашем загородном доме. Если у вас спутниковое ТВ, ничего делать не нужно. Но если вы получаете телевизионный сигнал с помощью антенны, заблаговременно подготовьтесь к переходу на цифровое ТВ», — советует Москва горожанам в официальном письме.

Как выяснить, какой сигнал принимает ТВ на даче?

Правительство Москвы рекомендует воспользоваться специальным сервисом, созданным Российскими телерадиовещательными сетями (РТРС) для помощи гражданам в переходе на «цифру». Выберите на сайте производителя вашего дачного телевизора и введите модель устройства. Сайт покажет вам, поддерживает ли устройство цифровое телевещание. Как правило, даже ЖК-телевизоры, выпущенные до 2012 года, не поддерживают прием цифрового сигнала. А на дачу многие предпочитают увозить старые «телеящики».

Что сделать для подключения цифрового ТВ на даче?

Мы уже писали, что необходимо для того, чтобы подключиться к цифровому ТВ. Если сайт РТРС говорит, что ваш дачный «ящик с новостями» не поддерживает цифровой сигнал, перед первой поездкой на дачу в этом году следует озаботиться покупкой специальной приставки и антенны для цифрового ТВ.

И здесь правительство дает подсказки. На сайте РТРС можно скачать огромный список приставок, которые «ловят» цифровое ТВ и не менее обширный список антенн — выбирайте на вкус:

• Список телевизионных приставок DVB-T2 (PDF)

• Список цифровых антенн (PDF)

«В непосредственной близости от телебашни используйте комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, разместив её на максимально возможной высоте», — гласит инструкция.

Если же ваш дачный поселок на карте находится вне зоны покрытия, вам требуется наружная антенна с усилителем, чтобы «дотянуться» до точки вещания.

Альтернатива

Хорошей альтернативой — но в отличие от эфирного ТВ, не бесплатной — является подключение спутникового телевидения на даче. В этом случае вы сможете смотреть гораздо более обширный пакет каналов — и вообще не беспокоиться о переходе России на цифровое ТВ. Есть и другой вариант: смотреть каналы через приложение в смартфоне. Вот здесь рассказано, как это сделать.

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